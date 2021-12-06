https://sputnik-georgia.ru/20211206/kaladze-predstavil-kandidatov-v-glavy-vsekh-desyati-rayonnykh-administratsiy-stolitsy-262622598.html

Каладзе представил кандидатов в главы всех десяти районных администраций столицы

Каладзе представил кандидатов в главы всех десяти районных администраций столицы

Глав администраций в шести районах столицы Каладзе не собирается менять, а в четырех назначает новых лиц 06.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-06T14:29+0400

2021-12-06T14:29+0400

2021-12-06T14:59+0400

новости

грузия

каха каладзе

мэрия тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23487/00/234870071_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_c85d43972dbd9a5a2713d4823aff6906.jpg

ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал кандидатов в руководители всех десяти районных администраций столицы.Шесть из представленных кандидатов являются действующими главами районных администраций, четверо займут эту должность впервые.Первое заседание и демарш оппозиции - как избирали главу совещательного органа Тбилиси>>Должности мэр распределил следующим образом: Сабуртало возглавит по-прежнему Гайоз Васадзе, Мтацминда – Давид Киркитадзе, Крцаниси – Бека Микаутадзе, Ваке – Давид Квиникадзе, Глдани – Леван Нарушвили, Самгори – Каха Самхарадзе.Мэр столицы выдвинул депутата предыдущего созыва Давида Утмелидзе главой районной администрации Чугурети. Еще один бывший депутат городского собрания Владимир Дзнеладзе возглавит администрацию Дидубе. Что касается районов Исани и Надзаладеви, то здесь Каладзе сделал ставку на местные кадры – Исани возглавит Николоз Элисашвили, а Надзаладеви – Ираклий Андгуладзе.Каладзе пожелал всем кандидатам успехов и напомнил об ответственности перед жителями города."Именно руководителb администраций должны обеспечить максимально быструю и эффективную реализацию запланированных проектов в разных районах Тбилиси, а также поддерживать максимально тесную связь с населением", – подчеркнул КаладзеРуководителей районных администраций, представленных мэром Тбилиси, должно утвердить сакребуло (горсобрание) столицы нового созыва.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211130/mer-tbilisi-predstavil-svoyu-komandu-s-kotoroy-budet-rabotat-chetyre-goda-262480298.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, каха каладзе, мэрия тбилиси