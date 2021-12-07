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Утверждены состав правительства Тбилиси и главы районных администраций
Утверждены состав правительства Тбилиси и главы районных администраций
Шесть утвержденных кандидатов являются действующими главами районных администраций столицы, четверо заняли эту должность впервые 07.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-07T22:09+0400
2021-12-07T22:13+0400
политика
новости
грузия
тбилиси
сакребуло тбилиси
каха каладзе
мэрия тбилиси
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Городское собрание Тбилиси (сакребуло) утвердило состав нового правительства и руководителей районных администраций, представленных мэром Кахой Каладзе.Заместителями избранного на второй срок мэра Тбилиси Кахи Каладзе вновь стали Ираклий Хмаладзе (вице-мэр), Андрия Басилая, Илья Элошвили и Ираклий Бенделиани.На должность главы администрации столичной мэрии утвержден Владимир Чигладзе. Городскую службу по охране окружающей среды возглавил Гига Гигашвили.На должность руководителя администрации мэрии представлен Валерий Чигладзе. Городской службой инфраструктуры будет руководить Георгий Абутидзе.Городскую службу экономического развития доверили Вахтангу Ломджария. На должность председателя службы культуры, образования, спорта и по делам молодежи утвержден Ираклий Гвилава, юридической службы – Серго Биркадзе, службы здравоохранения и соцобслуживания – Гела Чивиашвили, службы муниципальных закупок – Георгий Папава, финансовой службы – Гайоз Талаквадзе, службы безопасности – Николоз Чонкадзе, службы муниципального инспектирования – Кахабер Гуледани.Должности руководителей районных администраций выглядят следующим образом:Шесть утвержденных кандидатов являются действующими главами районных администраций, четверо заняли эту должность впервые.Посты распределены следующим образом: Сабуртало возглавит по-прежнему Гайоз Васадзе, Мтацминда – Давид Киркитадзе, Крцаниси – Бека Микаутадзе, Ваке – Давид Квиникадзе, Глдани – Леван Нароушвили, Самгори – Каха Самхарадзе.Депутат сакребуло предыдущего созыва Давид Утмелидзе стал главой районной администрации Чугурети. Еще один бывший депутат городского собрания Владимир Дзнеладзе возглавил администрацию Дидубе.Район Исани возглавил Николоз Элисашвили, который не первый год работает в районной администрации Исани. А в Надзаладеви руководить администрацией доверили Ираклию Андгуладзе, бывшему заместителю главы районной администрации Надзаладеви.Каладзе в октябре одержал победу на выборах в местные органы власти и возглавил мэрию Тбилиси во второй раз. Он приступил к выполнению своих обязанностей в конце ноября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211207/kaladze-rasskazal-deputatam-sakrebulo-o-planakh-merii-na-blizhayshie-chetyre-goda-262669367.html
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политика, новости, грузия, тбилиси, сакребуло тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси

Утверждены состав правительства Тбилиси и главы районных администраций

22:09 07.12.2021 (обновлено: 22:13 07.12.2021)
© Sputnik / Alexander ImedashviliЗдание городского совета Сакребуло города Тбилиси
Здание городского совета Сакребуло города Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 07.12.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Шесть утвержденных кандидатов являются действующими главами районных администраций столицы, четверо заняли эту должность впервые
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Городское собрание Тбилиси (сакребуло) утвердило состав нового правительства и руководителей районных администраций, представленных мэром Кахой Каладзе.
Заместителями избранного на второй срок мэра Тбилиси Кахи Каладзе вновь стали Ираклий Хмаладзе (вице-мэр), Андрия Басилая, Илья Элошвили и Ираклий Бенделиани.
На должность главы администрации столичной мэрии утвержден Владимир Чигладзе. Городскую службу по охране окружающей среды возглавил Гига Гигашвили.
На должность руководителя администрации мэрии представлен Валерий Чигладзе. Городской службой инфраструктуры будет руководить Георгий Абутидзе.
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Городскую службу экономического развития доверили Вахтангу Ломджария. На должность председателя службы культуры, образования, спорта и по делам молодежи утвержден Ираклий Гвилава, юридической службы – Серго Биркадзе, службы здравоохранения и соцобслуживания – Гела Чивиашвили, службы муниципальных закупок – Георгий Папава, финансовой службы – Гайоз Талаквадзе, службы безопасности – Николоз Чонкадзе, службы муниципального инспектирования – Кахабер Гуледани.
Должности руководителей районных администраций выглядят следующим образом:
Шесть утвержденных кандидатов являются действующими главами районных администраций, четверо заняли эту должность впервые.
Посты распределены следующим образом: Сабуртало возглавит по-прежнему Гайоз Васадзе, Мтацминда – Давид Киркитадзе, Крцаниси – Бека Микаутадзе, Ваке – Давид Квиникадзе, Глдани – Леван Нароушвили, Самгори – Каха Самхарадзе.
Депутат сакребуло предыдущего созыва Давид Утмелидзе стал главой районной администрации Чугурети. Еще один бывший депутат городского собрания Владимир Дзнеладзе возглавил администрацию Дидубе.
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Район Исани возглавил Николоз Элисашвили, который не первый год работает в районной администрации Исани. А в Надзаладеви руководить администрацией доверили Ираклию Андгуладзе, бывшему заместителю главы районной администрации Надзаладеви.
Каладзе в октябре одержал победу на выборах в местные органы власти и возглавил мэрию Тбилиси во второй раз. Он приступил к выполнению своих обязанностей в конце ноября.
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