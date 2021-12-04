https://sputnik-georgia.ru/20211204/spaset-li-vaktsina-ot-shtamma-omikron-otvet-minzdrava-gruzii-262596155.html

Спасет ли вакцина от штамма "омикрон"? Ответ Минздрава Грузии

Спасет ли вакцина от штамма "омикрон"? Ответ Минздрава Грузии

Минздрав Грузии получил информацию о новом штамме коронавируса и готов перенять опыт по его лечению 04.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-04T19:31+0400

2021-12-04T19:31+0400

2021-12-04T19:31+0400

общество

новости

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всемирная организация здравоохранения

минздрав

екатерина тикарадзе

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Вакцина от коронавируса активно действует и против нового штамма "омикрон", появившегося из Африки, заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе в эфире телеканала "Рустави 2".О новом штамме коронавируса B.1.1.529 стало известно в конце ноября. Его выявили в Ботсване и ЮАР. По словам специалистов, этот вариант отличается тремя десятками мутаций в S-белке, необходимом для заражения клеток.По ее словам, Минздрав получил всю информацию о новом штамме и готов перенять опыт мировых врачей по его лечению.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" – по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные.ЕС и другие государства, в том числе Грузия, ввели запрет на въезд из некоторых стран Африки.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, всемирная организация здравоохранения, минздрав, екатерина тикарадзе, коронавирус covid-19