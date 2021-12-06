https://sputnik-georgia.ru/20211206/prilepin-pozhalel-buzovu-i-morgenshterna-262520384.html

Прилепин пожалел Бузову и Моргенштерна

Прилепин пожалел Бузову и Моргенштерна

Писатель признался, что сам обладает "мракобесными консервативными взглядами", но не поддерживает травлю в отношении звезд 06.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-06T07:04+0400

2021-12-06T07:04+0400

2021-12-06T07:04+0400

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду", писатель Захар Прилепин пожалел столкнувшихся с травлей певицу Ольгу Бузову и рэпера Моргенштерна.В интервью СтарХит Прилепин назвал Бузову и Моргенштерна отражением современного общества, отметив, что они выросли в стране, которая "с утра до вечера смотрела юмористические программы, зарабатывала бабки, презирала историю прошлого столетия".Несмотря на то, что писатель признался, что ему не нравится общественный образ Бузовой, он осудил тот факт, что спектакль с ее участием "Чудесный грузин" исключили из репертуара МХАТа."Но вдруг громко объявляется, что данной гражданки в театре быть не должно. Может ей печать поставить на грудь, что она "нецензурная", что она вне приличного общества? Если мы собираемся таким образом работать с молодежью, заявляя, что Бузову и Моргенштерна надо заключить в тюрьму или утопить в болоте, то получим, конечно же, обратный эффект. Подростки решат, что мир взрослых состоит из людей, как минимум неспособных к диалогу", – сказал Прилепин.Он добавил, что сам обладает "мракобесными консервативными взглядами", однако не поддерживает травлю в отношении звезд.Прилепин отметил, что через критику Бузовой люди пытаются продемонстрировать свою "культурность", хотя при этом эти же люди на самом деле живут вне культурного контекста, уверен писатель.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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ольга бузова, моргенштерн, захар прилепин, российский шоу-бизнес