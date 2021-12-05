https://sputnik-georgia.ru/20211205/cerial-zov-ada-oboshel-igru-v-kalmara-i-vozglavil-reyting-samykh-populyarnykh-shou-netflix-262487306.html

Cериал "Зов ада" обошел "Игру в кальмара" и возглавил рейтинг самых популярных шоу Netflix

Cериал "Зов ада" обошел "Игру в кальмара" и возглавил рейтинг самых популярных шоу Netflix

Весь мир гадает - как южнокорейскому кино удалось так сильно покорить сердца сериаломанов

2021-12-05T12:02+0400

2021-12-05T12:02+0400

2021-12-05T12:02+0400

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Южнокорейский мини-сериал "Зов ада" (Hellbound) стал самым популярным сериалом недели на Netflix, обойдя по популярности сериал "Игра в кальмара".С 15 по 21 ноября сериал "Зов ада" набрал почти 43,5 миллиона просмотров, а премьера его состоялась 19 ноября.Проект даже обогнал "Игру в кальмара" (30,4 миллиона), которая уже одиннадцатую неделю находится в топ-10 самых популярных сериалов.По данным FlixRating, в 84 странах мира "Зов ада" входит в топ-4 самых просматриваемых проектов Netflix. Сериал возглавляет этот рейтинг еще в 36 странах.Действие сериала разворачивается в 2023 году. Люди начинают получать послания о дате и времени их смерти. Вскоре после этого за ними приходят монстры, которые убивают их и отправляют в ад.Все это приводит к массовой истерии и всплеску религиозного фанатизма — так, появляется секта "Новая истина", которая тут же находит объяснение происходящему: грешников наказывают темные силы.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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