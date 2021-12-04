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Председателя "Нацдвижения" пригласили на опрос в СГБ Грузии
Председателя "Нацдвижения" пригласили на опрос в СГБ Грузии
Вопросы к Мелия накопились по поводу расследования по делу о попытке госпереворота 04.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-04T16:31+0400
2021-12-04T16:31+0400
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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Председателя главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелия пригласили на опрос в Службу государственной безопасности.Попытки свержения власти в Грузии будут сорваны - СГБ>>Текст приглашения в СГБ Мелия опубликовал на своей странице в соцсети Facebook. Cогласно сообщению, следователь СГБ Ираклий Капланишвили приглашает Мелия на опрос в связи с его заявлениями по расследуемому им делу, а также для того, чтобы передать документ, в котором будут подробности дела.При этом он отметил, что этот сдедователь СГБ ведет дело о государственном перевороте.Служба государственной безопасности Грузии 29 октября объявила, что ведет расследование по делу о попытке госпереворота, фигуранты которого намеревались использовать для дестабилизации возможное этапирование Михаила Саакашвили из Руставской тюрьмы.Уголовное дело возбуждено по первой части 315 статьи Уголовного кодекса - "заговор в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти Грузии", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Председателя "Нацдвижения" пригласили на опрос в СГБ Грузии
16:31 04.12.2021 (обновлено: 17:05 04.12.2021)
Вопросы к Мелия накопились по поводу расследования по делу о попытке госпереворота
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Председателя главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелия пригласили на опрос в Службу государственной безопасности.
Текст приглашения в СГБ Мелия опубликовал на своей странице в соцсети Facebook
. Cогласно сообщению, следователь СГБ Ираклий Капланишвили приглашает Мелия на опрос в связи с его заявлениями по расследуемому им делу, а также для того, чтобы передать документ, в котором будут подробности дела.
"Я с удовольствием возьму документ и лично расскажу как завершится режим", - написал Мелия.
При этом он отметил, что этот сдедователь СГБ ведет дело о государственном перевороте.
Служба государственной безопасности Грузии 29 октября объявила, что ведет расследование по делу о попытке госпереворота, фигуранты которого намеревались использовать для дестабилизации возможное этапирование Михаила Саакашвили из Руставской тюрьмы.
Уголовное дело возбуждено по первой части 315 статьи Уголовного кодекса - "заговор в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти Грузии", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
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