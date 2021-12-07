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Дело грузинского олимпийского чемпиона рассмотрит суд присяжных

Дело грузинского олимпийского чемпиона рассмотрит суд присяжных

Телавский районный суд уже приступил к процессу отбора присяжных заседателей 07.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-07T17:56+0400

2021-12-07T17:56+0400

2021-12-07T17:56+0400

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Дело обвиняемого в убийстве олимпийского чемпиона Зураба Звиадаури рассмотрит суд присяжных - процесс отбора присяжных уже начался в Телавском районном суде, сообщает Первый канал.По делу о тройном убийстве помимо Звиадаури проходит еще и Джаба Джангирашвили. Он обвиняется в небрежном хранении огнестрельного оружия.Олимпийский чемпион Зураб Звиадаури освобожден под залог>>Решением суда 29 ноября Зураб Звиадаури был освобожден под залог в 50 тысяч лари (примерно 16 тысяч долларов), а Джаба Джангирашвили – под залог в 5 тысяч лари (около 1,6 тысячи долларов).На последнем заседании суда дело Джангирашвили было выделено в отдельное производство, поскольку не относится к разряду тяжелых и не подлежит рассмотрению судом присяжных.По делу Звиадаури же суд должен отобрать 12 присяжных и двух резервных заседателей. Кандидатам в присяжные будет направлен вопросник, согласованный между обвинением и защитой.Джаба Джангирашвили сделал первый комментарий СМИ по поводу убийства, заявив, что если бы Звиадаури не вмешался в кровавую разборку, жертв было бы больше.Кровавая разборка в селе Цинандали в регионе Кахети между несколькими молодыми людьми произошла 16 августа текущего года. По данным следствия, ссора переросла в перестрелку, во время которой были убиты двое, в том числе брат олимпийского чемпиона, и ранены еще два участника разборки. Именно после убийства брата Звиадаури старший открыл ответную стрельбу.Адвокаты Звиадаури пытаются доказать, что их подзащитный стрелял в целях самозащиты.Зураб Звиадаури стал чемпионом Олимпийских игр в Афинах в 2004 году. В 2012-2016 годах он был депутатом парламента Грузии, а после работал в Государственной компании транспортировки газа.В случае подтверждения вины олимпийскому чемпиону грозит от 8 до 15 лет тюрьмы. Следующий процесс назначен на 21 января.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канал.

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