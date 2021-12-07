https://sputnik-georgia.ru/20211207/predyavite-kovid-pasport--inspektsiya-truda-proverila-tysyachi-obektov-262649015.html

Предъявите ковид-паспорт – инспекция труда проверила тысячи объектов

Предъявите ковид-паспорт – инспекция труда проверила тысячи объектов

На первом этапе инспекция труда ограничилась рекомендательными проверками объектов, однако не обошлось и без штрафов 07.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-07T11:51+0400

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Более 2 тысяч объектов проверила Служба инспекции труда Грузии после введения в стране системы ковид-паспортов, заявил глава Службы Бека Перадзе в эфире телеканала "Имеди".С 1 декабря в Грузии начали действовать так называемые "зеленые паспорта", которые позволяют их обладателям беспрепятственно посещать рестораны, кафе, бары, гостиницы, театры, музеи, канатки на горнолыжных курортах, фитнес-центры.Инспекция труда Грузии предупредила владельцев объектов питания>>По его словам, в пяти случаях сотрудникам инспекции все-таки пришлось прибегнуть к санкциям. Часть объектов была опечатана, часть – оштрафована.Всего инспекция труда разработала 41 общую и отраслевую рекомендацию для различных объектов, как они должны работать в условиях действия ковид-паспортов.На сегодня намечено заседание Межведомственного координационного совета, где решится откроются ли в Грузии ночные клубы, которые не работают с марта 2020 года. В понедельник представители Ассоциации ночных клубов провели встречу в Минздраве и согласились на введением дополнительных правил приема посетителей – обязательное наличие ковид-паспортов, смена вентиляционной системы, не более 50% человек от общей вместимости объекта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211203/resheniya-po-kovid-pasportam-mogut-byt-peresmotreny---glava-minzdrava-gruzii-262563231.html

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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, ковид-паспорт