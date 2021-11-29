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Адвокат Моргенштерна назвал преследования артистов правоохранительными органами "трендом"
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Он подчеркнул, что в последнее время внимание к блогерам и музыкантам со стороны правоохранительных органов усиливается
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Адвокат российского рэпера Моргенштерна Сергей Жорин назвал преследования музыкантов и блогеров правоохранительными органами "новым возможным трендом" в беседе с Lenta.ru.
Прежде всего адвокат рассказал об отмене концертов Моргенштерна в России, отметив, что не уверен, есть ли в этом прямая связь с заявлением главы СК России Александра Бастрыкина о том, что рэпер торгует наркотиками в соцсетях.
В то же время Жорин подчеркнул, что в последнее время внимание к Алишеру и другим блогерам и музыкантам со стороны правоохранительных органов усиливается.
"То, что есть некая предвзятость именно со стороны контролирующих органов, к сожалению, факт. Посмотрел, в последние дни вообще усиливается внимание к блогерам, музыкантам. Возможно, это новый тренд, с которым придется жить", — рассказал Жорин.
Моргенштерн покинул Россию после слов председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о том, что певец якобы торгует наркотиками в социальных сетях.
По его словам, певец "вовлекает в свою сферу общения огромное количество молодежи".
Это не в первый раз, когда Алишера Моргенштерна обвиняют в пропаганде наркотиков. Ранее, в июне 2021 года, суд в Москве признал рэпера Моргенштерна виновным в пропаганде наркотиков. Артиста признали виновным в совершении административного правонарушения по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ ("Пропаганда наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет"). Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч российских рублей.
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