https://sputnik-georgia.ru/20211208/gornolyzhnye-kurorty-gruzii-zhdut-zimy-262687655.html

Горнолыжные курорты Грузии ждут... зимы

Горнолыжные курорты Грузии ждут... зимы

Компания горных курортов Грузии откроет сезон на горнолыжных курортах страны, как только позволит погода 08.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-08T14:27+0400

2021-12-08T14:27+0400

2021-12-08T14:58+0400

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грузия

горнолыжные курорты грузии

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Теплая погода, которая установилась на всей территории Грузии в первой половине декабря, не позволяет открыть зимний сезон на горнолыжных курортах страны, заявили Sputnik в Компании горных курортов Грузии (Mountain Resorts of Georgia)."Сезон не открывается, потому что недостаточно снега и такой температуры, чтобы сохранить искусственный снег и покрытие", – пояснили в компании.Новые канатки и обновленная инфраструктура – горнолыжные курорты Грузии готовятся к сезону>>Прогнозы синоптиков пока не позволяют назвать сроки открытия зимнего сезона, который обычно начинался 10-15 декабря.Однако к нему готовятся. Как сообщали в компании, в этом году гостей будет встречать обновленная инфраструктура. В Сванети строится новый комплекс канатных дорог, устанавливаются опорные колонны и канатные станции. На других курортах все канатки уже прошли технический осмотр, приведены в порядок лыжные трассы и другая инфраструктура.На горнолыжных курортах введены также определенные правила и ковид-ограничения для обеспечения безопасности отдыхающих. Так, по решению Межведомственного координационного совета, пользоваться канатками, селиться в гостиницах, посещать рестораны и кафе смогут только обладатели "зеленых паспортов".Сократится и число пассажиров в гондоле. По информации компании, вместо десяти человек в одной гондоле смогут находиться восемь.В Грузии пять горнолыжных курортов, расположенных в четырех регионах: Гудаури (регион Мцхета-Мтианети), Тетнулди и Хацвали в Сванети, Бакуриани и Кохта-Митарби (Самцхе-Джавахети) и Годердзи (высокогорная Аджария). Туристический сезон на этих курортах начинается обычно со второй половины декабря и длится до конца марта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211021/novye-pravila-posescheniya-dlya-zimnikh-kurortov-razrabotany-v-gruzii-261381291.html

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новости, грузия, горнолыжные курорты грузии