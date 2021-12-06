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Вход запрещен: какие ограничения действуют в мире для невакцинированных
Вход запрещен: какие ограничения действуют в мире для невакцинированных
Пандемия коронавируса, бушующая на Земле уже более двух лет, поделила людей на вакцинированых и невакцинированных 06.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-06T13:46+0400
2021-12-06T13:52+0400
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Во многих странах действуют строгие ограничения для тех, кто по той или иной причине отказывается прививаться от COVID-19.Sputnik Грузия расскажет, где и какие ковид-регуляции действуют для невакцинированных людей. В Греции невакцинированные люди должны предъявлять отрицательный тест на отсутствие инфекции для посещения общественных мест, включая террасы ресторанов. Отказавшиеся от прививки сотрудники как частного, так и государственного сектора обязаны делать тест два раза в неделю за свой счет.В Грузии с 1 декабря вступил в силу так называемый "зеленый паспорт". Ковид-паспорт полагается полностью вакцинированным гражданам Грузии и иностранцам, переболевшим на территории Грузии, а также тем, у кого отрицательный ПЦР-тест или быстрый тест. Пока во всех случаях, кроме тестов, "зеленый паспорт" будет бессрочным. С ПЦР-тестом он будет действовать в течение 72 часов, а с быстрым – 24 часа.С 1 октября в Армении невакцинированные работники ряда сфер должны каждые 14 дней предоставлять работодателю отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа. В противном случае работнику грозит штраф.Власти всех 85 российских регионов объявили о введении системы QR-кодов для посещения общественных мест. Это места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли.В Словении для посещения общественных мест необходимо предоставить отрицательный результат теста либо сертификат о прививке.В Исландии действуют требования по соблюдению социальной дистанции и ношению защитных масок в магазинах и местах массового скопления людей. Большинство населения вакцинировано, врачи говорят о необходимости бустерной прививки для усиления иммунитета.Австрийские власти приняли решение ограничить допуск во многие заведения для непривитых. Посещать общественные места также можно лицам, переболевшим COVID-19 за последние шесть месяцев.Италия ввела очень жесткие ковид-правила. "Зеленый пропуск" с QR-кодом – свидетельство по меньшей мере об одной прививке от ковида, отрицательном результате теста или о том, что человек уже переболел, нужно показывать везде: в ресторанах, кинотеатрах, спортзалах, поездах. Без него не пустят и на работу.Во Франции ковид-пропуск удивительно быстро стал привычной обыденностью, и мало кто задумывается, предъявляя его на своем смартфоне при входе в бар, кино, музей или при посадке на поезд или в самолет.В Германии в связи с ковид-сертификатами появились новые непонятные иностранцам знаки-объявления. На дверях многих ресторанов, кафе и баров теперь можно увидеть лаконичное объявление "2G". Это значит, что сюда допускаются только либо привитые (geimpft), либо вылечившиеся от ковида (genesen).Если же такого объявления нет, то это значит, что здесь применяется обычное правило 3G, то есть сюда можно войти и с отрицательным результатом теста.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, в мире, греция, обзоры, армения, словения, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса

Вход запрещен: какие ограничения действуют в мире для невакцинированных

13:46 06.12.2021 (обновлено: 13:52 06.12.2021)
© REUTERS / Andrew KellyМужчина в костюме дядя Сэма, принимает участие в акции протеста против обязательной вакцинации против коронавируса, проходящей у здания мэрии Нью-Йорка, США
Мужчина в костюме дядя Сэма, принимает участие в акции протеста против обязательной вакцинации против коронавируса, проходящей у здания мэрии Нью-Йорка, США - Sputnik Грузия, 1920, 06.12.2021
© REUTERS / Andrew Kelly
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Пандемия коронавируса, бушующая на Земле уже более двух лет, поделила людей на вакцинированых и невакцинированных
Во многих странах действуют строгие ограничения для тех, кто по той или иной причине отказывается прививаться от COVID-19.
Sputnik Грузия расскажет, где и какие ковид-регуляции действуют для невакцинированных людей.
В Греции невакцинированные люди должны предъявлять отрицательный тест на отсутствие инфекции для посещения общественных мест, включая террасы ресторанов. Отказавшиеся от прививки сотрудники как частного, так и государственного сектора обязаны делать тест два раза в неделю за свой счет.
В Грузии с 1 декабря вступил в силу так называемый "зеленый паспорт". Ковид-паспорт полагается полностью вакцинированным гражданам Грузии и иностранцам, переболевшим на территории Грузии, а также тем, у кого отрицательный ПЦР-тест или быстрый тест. Пока во всех случаях, кроме тестов, "зеленый паспорт" будет бессрочным. С ПЦР-тестом он будет действовать в течение 72 часов, а с быстрым – 24 часа.
С 1 октября в Армении невакцинированные работники ряда сфер должны каждые 14 дней предоставлять работодателю отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа. В противном случае работнику грозит штраф.
Власти всех 85 российских регионов объявили о введении системы QR-кодов для посещения общественных мест. Это места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли.
Зеленый паспорт в Грузии: как получить пропуск в мир без ковида - видео - Sputnik Грузия, 1920, 03.12.2021
Зеленый паспорт в Грузии: пропуск в мир без ковида - видео
3 декабря, 16:02
В Словении для посещения общественных мест необходимо предоставить отрицательный результат теста либо сертификат о прививке.
В Исландии действуют требования по соблюдению социальной дистанции и ношению защитных масок в магазинах и местах массового скопления людей. Большинство населения вакцинировано, врачи говорят о необходимости бустерной прививки для усиления иммунитета.
Австрийские власти приняли решение ограничить допуск во многие заведения для непривитых. Посещать общественные места также можно лицам, переболевшим COVID-19 за последние шесть месяцев.
Италия ввела очень жесткие ковид-правила. "Зеленый пропуск" с QR-кодом – свидетельство по меньшей мере об одной прививке от ковида, отрицательном результате теста или о том, что человек уже переболел, нужно показывать везде: в ресторанах, кинотеатрах, спортзалах, поездах. Без него не пустят и на работу.
Министерство здравоохранения Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 25.11.2021
Пятая волна
Как вакцинированным "Спутником" получить "зеленый паспорт" в Грузии
25 ноября, 13:38
Во Франции ковид-пропуск удивительно быстро стал привычной обыденностью, и мало кто задумывается, предъявляя его на своем смартфоне при входе в бар, кино, музей или при посадке на поезд или в самолет.
В Германии в связи с ковид-сертификатами появились новые непонятные иностранцам знаки-объявления. На дверях многих ресторанов, кафе и баров теперь можно увидеть лаконичное объявление "2G". Это значит, что сюда допускаются только либо привитые (geimpft), либо вылечившиеся от ковида (genesen).
Если же такого объявления нет, то это значит, что здесь применяется обычное правило 3G, то есть сюда можно войти и с отрицательным результатом теста.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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