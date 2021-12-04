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Землетрясение в Сванети: Грузию трясет второй раз за сутки
Землетрясение в Сванети: Грузию трясет второй раз за сутки
Подземные толчки были зафиксированы на глубине 1 километра 04.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-04T20:46+0400
2021-12-04T20:38+0400
происшествия
новости
грузия
землетрясение
сванети
землетрясения в грузии
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ТБИЛИСИ, 4 дек - Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,6 произошло сегодня в 31 километре от Местия в высокогорном крае Сванети на западе Грузии, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Толчки были зафиксированы в 18:36 по местному времени, сообщил центр сейсмического мониторинга. Гипоцентр находился на глубине 1 километра.Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.Это уже второе землетрсясение в Грузии за сутки. В14:01 по местному времени землетрясение магнитудой 3,1 произошло в семи километрах от села Самеба на юге Грузии.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, землетрясение, сванети, землетрясения в грузии

Землетрясение в Сванети: Грузию трясет второй раз за сутки

20:46 04.12.2021
© Sputnik / Viktor KaminskyМестиа Сванетия - сванские башни на фоне гор
Местиа Сванетия - сванские башни на фоне гор - Sputnik Грузия, 1920, 04.12.2021
© Sputnik / Viktor Kaminsky
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Подземные толчки были зафиксированы на глубине 1 километра
ТБИЛИСИ, 4 дек - Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,6 произошло сегодня в 31 километре от Местия в высокогорном крае Сванети на западе Грузии, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Толчки были зафиксированы в 18:36 по местному времени, сообщил центр сейсмического мониторинга. Гипоцентр находился на глубине 1 километра.
Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
Это уже второе землетрсясение в Грузии за сутки. В14:01 по местному времени землетрясение магнитудой 3,1 произошло в семи километрах от села Самеба на юге Грузии.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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