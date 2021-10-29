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https://sputnik-georgia.ru/20211029/vecherniy-kalmar-urgant-povtoril-obraz-iz-populyarnogo-seriala-261592258.html
"Вечерний кальмар": Ургант повторил образ из популярного сериала
"Вечерний кальмар": Ургант повторил образ из популярного сериала
Телеведущий решил приодеться к приближающемуся празднованию Хэллоуина и рассмешил всех поклонников в Сети 29.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-29T14:04+0400
2021-10-29T14:07+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
иван ургант
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Российский ведущий Иван Ургант рассмешил Сеть: звезда "Вечернего Урганта" повторил образ из самого популярного сериала осени "Игра в кальмара". 43-летний Ургант не любит менять стиль и постоянно ходит в строгих костюмах. Но приближение костюмированного праздника заставило его пересмотреть свою позицию. Иван опубликовал новый пост в Инстаграм и показал лучший костюм на Хэллоуин. Ургант примерил образ из сериала "Игра в кальмара", который побил все рекорды по просмотрам в Сети. На фото артист позировал в белой футболке и костюме зеленого оттенка. Разбавить свой лук Ургант решил желтыми кроксами. "Кальмар носа не подточит", - подписал под фото Ургант и рассмешил фанатов своим выражением лица. "Вечерний кальмар"; "Чисто физрук"; "Это умора"; "Ржунемогу"; "Класс, вы умеете поднять настроение"; "Лучший образ!" - написали фанаты. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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иван ургант, российский шоу-бизнес

"Вечерний кальмар": Ургант повторил образ из популярного сериала

14:04 29.10.2021 (обновлено: 14:07 29.10.2021)
© photo: Sputnik / Alexander Wilf / Перейти в фотобанкПрезентация новой формы сборной России по футболу к ЧЕ-2016
Презентация новой формы сборной России по футболу к ЧЕ-2016 - Sputnik Грузия, 1920, 29.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Wilf
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Телеведущий решил приодеться к приближающемуся празднованию Хэллоуина и рассмешил всех поклонников в Сети
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Российский ведущий Иван Ургант рассмешил Сеть: звезда "Вечернего Урганта" повторил образ из самого популярного сериала осени "Игра в кальмара".
43-летний Ургант не любит менять стиль и постоянно ходит в строгих костюмах. Но приближение костюмированного праздника заставило его пересмотреть свою позицию.
Иван опубликовал новый пост в Инстаграм и показал лучший костюм на Хэллоуин. Ургант примерил образ из сериала "Игра в кальмара", который побил все рекорды по просмотрам в Сети.
На фото артист позировал в белой футболке и костюме зеленого оттенка. Разбавить свой лук Ургант решил желтыми кроксами. "Кальмар носа не подточит", - подписал под фото Ургант и рассмешил фанатов своим выражением лица.
"Вечерний кальмар"; "Чисто физрук"; "Это умора"; "Ржунемогу"; "Класс, вы умеете поднять настроение"; "Лучший образ!" - написали фанаты.
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