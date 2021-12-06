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Каладзе представил кандидатов в главы всех десяти районных администраций столицы
Каладзе представил кандидатов в главы всех десяти районных администраций столицы
Глав администраций в шести районах столицы Каладзе не собирается менять, а в четырех назначает новых лиц 06.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-06T14:29+0400
2021-12-06T14:29+0400
2021-12-06T14:59+0400
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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал кандидатов в руководители всех десяти районных администраций столицы.Шесть из представленных кандидатов являются действующими главами районных администраций, четверо займут эту должность впервые.Первое заседание и демарш оппозиции - как избирали главу совещательного органа Тбилиси>>Должности мэр распределил следующим образом: Сабуртало возглавит по-прежнему Гайоз Васадзе, Мтацминда – Давид Киркитадзе, Крцаниси – Бека Микаутадзе, Ваке – Давид Квиникадзе, Глдани – Леван Нарушвили, Самгори – Каха Самхарадзе.Мэр столицы выдвинул депутата предыдущего созыва Давида Утмелидзе главой районной администрации Чугурети. Еще один бывший депутат городского собрания Владимир Дзнеладзе возглавит администрацию Дидубе. Что касается районов Исани и Надзаладеви, то здесь Каладзе сделал ставку на местные кадры – Исани возглавит Николоз Элисашвили, а Надзаладеви – Ираклий Андгуладзе.Каладзе пожелал всем кандидатам успехов и напомнил об ответственности перед жителями города."Именно руководителb администраций должны обеспечить максимально быструю и эффективную реализацию запланированных проектов в разных районах Тбилиси, а также поддерживать максимально тесную связь с населением", – подчеркнул КаладзеРуководителей районных администраций, представленных мэром Тбилиси, должно утвердить сакребуло (горсобрание) столицы нового созыва.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, каха каладзе, мэрия тбилиси
Каладзе представил кандидатов в главы всех десяти районных администраций столицы
14:29 06.12.2021 (обновлено: 14:59 06.12.2021)
Глав администраций в шести районах столицы Каладзе не собирается менять, а в четырех назначает новых лиц
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал кандидатов в руководители всех десяти районных администраций столицы.
Шесть из представленных кандидатов являются действующими главами районных администраций, четверо займут эту должность впервые.
"Я уверен, что вы успешно выполните свои обязанности и внесете свой вклад в построение лучшего завтра Тбилиси. Я уверен, что вместе со мной вы верно будете служить интересам Тбилиси и тбилисцев, и за четыре года мы действительно сможем оживить все районы, гордиться своим городом и реализованными проектами", – заявил Каладзе на заседании городского правительства.
Должности мэр распределил следующим образом: Сабуртало возглавит по-прежнему Гайоз Васадзе, Мтацминда – Давид Киркитадзе, Крцаниси – Бека Микаутадзе, Ваке – Давид Квиникадзе, Глдани – Леван Нарушвили, Самгори – Каха Самхарадзе.
Мэр столицы выдвинул депутата предыдущего созыва Давида Утмелидзе главой районной администрации Чугурети. Еще один бывший депутат городского собрания Владимир Дзнеладзе возглавит администрацию Дидубе.
Что касается районов Исани и Надзаладеви, то здесь Каладзе сделал ставку на местные кадры – Исани возглавит Николоз Элисашвили, а Надзаладеви – Ираклий Андгуладзе.
Каладзе пожелал всем кандидатам успехов и напомнил об ответственности перед жителями города.
"Именно руководителb администраций должны обеспечить максимально быструю и эффективную реализацию запланированных проектов в разных районах Тбилиси, а также поддерживать максимально тесную связь с населением", – подчеркнул Каладзе
Руководителей районных администраций, представленных мэром Тбилиси, должно утвердить сакребуло (горсобрание) столицы нового созыва.
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