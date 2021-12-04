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Новый мэр Телави: наш долг продлить жизнь историческому дереву Грузии

Новый мэр Телави: наш долг продлить жизнь историческому дереву Грузии

Автор Sputnik Грузия побывала в Телави, где пытаются спасти символ города – многовековое дерево с богатой историей 04.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-04T13:48+0400

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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. В Телави стартовали работы по оздоровлению самого старого платана страны – специалисты пытаются спасти 900-летний телавский платан с богатой историей.Живая легенда Грузии: телавский платан безмолвно просит о помощи>>Территорию вокруг 900-летнего дерева огородили на несколько дней. Процесс консервации платана осуществляется в несколько этапов. Но туристы издалека все же стараются сфотографироваться на фоне многовекового дерева. Работы по оздоровлению платана проводит компания New service, которая победила в тендере, объявленном телавской мэрией. Эксперт компании Давид Самхарадзе пояснил, что на первом этапе необходимо избавиться от старых и больных веток, так как от своевременной обрезки зависит здоровье дерева.Он отметил, что десять лет работал в Германии, где, в частности, осуществлял уход за многолетними деревьями под Мюнхеном в саду известного футболиста и тренера Франц Беккенбауэра.Одновременно с рабочими к платану подъехал и новоизбранный мэр Телави Леван Андриашвили. Он обсудил с экспертами, каковы перспективы продления жизни исторического дерева, эффективные способы защиты платана от негативных факторов.Как сообщил Спутник мэр Телави, в муниципалитете прилагают все усилия для того, чтобы продлить жизнь историческому дереву Грузии."Я несколько дней как приступил к исполнению своих обязанностей на посту мэра. В городе, конечно, много проблем, и одна из главных – развитие рекреационной зоны. Сегодня вместе со специалистами мы собрались на территории исторического платана. Эта одна из наших визитных карточек, с этого места открывается вид на красоты города и начинается знакомство с богатой историей нашего региона. На каждом шагу Телави встречаются исторические места, с туристической точки зрения платан играет значимую роль. Это дерево – часть нашей истории, которая требует защиты", – сказал Леван Андриашвили.Мэр Телави также отметил, что агентство Sputnik Грузия первым заострил внимание на вопросе спасения платана: "Знаю, что материал, опубликованный у вас, вызвал интерес не только среди наших граждан, ведь телавский платан действительно поражает своими масштабами и историей. Я очень рад, что население интересуется не только политикой. Мы активно продолжим работу по защите дерева, которое будет радовать глаз еще долгие годы".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, телави