https://sputnik-georgia.ru/20211204/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-3-950-262590342.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 950

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 950

За последние 24 часа от коронавируса скончались 40 человек, вылечились 2 014 пациентов 04.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-04T11:04+0400

2021-12-04T11:04+0400

2021-12-04T12:40+0400

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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 950. Скончались 40 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 861 883 случая заражения.Антитело для всех штаммов коронавируса нашли в Китае>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 014 человек, с начала пандемии – 801 864. Скончались 12 298.За сутки сделано 54 482, теста, в том числе 32 510 на антиген и 21 972 ПЦР-теста.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 7,25%, за последние 14 дней – 8,66%, за последние семь дней – 8,33%.К этому времени в Грузии сделано 2 224 629 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 11 889.В карантине в данное время находятся 35 человек, в стационарах – 6 528, в ковид-гостиницах –1 155.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, ограничения из-за коронавируса