https://sputnik-georgia.ru/20211205/etot-nepredskazuemyy-superkubok-po-regbi-262606887.html

Этот непредсказуемый Суперкубок по регби

Этот непредсказуемый Суперкубок по регби

Грузинский "Черный Лев" в родных стенах уступил 16:19 российскому "Локомотиву" из провинциального города Пенза в очередном туре Суперкубка Европы по регби 05.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-05T16:41+0400

2021-12-05T16:41+0400

2021-12-05T17:03+0400

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Вторая сенсация турнираЭто была вторая сенсация нового еврокубка. 23 октября, в Москве, красноярский "Енисей" выступал в роли хозяина поля, принимая израильскую франшизу "Тель-Авив Хит". И к изумлению специалистов, бессменный чемпион России … проиграл. 31:34 и все разом заговорили о непредсказуемости данного соревнования. О том, что тут нельзя несерьезно относиться к любому из соперников и что подобное отношение к делу обернется проблемами всякому, кто задерет нос.Как в воду глядели. Правда, носов грузины не задирали, но все остальное сбылось на все сто. Просто-напросто, Левану Маисашвили пришлось выполнять обещание и дать возможность проявить себя всем игрокам "Черного Льва", а потерявший всякую турнирную мотивацию "Локомотив-Пенза" виделся идеальным соперником для проверки ближайшего резерва.Однако, как показал сам матч, оппонент Маисашвили Александр Янюшкин был иного мнения и выставил на тбилисский матч своих лучших игроков, которых подготовил к игре самым тщательным образом. А его ассистент, тренер форвардов Давит Гургенадзе, и вовсе досконально изучил сильные и слабые стороны схватки команды своих соотечественников, и смело можно утверждать, что победа в Тбилиси заработана именно блестящей игрой пензенских столбов, замков и всех, кто в субботу играл в схватке "Локо".В первом тайме пензенская команда, пожалуй, даже превосходила соперника именно в том компоненте, которым грузины и славятся. Схватка россиян, усиленная квалифицированными грузинами и южноафриканцем, раз за разом стала выигрывать мини-дуэли у хозяев, что в конце тайма привело к молу и заносу мяча в грузинскую зачетку именно коронным грузинским методом. Причем завершил эту атаку грузинский легионер Тариэл Донадзе.Половина игры закончилась вничью – 11:11. До Донадзе попытку занесли и хозяева поля - красивую атаку веером у флажка замкнул ветеран "Лелос" Сандро Тодуа. А главные бомбардиры обеих команд били по воротам не ахти как – Гиорги Бабунашвили промазал реализации обеих попыток "Льва" и то же самое стряслось с капитаном и братом главтренера Сергеем Янюшкиным, но оба – и Гиорги, и Сергей, забили по два пенальти.Второй тайм начался обнадеживающе для нашей франшизы. Выиграв коридор, еще один "Лелос" Лаша Джаиани возглавил мол, и вдруг, внезапно, сам из него и вышел, причем – с мячом, что оказалось очень неожиданным ходом для соперников. А когда на него пошли с захватами, Лаша выдал прекрасный пас на скрам-хава Тенгиза Перанидзе, который благополучно приземлил мяч за линией ворот.Как отмечалось выше, Бабунашвили промахнулся с подставки и вскоре был заменен, а пензенцы сорганизовали скоростную контратаку, которую опять-таки у флажка завершил реактивный Карзанов – 16:16.У хозяев поля игра не ладилась, и надо было срочно что-то менять. Маисашвили немного опоздал с заменами, и пока новые игроки входили в курс дела, "Черный Лев" нарушил правила на убойной дистанции от своих ворот. Вместо Янюшкина пробивать Пенальти вызвался Реваз Бродзели, который выстрелил безупречно, и в воздухе повеяло сенсацией.За оставшиеся 10 минут хозяева создали множество возможностей спасти матч, но всякий раз все пускали на ветер своими же ошибками. Даже занесли попытку, но после паса вперед. И проиграли – впервые в своей недолгой истории.Почему Суперкубок непредсказуемПомимо неожиданных результатов есть и другие непрогнозируемые вещи.На Западе Европы все идет гладко, без особых осложнений. Несмотря на тяжелую пандемическую ситуацию, все матчи в той половине турнира проводятся в запланированные сроки, без всяких переносов, и лидируют там заведомые фавориты второго западного уровня – португальская и испанская франшизы. И в полуфинал выйдут именно эти две команды.А что творится на Востоке? Почти половина матчей перенесена на более поздний срок, и не факт, что эти игры состоятся вообще – как можно прогнозировать действия правительства богатого Израиля, которому здоровье и жизнь собственного населения дороже любого спортивного соревнования, а ведь все три оставшихся матча "Тель-Авив Хит" должен проводить у себя дома, куда не пускают никаких гостей.Именно по этой причине и не состоялся матч между "Тель-Авив Хит" и "Енисеем", назначенный на 5 декабря. Скорее всего, та же участь ожидает и встречу израильтян с "Локо", которая запланирована на 12 декабря, и также подпадает под вопрос поездка в Беер-Шеву "Черного Льва" (17 декабря).Однако 12 декабря в 17:00 на том же тбилисском стадионе "Авчала" "Черный Лев" с "Енисеем" встретятся обязательно. Это будет ключевой матч всего группового турнира. Хотя кто его знает, в нынешней ситуации загадывать даже на неделю вперед не приходится.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211204/gruzinskiy-chernyy-lev-proigral-lokomotivu-penza-v-matche-superkubka-evropy-po-regbi-262597842.html

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