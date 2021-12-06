https://sputnik-georgia.ru/20211206/vykinut-ivanishvili-iz-istorii---aktsiya-u-minobrazovaniya-gruzii-262631815.html

В Тбилиси прошла акция против новых учебников по истории Грузии

В Тбилиси прошла акция против новых учебников по истории Грузии

Акция была организована оппозиционной партией "Дроа" и ее лидером, депутатом Элене Хоштария 06.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-06T17:20+0400

2021-12-06T17:20+0400

2021-12-06T17:50+0400

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Представители оппозиционной партии "Дроа", а также гражданские активисты провели акцию протеста перед министерством образования Грузии и потребовали изъять из учебного плана новые учебники по истории Грузии девятого класса, сообщает корреспондент Sputnik с места событий.Скандал с учебниками: Минобразования Грузии ответило на обвинения>>Оппозиционеры заявили, что в учебниках восхваляется основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили. Гражданские активисты разбили палатки у здания Минобразования и заявили, что будут бороться до конца."Бидзина Иванишвили уже начал думать о будущем в долгосрочной перспективе и пытается промыть мозги молодому поколению", - заявил гражданский активист Гига Макарашвили журналистам.Накануне лидер оппозиционной партии "Дроа", депутат парламента Грузии Элене Хоштария объявила о начале кампании против включения в школьные учебники информации с похвалой Иванишвили. Хоштария заявляет, что прибегнет к разным формам протеста и не прекратит выступления до тех пор, пока не добьется своего.Ранее на своей странице депутат опубликовала фото из учебника девятого класса, где в одной из глав Иванишвили был отведен целый параграф, и он упоминается как "политик, известный меценат и бизнесмен". В книге приведена и его биография.Участники акции также опротестовали то, в каком виде в учебниках упоминается "революция роз" и другие факты новейшей истории Грузии.На очередной демарш оппозиции ответили лидеры правящей партии. Как заявил лидер парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе, в учебниках даны только факты и Бидзина Иванишвили действительно был и является меценатом."Что касается Бидзины Иванишвили, не знаю, что так расстроило этих людей. Разве он не был меценатом, разве не отличался благотворительностью, или недемократичным путем произошла смена власти?", - заявил Мдинарадзе.Как говорится в одном из учебников, выражением того, что "демократические тенденции в Грузии приняли необратимый характер", являются парламентские выборы 2012 года. В тот год правящая партия "Национальное движение" проиграла и победила оппозиционная "Грузинская мечта". "Главой правительства, премьер-министром стал основатель "Грузинской мечты", известный благотворитель и меценат Бидзина Иванишвили. Несмотря на смену власти, Грузия не свернула с европейского курса, а напротив, интеграция еще больше углубилась. Грузия стала ассоциированным членом Евросоюза", - сказано в учебнике.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210509/Uchebnik-istorii-chemu-uchat-gruzinskikh-shkolnikov-o-Vtoroy-mirovoy-voyne-251683911.html

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новости, грузия, министерство образования и науки грузии, история, учебники, акция