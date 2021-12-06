https://sputnik-georgia.ru/20211206/v-gruzii-nizkiy-uroven-nosheniya-masok--glavnyy-epidemiolog-strany-262614378.html

"Это очень плохо" - главный эпидемиолог Грузии о ношении масок

"Это очень плохо" - главный эпидемиолог Грузии о ношении масок

По данным Национального центра контроля заболеваний, в Грузии показатель ношения масок составляет всего 28% 06.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-06T10:39+0400

2021-12-06T10:39+0400

2021-12-06T11:11+0400

пятая волна

новости

грузия

амиран гамкрелидзе

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/0d/249434499_0:17:1280:737_1920x0_80_0_0_5f02a971ca382ea818e27308d97aeca5.jpg

ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. В Грузии постыдно низкий показатель ношения масок, несмотря на то, что маски – одно из действенных средств борьбы с коронавирусом, заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.По его словам, несмотря на немного улучшившуюся динамику, эпидемиологическая ситуация в стране остается сложной. Гамкрелидзе подчеркнул важность в такой ситуации соблюдать меры безопасности, главными из которых являются ношение маски и социальная дистанция.Новые ограничения для невакцинированных от COVID введены в Италии>>Гамкрелидзе отметил, что за последние две недели увеличился показатель ежедневных прививок. На это повлияли два нововведения – поощрение в размере двухсот лари для людей старше 60 лет, а также концепция введения "зеленых паспортов"."В рабочие дни проводится 11-13 тысяч прививок, но нам нужно в 2-3 раза больше, чтобы победить эпидемию в этом году", – сказал Гамкрелидзе.Вместе с тем главный эпидемиолог сообщил, что новый штамм "омикрон" в Грузии лабораторно еще не выявлен."Вероятно, он попадет и в Грузию. У вирусов нет границ. Они пересекают любую границу. Поэтому важны осторожность, меры предосторожности и вакцинация. Насколько нам известно, "омикрон" распространяется быстрее среди молодых, а также имеет примерно в три раза больший риск повторного заражения", – сказал Гамкрелидзе.Если человек был инфицирован другим штаммом, он может повторно заразиться "омикрон", сказал эпидемиолог."Однако, как известно, декабрь – холодное время года, вирус гриппа уже циркулирует. В декабре-феврале надо быть очень внимательными и серьезно отнестись к рекомендациям. Ситуация не должна ухудшаться", – сказал Гамкрелидзе.По его словам, врачи работают на пределе возможностей – в больницах до 1 600 тяжелобольных пациентов. К аппарату ИВЛ подключены более 350 пациентов , что является огромной нагрузкой для сектора здравоохранения.К этому времени в Грузии зафиксировано уже более 865 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, скончались более 12 тысяч человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211205/korporativ-v-oslo-zavershilsya-massovym-zarazheniem-koronavirusom-262610624.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, амиран гамкрелидзе, коронавирус covid-19