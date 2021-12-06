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Ковид-статистика Грузии: за выходные случаев инфицирования выявили меньше
Ковид-статистика Грузии: за выходные случаев инфицирования выявили меньше
В клиниках Грузии к этому времени 1 611 тяжелых ковид-пациентов, 362 человека подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 06.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-06T11:55+0400
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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 1 778 новых случаев инфицирования COVID-19, скончались 63 пациента, сообщает пресс-служба правительства.Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 867 071 случай заболевания коронавирусом, 12 407 стали жертвами COVID-19. За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 3 234 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 809 830 человек."Это очень плохо" - главный эпидемиолог Грузии о ношении масок&gt;&gt;В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 924 новых случая инфицирования.В регионах ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 270, Квемо Картли – 130, Самегрело - Земо Сванети – 119, Аджария – 89, Шида Картли – 83, Кахети – 66, Мцхета-Мтианети – 36, Самцхе-Джавахети – 27, Гурия – 27, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 7.На данный момент в Грузии 44 808 активных случаев заболевания, из них 6 455 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 611 пациентов тяжелое, из них 362 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 121 пациент помещены в ковид-гостиницы. 37 232 человека проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 36 человек, в самоизоляции – 41 509.В Грузии за последние сутки сделано 25 855 тестов на коронавирус: 16 445 – на антиген, 9 410 – ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 5 декабря, составляет 6,88%, за две недели – 8,56%, за семь дней – 8,13%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, статистика

Ковид-статистика Грузии: за выходные случаев инфицирования выявили меньше

11:55 06.12.2021 (обновлено: 12:05 06.12.2021)
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliПолевой госпиталь для ковид-пациентов
Полевой госпиталь для ковид-пациентов - Sputnik Грузия, 1920, 06.12.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
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В клиниках Грузии к этому времени 1 611 тяжелых ковид-пациентов, 362 человека подключены к аппарату искусственной вентиляции легких
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 1 778 новых случаев инфицирования COVID-19, скончались 63 пациента, сообщает пресс-служба правительства.
Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 867 071 случай заболевания коронавирусом, 12 407 стали жертвами COVID-19. За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 3 234 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 809 830 человек.
"Это очень плохо" - главный эпидемиолог Грузии о ношении масок>>
В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 924 новых случая инфицирования.
В регионах ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 270, Квемо Картли – 130, Самегрело - Земо Сванети – 119, Аджария – 89, Шида Картли – 83, Кахети – 66, Мцхета-Мтианети – 36, Самцхе-Джавахети – 27, Гурия – 27, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 7.
На данный момент в Грузии 44 808 активных случаев заболевания, из них 6 455 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 611 пациентов тяжелое, из них 362 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 121 пациент помещены в ковид-гостиницы. 37 232 человека проходят курс лечения на дому.
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Коронавирус в Грузии: количество школ "на удаленке" сокращается
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В карантинных пространствах остаются 36 человек, в самоизоляции – 41 509.
В Грузии за последние сутки сделано 25 855 тестов на коронавирус: 16 445 – на антиген, 9 410 – ПЦР-тестов.
Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 5 декабря, составляет 6,88%, за две недели – 8,56%, за семь дней – 8,13%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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