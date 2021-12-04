https://sputnik-georgia.ru/20211204/v-gruzii-ne-vyyavleno-ni-odnogo-sluchaya-zarazheniya-shtammom-omikronom-262598662.html

В Грузии не выявлено ни одного случая заражения штаммом "омикроном"

В Грузии не выявлено ни одного случая заражения штаммом "омикроном"

При этом специалисты не исключаеют, что эта мутация корнавируса вскоре появится и в Грузии 04.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-04T22:02+0400

2021-12-04T22:02+0400

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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. На сегодняшний день в Грузии не зафиксировано ни одного случая заражения штаммом коронавируса "омикроном", но в Грузии он может появиться, заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.По предварительной информации, реинфицирование этим штаммом в три раза выше обычных, и быстрые тесты его не определяют, отметил специалист.Он также отметил, что из-за массовых мероприятий число зараженных в Грузии вырастет, однако при этом вырастет и массовый иммунитет."Сейчас по разным причинам проводятся большие собрания людей и, безусловно, потихоньку вырастет и число новых случаев. В стране вырастет слой с иммунитетом. Уже привит миллион человек, перенесли коронавирус 861 тысяча человек, а с перенесшими бессимптомно - их еще больше", - отметил Гамкрелидзе.О новом штамме коронавируса B.1.1.529 стало известно в двадцатых числах ноября. Его выявили в Ботсване и ЮАР. По словам специалистов, этот вариант отличается тремя десятками мутаций в S-белке, необходимом для заражения клеток.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" – по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные.ЕС и другие государства, в том числе Грузия, ввели запрет на въезд из некоторых стран Африки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211204/spaset-li-vaktsina-ot-shtamma-omikron-otvet-minzdrava-gruzii-262596155.html

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