https://sputnik-georgia.ru/20211207/biznesmen-obeschaet-proytis-golym-po-rustaveli-esli-prognozy-premera-gruzii-sbudutsya-262654339.html

Бизнесмен обещает пройтись голым по Руставели, если прогнозы премьера Грузии сбудутся

Бизнесмен обещает пройтись голым по Руставели, если прогнозы премьера Грузии сбудутся

Ираклий Гарибашвили обещал, что в 2022 году ВВП на душу населения в Грузии составит 5,5 тысячи долларов 07.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-07T13:48+0400

2021-12-07T13:48+0400

2021-12-07T14:00+0400

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Председатель Международной торговой палаты в Грузии Фади Асли обещает обнаженным пройтись по проспекту Руставели, если премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выполнит свое обещание.Гарибашвили в понедельник на заседании правительства заявил, что общий объем экономики страны в следующем году составит 65 миллиардов лари, а это значит, что ВВП на душу населения превысит 5,5 тысячи долларов, что станет историческим максимумом.Рост экономики и сокращение госдолга - прогнозы премьера Грузии на 2022 год>>"В 2013-2020 годах рост ВВП на душу населения в долларах составлял ноль процентов, а теперь всего за один год премьер собирается увеличить его до 15%? Если ВВП на душу населения в 2022 году достигнет 5 500 долларов, я обещаю, что пройдусь голым по проспекту Руставели", – написал Асли в Facebook.Пост бизнесмена из Ливана вызвал бурную реакцию пользователей соцсети."Очень порадуете женщин", – написал Тариел Синджарадзе"Все к вам присоединятся, если так произойдет", – подбодрила бизнесмена Tamar Abuladze"Сейчас мы должны мечтать остаться еще более нищими, чтобы не видеть его голым?" – написал Лука Давладзе.После спада экономики в 2020 году на 6% с апреля текущего года в Грузии идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах Грузии. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и рост оборота предприятий. Средний показатель реального экономического роста за 10 месяцев года составил 10,5%. Это и вдохновило премьера сделать смелый прогноз на 2022 год.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, популярная экономика