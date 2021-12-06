https://sputnik-georgia.ru/20211206/v-gruzii-nizkiy-uroven-nosheniya-masok--glavnyy-epidemiolog-strany-262614378.html
"Это очень плохо" - главный эпидемиолог Грузии о ношении масок
"Это очень плохо" - главный эпидемиолог Грузии о ношении масок
По данным Национального центра контроля заболеваний, в Грузии показатель ношения масок составляет всего 28% 06.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-06T10:39+0400
2021-12-06T10:39+0400
2021-12-06T11:11+0400
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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. В Грузии постыдно низкий показатель ношения масок, несмотря на то, что маски – одно из действенных средств борьбы с коронавирусом, заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.По его словам, несмотря на немного улучшившуюся динамику, эпидемиологическая ситуация в стране остается сложной. Гамкрелидзе подчеркнул важность в такой ситуации соблюдать меры безопасности, главными из которых являются ношение маски и социальная дистанция.Новые ограничения для невакцинированных от COVID введены в Италии>>Гамкрелидзе отметил, что за последние две недели увеличился показатель ежедневных прививок. На это повлияли два нововведения – поощрение в размере двухсот лари для людей старше 60 лет, а также концепция введения "зеленых паспортов"."В рабочие дни проводится 11-13 тысяч прививок, но нам нужно в 2-3 раза больше, чтобы победить эпидемию в этом году", – сказал Гамкрелидзе.Вместе с тем главный эпидемиолог сообщил, что новый штамм "омикрон" в Грузии лабораторно еще не выявлен."Вероятно, он попадет и в Грузию. У вирусов нет границ. Они пересекают любую границу. Поэтому важны осторожность, меры предосторожности и вакцинация. Насколько нам известно, "омикрон" распространяется быстрее среди молодых, а также имеет примерно в три раза больший риск повторного заражения", – сказал Гамкрелидзе.Если человек был инфицирован другим штаммом, он может повторно заразиться "омикрон", сказал эпидемиолог."Однако, как известно, декабрь – холодное время года, вирус гриппа уже циркулирует. В декабре-феврале надо быть очень внимательными и серьезно отнестись к рекомендациям. Ситуация не должна ухудшаться", – сказал Гамкрелидзе.По его словам, врачи работают на пределе возможностей – в больницах до 1 600 тяжелобольных пациентов. К аппарату ИВЛ подключены более 350 пациентов , что является огромной нагрузкой для сектора здравоохранения.К этому времени в Грузии зафиксировано уже более 865 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, скончались более 12 тысяч человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, амиран гамкрелидзе, коронавирус covid-19
"Это очень плохо" - главный эпидемиолог Грузии о ношении масок
10:39 06.12.2021 (обновлено: 11:11 06.12.2021)
По данным Национального центра контроля заболеваний, в Грузии показатель ношения масок составляет всего 28%
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. В Грузии постыдно низкий показатель ношения масок, несмотря на то, что маски – одно из действенных средств борьбы с коронавирусом, заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, несмотря на немного улучшившуюся динамику, эпидемиологическая ситуация в стране остается сложной. Гамкрелидзе подчеркнул важность в такой ситуации соблюдать меры безопасности, главными из которых являются ношение маски и социальная дистанция.
"Показатель ношения маски как в открытом, так и в закрытом пространстве у нас постыдный – 28%. Это очень плохо. Маска – одно из самых мощных орудий. В августе-сентябре было сокращено количество свадеб, но сейчас их проводится по-прежнему много. Ношение масок и воздержание от больших собраний – важнейшие профилактические меры. Но главное, конечно же, это прививки", – заявил Гамкрелидзе в эфире ТВ "Имеди".
Гамкрелидзе отметил, что за последние две недели увеличился показатель ежедневных прививок. На это повлияли два нововведения – поощрение в размере двухсот лари для людей старше 60 лет, а также концепция введения "зеленых паспортов".
"В рабочие дни проводится 11-13 тысяч прививок, но нам нужно в 2-3 раза больше, чтобы победить эпидемию в этом году", – сказал Гамкрелидзе.
Вместе с тем главный эпидемиолог сообщил, что новый штамм "омикрон" в Грузии лабораторно еще не выявлен.
"Вероятно, он попадет и в Грузию. У вирусов нет границ. Они пересекают любую границу. Поэтому важны осторожность, меры предосторожности и вакцинация. Насколько нам известно, "омикрон" распространяется быстрее среди молодых, а также имеет примерно в три раза больший риск повторного заражения", – сказал Гамкрелидзе.
Если человек был инфицирован другим штаммом, он может повторно заразиться "омикрон", сказал эпидемиолог.
"Однако, как известно, декабрь – холодное время года, вирус гриппа уже циркулирует. В декабре-феврале надо быть очень внимательными и серьезно отнестись к рекомендациям. Ситуация не должна ухудшаться", – сказал Гамкрелидзе.
По его словам, врачи работают на пределе возможностей – в больницах до 1 600 тяжелобольных пациентов. К аппарату ИВЛ подключены более 350 пациентов , что является огромной нагрузкой для сектора здравоохранения.
К этому времени в Грузии зафиксировано уже более 865 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, скончались более 12 тысяч человек.
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