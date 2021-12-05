https://sputnik-georgia.ru/20211205/koronavirus-v-gruzii-chislo-shkol-na-udalenke-sokraschaetsya-262598878.html

Коронавирус в Грузии: количество школ "на удаленке" сокращается

Коронавирус в Грузии: количество школ "на удаленке" сокращается

На данном этапе вакцинировано 71% учителей и представителей администрации школ 05.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-05T09:01+0400

2021-12-05T09:01+0400

2021-12-05T09:01+0400

общество

новости

грузия

коронавирус covid-19

ограничения из-за коронавируса

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Количество школ и отдельных классов в Грузии, перешедших на дистанционное обучение, за последнюю неделю сократилось – на сегодняшний день в таком формате работают 108 школ и 369 отдельных классов, говорится в сообщении на сайте министерства.В случае выявления фактов заражения коронавирусом среди учащихся или педагогов, отдельные классы или вся школа переходят на удаленку. Как правило, карантин продолжается две недели.Неделю назад на удаленке работали 137 школ и 358 отдельных классов. Всего в Грузии 2 308 школ.По информации Минобразования, на данном этапе вакцинирован 71% учителей и представителей администрации школ.С момента возобновления обучения в классах, 115 педагогов, входящих в группу риска, преподают дистанционно.Грузия переживает пятую волну коронавируса. В последнее время ежедневно фиксируется 4-5 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом и около 60 смертей.Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса