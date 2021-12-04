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https://sputnik-georgia.ru/20211204/gasparyan-ob-intervyu-lukashenko-kiselevu-lider-belarusi-tochno-vybral-moment-262588635.html
Гаспарян об интервью Лукашенко Киселеву: лидер Беларуси точно выбрал момент
Гаспарян об интервью Лукашенко Киселеву: лидер Беларуси точно выбрал момент
Если Киев поведет себя враждебно, то Минск займет сторону Москвы, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью генеральному директору МИА... 04.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-04T09:18+0400
2021-12-04T09:18+0400
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крым
миа "россия сегодня"
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В своем большом интервью белорусский лидер впервые признал Крым российской территорией и допустил размещение российского ядерного оружия в своей стране. Политолог и историк Армен Гаспарян рассуждает о новой реальности для Запада после сенсационного интервью Александра Лукашенко генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
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россия, видео, мультимедиа, беларусь, александр лукашенко, дмитрий киселев, крым, миа "россия сегодня", армен гаспарян, видео

Гаспарян об интервью Лукашенко Киселеву: лидер Беларуси точно выбрал момент

09:18 04.12.2021
© video: Sputnik
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Если Киев поведет себя враждебно, то Минск займет сторону Москвы, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
В своем большом интервью белорусский лидер впервые признал Крым российской территорией и допустил размещение российского ядерного оружия в своей стране.
Политолог и историк Армен Гаспарян рассуждает о новой реальности для Запада после сенсационного интервью Александра Лукашенко генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
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