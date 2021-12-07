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Предъявите ковид-паспорт – инспекция труда проверила тысячи объектов
Предъявите ковид-паспорт – инспекция труда проверила тысячи объектов
На первом этапе инспекция труда ограничилась рекомендательными проверками объектов, однако не обошлось и без штрафов 07.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-07T11:51+0400
2021-12-07T11:51+0400
2021-12-07T11:51+0400
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Более 2 тысяч объектов проверила Служба инспекции труда Грузии после введения в стране системы ковид-паспортов, заявил глава Службы Бека Перадзе в эфире телеканала "Имеди".С 1 декабря в Грузии начали действовать так называемые "зеленые паспорта", которые позволяют их обладателям беспрепятственно посещать рестораны, кафе, бары, гостиницы, театры, музеи, канатки на горнолыжных курортах, фитнес-центры.Инспекция труда Грузии предупредила владельцев объектов питания>>По его словам, в пяти случаях сотрудникам инспекции все-таки пришлось прибегнуть к санкциям. Часть объектов была опечатана, часть – оштрафована.Всего инспекция труда разработала 41 общую и отраслевую рекомендацию для различных объектов, как они должны работать в условиях действия ковид-паспортов.На сегодня намечено заседание Межведомственного координационного совета, где решится откроются ли в Грузии ночные клубы, которые не работают с марта 2020 года. В понедельник представители Ассоциации ночных клубов провели встречу в Минздраве и согласились на введением дополнительных правил приема посетителей – обязательное наличие ковид-паспортов, смена вентиляционной системы, не более 50% человек от общей вместимости объекта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, ковид-паспорт
Предъявите ковид-паспорт – инспекция труда проверила тысячи объектов
На первом этапе инспекция труда ограничилась рекомендательными проверками объектов, однако не обошлось и без штрафов
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik.
Более 2 тысяч объектов проверила Служба инспекции труда Грузии после введения в стране системы ковид-паспортов, заявил глава Службы Бека Перадзе в эфире телеканала "Имеди".
С 1 декабря в Грузии начали действовать так называемые "зеленые паспорта", которые позволяют их обладателям беспрепятственно посещать рестораны, кафе, бары, гостиницы, театры, музеи, канатки на горнолыжных курортах, фитнес-центры.
"Инспекция труда проводит мониторинг по всей стране. Мы опросили около 2 000 компаний. Первые проверки носили, в основном, рекомендательный характер, поскольку основное внимание уделялось не штрафам, а профилактике", – сказал Перадзе.
По его словам, в пяти случаях сотрудникам инспекции все-таки пришлось прибегнуть к санкциям. Часть объектов была опечатана, часть – оштрафована.
Всего инспекция труда разработала 41 общую и отраслевую рекомендацию для различных объектов, как они должны работать в условиях действия ковид-паспортов.
На сегодня намечено заседание Межведомственного координационного совета, где решится откроются ли в Грузии ночные клубы, которые не работают с марта 2020 года. В понедельник представители Ассоциации ночных клубов провели встречу в Минздраве и согласились на введением дополнительных правил приема посетителей – обязательное наличие ковид-паспортов, смена вентиляционной системы, не более 50% человек от общей вместимости объекта.
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