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В Грузии не выявлено ни одного случая заражения штаммом "омикроном"
В Грузии не выявлено ни одного случая заражения штаммом "омикроном"
При этом специалисты не исключаеют, что эта мутация корнавируса вскоре появится и в Грузии 04.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-04T22:02+0400
2021-12-04T22:36+0400
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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. На сегодняшний день в Грузии не зафиксировано ни одного случая заражения штаммом коронавируса "омикроном", но в Грузии он может появиться, заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.По предварительной информации, реинфицирование этим штаммом в три раза выше обычных, и быстрые тесты его не определяют, отметил специалист.Он также отметил, что из-за массовых мероприятий число зараженных в Грузии вырастет, однако при этом вырастет и массовый иммунитет."Сейчас по разным причинам проводятся большие собрания людей и, безусловно, потихоньку вырастет и число новых случаев. В стране вырастет слой с иммунитетом. Уже привит миллион человек, перенесли коронавирус 861 тысяча человек, а с перенесшими бессимптомно - их еще больше", - отметил Гамкрелидзе.О новом штамме коронавируса B.1.1.529 стало известно в двадцатых числах ноября. Его выявили в Ботсване и ЮАР. По словам специалистов, этот вариант отличается тремя десятками мутаций в S-белке, необходимом для заражения клеток.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" – по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные.ЕС и другие государства, в том числе Грузия, ввели запрет на въезд из некоторых стран Африки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, минздрав, коронавирус covid-19

В Грузии не выявлено ни одного случая заражения штаммом "омикроном"

22:02 04.12.2021 (обновлено: 22:36 04.12.2021)
© Government of GeorgiaАмиран Гамкрелидзе
Амиран Гамкрелидзе - Sputnik Грузия, 1920, 04.12.2021
© Government of Georgia
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При этом специалисты не исключаеют, что эта мутация корнавируса вскоре появится и в Грузии
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. На сегодняшний день в Грузии не зафиксировано ни одного случая заражения штаммом коронавируса "омикроном", но в Грузии он может появиться, заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
По предварительной информации, реинфицирование этим штаммом в три раза выше обычных, и быстрые тесты его не определяют, отметил специалист.

"Быстрый тест не определяет штамм, будь то "омикрон", "дельта", "бета", "альфа" или другой. Быстрый тест устанавливает только факт инфицирования. И если человек инфицирован "омикроном" быстрый тест этого не покажет. После быстрого теста необходим ПЦР, который определит мутацию вируса", - сказал Гамкрелидзе.

Он также отметил, что из-за массовых мероприятий число зараженных в Грузии вырастет, однако при этом вырастет и массовый иммунитет.
"Сейчас по разным причинам проводятся большие собрания людей и, безусловно, потихоньку вырастет и число новых случаев. В стране вырастет слой с иммунитетом. Уже привит миллион человек, перенесли коронавирус 861 тысяча человек, а с перенесшими бессимптомно - их еще больше", - отметил Гамкрелидзе.
Екатерина Тикарадзе - Sputnik Грузия, 1920, 04.12.2021
Спасет ли вакцина от штамма "омикрон"? Ответ Минздрава Грузии
19:31
О новом штамме коронавируса B.1.1.529 стало известно в двадцатых числах ноября. Его выявили в Ботсване и ЮАР. По словам специалистов, этот вариант отличается тремя десятками мутаций в S-белке, необходимом для заражения клеток.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" – по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные.
ЕС и другие государства, в том числе Грузия, ввели запрет на въезд из некоторых стран Африки.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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