https://sputnik-georgia.ru/20211206/smertnost-ot-shtamma-koronavirusa-omikron-voz-ozvuchila-statistiku-262619210.html

Были ли случаи смерти от штамма коронавируса "омикрон" – данные ВОЗ

Были ли случаи смерти от штамма коронавируса "омикрон" – данные ВОЗ

В данное время ведущие эксперты пытаются выяснить, вызывает ли "омикрон" более тяжелое течение коронавируса

2021-12-06T12:10+0400

2021-12-06T12:10+0400

2021-12-06T12:24+0400

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Ни одного летального случая, по данным ВОЗ, не зарегистрировано от нового штамма коронавируса "омикрон", который уже зафиксирован во множестве стран, как сообщает AFP.Однако исследователям, для того, чтобы понять истинную опасность и уровень заразности вируса, потребуется еще несколько недель. В Грузии не выявлено ни одного случая заражения штаммом "омикрон" >>>Эксперты намерены выяснить, вызывает ли "омикрон" более сложное протекание болезни, заявил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан."Мы намерены получить ответы, которые нужны всем", – подчеркнул он.Вариант коронавируса "омикрон", названные ВОЗ по букве греческого алфавита, признан вызывающим опасность штаммом коронавируса. Биологи не исключают, что из-за активного распространения "омикрон" может вызвать более половины новых случаев COVID-19 в странах Европе в грядущие несколько месяцев.О появление "омикрона" было заявлено в середине ноября – впервые его обнаружили в Ботсване и ЮАР. Как поясняют ученые, он содержит 32 мутации в S-белке, нужном патогену для заражения клеток. По версии специалистов, "омикрон" изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, вероятно, больного СПИД или ВИЧ.Сто зараженных – такова статистика инфицированных "омикроном" в мире на сегодня. Вирус зафиксирован в ЮАР, Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах, а также, предположительно, во Франции, Швейцарии и Австрии. Все факты инфицирования завозные.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20211205/risk-reinfitsirovaniya-shtammom-omikron-vyshe-v-tri-raza---gamkrelidze-262604199.html

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