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Cериал "Зов ада" обошел "Игру в кальмара" и возглавил рейтинг самых популярных шоу Netflix
Cериал "Зов ада" обошел "Игру в кальмара" и возглавил рейтинг самых популярных шоу Netflix
Весь мир гадает - как южнокорейскому кино удалось так сильно покорить сердца сериаломанов
2021-12-05T12:02+0400
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шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Южнокорейский мини-сериал "Зов ада" (Hellbound) стал самым популярным сериалом недели на Netflix, обойдя по популярности сериал "Игра в кальмара".С 15 по 21 ноября сериал "Зов ада" набрал почти 43,5 миллиона просмотров, а премьера его состоялась 19 ноября.Проект даже обогнал "Игру в кальмара" (30,4 миллиона), которая уже одиннадцатую неделю находится в топ-10 самых популярных сериалов.По данным FlixRating, в 84 странах мира "Зов ада" входит в топ-4 самых просматриваемых проектов Netflix. Сериал возглавляет этот рейтинг еще в 36 странах.Действие сериала разворачивается в 2023 году. Люди начинают получать послания о дате и времени их смерти. Вскоре после этого за ними приходят монстры, которые убивают их и отправляют в ад.Все это приводит к массовой истерии и всплеску религиозного фанатизма — так, появляется секта "Новая истина", которая тут же находит объяснение происходящему: грешников наказывают темные силы.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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netflix, сериал

Cериал "Зов ада" обошел "Игру в кальмара" и возглавил рейтинг самых популярных шоу Netflix

12:02 05.12.2021
© AP Photo / Christophe EnaТелеканал и компания Netflix
Телеканал и компания Netflix - Sputnik Грузия, 1920, 05.12.2021
© AP Photo / Christophe Ena
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Весь мир гадает - как южнокорейскому кино удалось так сильно покорить сердца сериаломанов
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Южнокорейский мини-сериал "Зов ада" (Hellbound) стал самым популярным сериалом недели на Netflix, обойдя по популярности сериал "Игра в кальмара".
С 15 по 21 ноября сериал "Зов ада" набрал почти 43,5 миллиона просмотров, а премьера его состоялась 19 ноября.
Проект даже обогнал "Игру в кальмара" (30,4 миллиона), которая уже одиннадцатую неделю находится в топ-10 самых популярных сериалов.
По данным FlixRating, в 84 странах мира "Зов ада" входит в топ-4 самых просматриваемых проектов Netflix. Сериал возглавляет этот рейтинг еще в 36 странах.
Действие сериала разворачивается в 2023 году. Люди начинают получать послания о дате и времени их смерти. Вскоре после этого за ними приходят монстры, которые убивают их и отправляют в ад.
Все это приводит к массовой истерии и всплеску религиозного фанатизма — так, появляется секта "Новая истина", которая тут же находит объяснение происходящему: грешников наказывают темные силы.
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