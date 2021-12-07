https://sputnik-georgia.ru/20211207/vopros-otkrytiya-nochnykh-klubov-v-gruzii-ne-reshen--chto-obsudil-koordinatsionnyy-sovet-262656422.html
Вопрос открытия ночных клубов в Грузии пока не решен
Вопрос открытия ночных клубов в Грузии пока не решен
Межведомственный координационный совет, несмотря на сложную эпидситуацию в стране, никаких кардинальных решений сегодня не принял 07.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-07T14:26+0400
2021-12-07T14:26+0400
2021-12-07T15:17+0400
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Переговоры с представителями Ассоциации ночных клубов продолжаются, окончательное решение об открытии клубов пока не принято, заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе.Накануне глава Службы инспекции труда Минздрава Бека Перадзе заявил, что представители министерства и Ассоциации ночных клубов пришли к консенсусу и что во вторник на заседании координационного совета будет решен вопрос их открытия. Ковид-статистика Грузии: смертность остается высокой>>"Переговоры продолжаются, техническое согласование продлится недолго, и как только позиции будут согласованы, как эпидемиологически, так и с точки зрения бизнеса, об этом будет сообщено", – сказал Гибрадзе.Как отметил Гибрадзе, в ряде стран ночные клубы все-таки функционируют, но танцевать в них запрещено.Глава оперативного штаба также опроверг слухи о разногласиях и конфликте между членами координационного совета. По просочившейся в СМИ информации, заседание раньше времени покинули министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе и глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.На вопрос журналиста, почему руководители Минздрава и Национального центра по контролю заболеваний не стали делать комментариев для СМИ, Гибрадзе сказал, что ответа на этот вопрос у него нет."Ответа на этот вопрос у меня нет. Но могу сказать, что было на заседании. Мы обсудили ряд вопросов. Никакого конфликта не было. Было обычное обсуждение", – сказал Гибрадзе.Глава оперативного штаба также напомнил гражданам о главном отличии действующих в стране электронных ковид-паспортов: Georgia e-health и CovidPass Georgia. В первом случае, речь идет об аппликации, которую граждане Грузии могут использовать как на родине, так и в странах-членах Евросоюза, где действует эта единая ковид-система. Что касается аппликации CovidPass Georgia, то ею можно воспользоваться лишь на территории Грузии.Кроме того, по словам Гибрадзе, в Грузии действителен и документ, который выдает Дом юстиции и который является бумажным вариантом электронного приложения."Те, у кого нет скачанного приложения, могут использовать любой распечатанный в Грузии документ с QR-кодом", – сказал Георгий Гибрадзе.Система ковид-паспортов была запущена в Грузии с 1 декабря. Без наличия специального QR-кода граждане и гости страны не смогу посещать рестораны, гостиницы, театры, музеи, канатки на горнолыжных курортах, фитнес-центры и т. д.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211203/pochemu-grazhdane-gruzii-otkazyvayutsya-ot-vaktsinatsii-protiv-covid-19--poslednee-issledovanie-262577040.html
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новости, грузия, коронавирус covid-19
Вопрос открытия ночных клубов в Грузии пока не решен
14:26 07.12.2021 (обновлено: 15:17 07.12.2021)
Межведомственный координационный совет, несмотря на сложную эпидситуацию в стране, никаких кардинальных решений сегодня не принял
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Переговоры с представителями Ассоциации ночных клубов продолжаются, окончательное решение об открытии клубов пока не принято, заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе.
Накануне глава Службы инспекции труда Минздрава Бека Перадзе заявил, что представители министерства и Ассоциации ночных клубов пришли к консенсусу и что во вторник на заседании координационного совета будет решен вопрос их открытия.
"Переговоры продолжаются, техническое согласование продлится недолго, и как только позиции будут согласованы, как эпидемиологически, так и с точки зрения бизнеса, об этом будет сообщено", – сказал Гибрадзе.
Как отметил Гибрадзе, в ряде стран ночные клубы все-таки функционируют, но танцевать в них запрещено.
Глава оперативного штаба также опроверг слухи о разногласиях и конфликте между членами координационного совета. По просочившейся в СМИ информации, заседание раньше времени покинули министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе и глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
На вопрос журналиста, почему руководители Минздрава и Национального центра по контролю заболеваний не стали делать комментариев для СМИ, Гибрадзе сказал, что ответа на этот вопрос у него нет.
"Ответа на этот вопрос у меня нет. Но могу сказать, что было на заседании. Мы обсудили ряд вопросов. Никакого конфликта не было. Было обычное обсуждение", – сказал Гибрадзе.
Глава оперативного штаба также напомнил гражданам о главном отличии действующих в стране электронных ковид-паспортов: Georgia e-health и CovidPass Georgia. В первом случае, речь идет об аппликации, которую граждане Грузии могут использовать как на родине, так и в странах-членах Евросоюза, где действует эта единая ковид-система. Что касается аппликации CovidPass Georgia, то ею можно воспользоваться лишь на территории Грузии.
Кроме того, по словам Гибрадзе, в Грузии действителен и документ, который выдает Дом юстиции и который является бумажным вариантом электронного приложения.
"Те, у кого нет скачанного приложения, могут использовать любой распечатанный в Грузии документ с QR-кодом", – сказал Георгий Гибрадзе.
Система ковид-паспортов была запущена в Грузии с 1 декабря. Без наличия специального QR-кода граждане и гости страны не смогу посещать рестораны, гостиницы, театры, музеи, канатки на горнолыжных курортах, фитнес-центры и т. д.
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