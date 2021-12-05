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Коронавирус в Грузии: количество школ "на удаленке" сокращается
Коронавирус в Грузии: количество школ "на удаленке" сокращается
На данном этапе вакцинировано 71% учителей и представителей администрации школ 05.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-05T09:01+0400
2021-12-05T09:01+0400
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коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Количество школ и отдельных классов в Грузии, перешедших на дистанционное обучение, за последнюю неделю сократилось – на сегодняшний день в таком формате работают 108 школ и 369 отдельных классов, говорится в сообщении на сайте министерства.В случае выявления фактов заражения коронавирусом среди учащихся или педагогов, отдельные классы или вся школа переходят на удаленку. Как правило, карантин продолжается две недели.Неделю назад на удаленке работали 137 школ и 358 отдельных классов. Всего в Грузии 2 308 школ.По информации Минобразования, на данном этапе вакцинирован 71% учителей и представителей администрации школ.С момента возобновления обучения в классах, 115 педагогов, входящих в группу риска, преподают дистанционно.Грузия переживает пятую волну коронавируса. В последнее время ежедневно фиксируется 4-5 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом и около 60 смертей.Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса

Коронавирус в Грузии: количество школ "на удаленке" сокращается

09:01 05.12.2021
© photo: Sputnik / StringerУчеба в школе во время эпидемии коронавируса - санитарная обработка рук и термоскрининг на входе в учебное заведение
Учеба в школе во время эпидемии коронавируса - санитарная обработка рук и термоскрининг на входе в учебное заведение - Sputnik Грузия, 1920, 05.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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На данном этапе вакцинировано 71% учителей и представителей администрации школ
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Количество школ и отдельных классов в Грузии, перешедших на дистанционное обучение, за последнюю неделю сократилось – на сегодняшний день в таком формате работают 108 школ и 369 отдельных классов, говорится в сообщении на сайте министерства.
В случае выявления фактов заражения коронавирусом среди учащихся или педагогов, отдельные классы или вся школа переходят на удаленку. Как правило, карантин продолжается две недели.
Неделю назад на удаленке работали 137 школ и 358 отдельных классов. Всего в Грузии 2 308 школ.
"За последние семь дней коронавирус был выявлен у 0,8% учителей и у 0,3% учеников", - говорится в сообщении.
По информации Минобразования, на данном этапе вакцинирован 71% учителей и представителей администрации школ.
С момента возобновления обучения в классах, 115 педагогов, входящих в группу риска, преподают дистанционно.
Грузия переживает пятую волну коронавируса. В последнее время ежедневно фиксируется 4-5 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом и около 60 смертей.
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