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Были ли случаи смерти от штамма коронавируса "омикрон" – данные ВОЗ
Были ли случаи смерти от штамма коронавируса "омикрон" – данные ВОЗ
В данное время ведущие эксперты пытаются выяснить, вызывает ли "омикрон" более тяжелое течение коронавируса
2021-12-06T12:10+0400
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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Ни одного летального случая, по данным ВОЗ, не зарегистрировано от нового штамма коронавируса "омикрон", который уже зафиксирован во множестве стран, как сообщает AFP.Однако исследователям, для того, чтобы понять истинную опасность и уровень заразности вируса, потребуется еще несколько недель. В Грузии не выявлено ни одного случая заражения штаммом "омикрон" &gt;&gt;&gt;Эксперты намерены выяснить, вызывает ли "омикрон" более сложное протекание болезни, заявил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан."Мы намерены получить ответы, которые нужны всем", – подчеркнул он.Вариант коронавируса "омикрон", названные ВОЗ по букве греческого алфавита, признан вызывающим опасность штаммом коронавируса. Биологи не исключают, что из-за активного распространения "омикрон" может вызвать более половины новых случаев COVID-19 в странах Европе в грядущие несколько месяцев.О появление "омикрона" было заявлено в середине ноября – впервые его обнаружили в Ботсване и ЮАР. Как поясняют ученые, он содержит 32 мутации в S-белке, нужном патогену для заражения клеток. По версии специалистов, "омикрон" изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, вероятно, больного СПИД или ВИЧ.Сто зараженных – такова статистика инфицированных "омикроном" в мире на сегодня. Вирус зафиксирован в ЮАР, Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах, а также, предположительно, во Франции, Швейцарии и Австрии. Все факты инфицирования завозные.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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общество, новости, в мире, австрия, франция, гонконг, европа, наука, юар, коронавирус covid-19

Были ли случаи смерти от штамма коронавируса "омикрон" – данные ВОЗ

12:10 06.12.2021 (обновлено: 12:24 06.12.2021)
© AFP / US NATIONAL INSTITUTE OF ALLERGY AND INFECTIOUS DISEASESКлетка коронавируса под микроскопом
Клетка коронавируса под микроскопом - Sputnik Грузия, 1920, 06.12.2021
© AFP / US NATIONAL INSTITUTE OF ALLERGY AND INFECTIOUS DISEASES
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В данное время ведущие эксперты пытаются выяснить, вызывает ли "омикрон" более тяжелое течение коронавируса
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Ни одного летального случая, по данным ВОЗ, не зарегистрировано от нового штамма коронавируса "омикрон", который уже зафиксирован во множестве стран, как сообщает AFP.
Однако исследователям, для того, чтобы понять истинную опасность и уровень заразности вируса, потребуется еще несколько недель.
В Грузии не выявлено ни одного случая заражения штаммом "омикрон" >>>
Эксперты намерены выяснить, вызывает ли "омикрон" более сложное протекание болезни, заявил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"Мы намерены получить ответы, которые нужны всем", – подчеркнул он.
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Вариант коронавируса "омикрон", названные ВОЗ по букве греческого алфавита, признан вызывающим опасность штаммом коронавируса. Биологи не исключают, что из-за активного распространения "омикрон" может вызвать более половины новых случаев COVID-19 в странах Европе в грядущие несколько месяцев.
О появление "омикрона" было заявлено в середине ноября – впервые его обнаружили в Ботсване и ЮАР. Как поясняют ученые, он содержит 32 мутации в S-белке, нужном патогену для заражения клеток.
По версии специалистов, "омикрон" изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, вероятно, больного СПИД или ВИЧ.
Сто зараженных – такова статистика инфицированных "омикроном" в мире на сегодня. Вирус зафиксирован в ЮАР, Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах, а также, предположительно, во Франции, Швейцарии и Австрии. Все факты инфицирования завозные.
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