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Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизились в стоимости 07.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-07T07:01+0400

2021-12-07T07:01+0400

2021-12-07T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю снизилась на 0,51% и составила 98,77 доллара с доходностью 3,05%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Торги корпоративными облигациямиСогласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю повысилась на 0,28%, торги закрылись с доходностью 2,27% по цене 105,95 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 102,76 пункта с доходностью 4,81%, за неделю цена понизилась на 0,1%.Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии >>Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю понизилась на 0,11% до 100,31 пункта, доходность составила 3,95%.Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю повысилась на 5,54% и составила 16,38 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 383 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 15,38-16,46 фунта за акцию.Акции госкомпаний планируется вынести на рынок капитала к 2025 году >>Цена на акции компании Georgia Capital за неделю понизилась на 0,15% и составила 6,55 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 477 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 6,36-6,78 фунта.Акции TBC Bank повысились в цене за неделю на 3,23% до 16 фунтов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 196 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 15,38-16,0 фунта за акцию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, "банк грузии", еврооблигации, tbc bank