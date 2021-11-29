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https://sputnik-georgia.ru/20211129/advokat-morgenshterna-nazval-presledovaniya-artistov-pravookhranitelnymi-organami-trendom-262397090.html
Адвокат Моргенштерна назвал преследования артистов правоохранительными органами "трендом"
Адвокат Моргенштерна назвал преследования артистов правоохранительными органами "трендом"
Он подчеркнул, что в последнее время внимание к блогерам и музыкантам со стороны правоохранительных органов усиливается 29.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-29T07:04+0400
2021-11-29T07:04+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Адвокат российского рэпера Моргенштерна Сергей Жорин назвал преследования музыкантов и блогеров правоохранительными органами "новым возможным трендом" в беседе с Lenta.ru.Прежде всего адвокат рассказал об отмене концертов Моргенштерна в России, отметив, что не уверен, есть ли в этом прямая связь с заявлением главы СК России Александра Бастрыкина о том, что рэпер торгует наркотиками в соцсетях.В то же время Жорин подчеркнул, что в последнее время внимание к Алишеру и другим блогерам и музыкантам со стороны правоохранительных органов усиливается.Моргенштерн покинул Россию после слов председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о том, что певец якобы торгует наркотиками в социальных сетях.По его словам, певец "вовлекает в свою сферу общения огромное количество молодежи".Это не в первый раз, когда Алишера Моргенштерна обвиняют в пропаганде наркотиков. Ранее, в июне 2021 года, суд в Москве признал рэпера Моргенштерна виновным в пропаганде наркотиков. Артиста признали виновным в совершении административного правонарушения по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ ("Пропаганда наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет"). Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч российских рублей.Читайте также:
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Адвокат Моргенштерна назвал преследования артистов правоохранительными органами "трендом"

07:04 29.11.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - Sputnik Грузия, 1920, 29.11.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Он подчеркнул, что в последнее время внимание к блогерам и музыкантам со стороны правоохранительных органов усиливается
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Адвокат российского рэпера Моргенштерна Сергей Жорин назвал преследования музыкантов и блогеров правоохранительными органами "новым возможным трендом" в беседе с Lenta.ru.
Прежде всего адвокат рассказал об отмене концертов Моргенштерна в России, отметив, что не уверен, есть ли в этом прямая связь с заявлением главы СК России Александра Бастрыкина о том, что рэпер торгует наркотиками в соцсетях.
В то же время Жорин подчеркнул, что в последнее время внимание к Алишеру и другим блогерам и музыкантам со стороны правоохранительных органов усиливается.

"То, что есть некая предвзятость именно со стороны контролирующих органов, к сожалению, факт. Посмотрел, в последние дни вообще усиливается внимание к блогерам, музыкантам. Возможно, это новый тренд, с которым придется жить", — рассказал Жорин.

Моргенштерн покинул Россию после слов председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о том, что певец якобы торгует наркотиками в социальных сетях.
По его словам, певец "вовлекает в свою сферу общения огромное количество молодежи".
Это не в первый раз, когда Алишера Моргенштерна обвиняют в пропаганде наркотиков. Ранее, в июне 2021 года, суд в Москве признал рэпера Моргенштерна виновным в пропаганде наркотиков. Артиста признали виновным в совершении административного правонарушения по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ ("Пропаганда наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет"). Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч российских рублей.
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