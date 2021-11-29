https://sputnik-georgia.ru/20211129/advokat-morgenshterna-nazval-presledovaniya-artistov-pravookhranitelnymi-organami-trendom-262397090.html

Адвокат Моргенштерна назвал преследования артистов правоохранительными органами "трендом"

Адвокат Моргенштерна назвал преследования артистов правоохранительными органами "трендом"

Он подчеркнул, что в последнее время внимание к блогерам и музыкантам со стороны правоохранительных органов усиливается 29.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-29T07:04+0400

2021-11-29T07:04+0400

2021-11-29T07:04+0400

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Адвокат российского рэпера Моргенштерна Сергей Жорин назвал преследования музыкантов и блогеров правоохранительными органами "новым возможным трендом" в беседе с Lenta.ru.Прежде всего адвокат рассказал об отмене концертов Моргенштерна в России, отметив, что не уверен, есть ли в этом прямая связь с заявлением главы СК России Александра Бастрыкина о том, что рэпер торгует наркотиками в соцсетях.В то же время Жорин подчеркнул, что в последнее время внимание к Алишеру и другим блогерам и музыкантам со стороны правоохранительных органов усиливается.Моргенштерн покинул Россию после слов председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о том, что певец якобы торгует наркотиками в социальных сетях.По его словам, певец "вовлекает в свою сферу общения огромное количество молодежи".Это не в первый раз, когда Алишера Моргенштерна обвиняют в пропаганде наркотиков. Ранее, в июне 2021 года, суд в Москве признал рэпера Моргенштерна виновным в пропаганде наркотиков. Артиста признали виновным в совершении административного правонарушения по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ ("Пропаганда наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет"). Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч российских рублей.Читайте также:

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