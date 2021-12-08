Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211208/gornolyzhnye-kurorty-gruzii-zhdut-zimy-262687655.html
Горнолыжные курорты Грузии ждут... зимы
Горнолыжные курорты Грузии ждут... зимы
Компания горных курортов Грузии откроет сезон на горнолыжных курортах страны, как только позволит погода 08.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-08T14:27+0400
2021-12-08T14:58+0400
новости
грузия
горнолыжные курорты грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1e/251327325_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_61c4c8586ced273ecb9f12883b0914c9.jpg
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Теплая погода, которая установилась на всей территории Грузии в первой половине декабря, не позволяет открыть зимний сезон на горнолыжных курортах страны, заявили Sputnik в Компании горных курортов Грузии (Mountain Resorts of Georgia)."Сезон не открывается, потому что недостаточно снега и такой температуры, чтобы сохранить искусственный снег и покрытие", – пояснили в компании.Новые канатки и обновленная инфраструктура – горнолыжные курорты Грузии готовятся к сезону&gt;&gt;Прогнозы синоптиков пока не позволяют назвать сроки открытия зимнего сезона, который обычно начинался 10-15 декабря.Однако к нему готовятся. Как сообщали в компании, в этом году гостей будет встречать обновленная инфраструктура. В Сванети строится новый комплекс канатных дорог, устанавливаются опорные колонны и канатные станции. На других курортах все канатки уже прошли технический осмотр, приведены в порядок лыжные трассы и другая инфраструктура.На горнолыжных курортах введены также определенные правила и ковид-ограничения для обеспечения безопасности отдыхающих. Так, по решению Межведомственного координационного совета, пользоваться канатками, селиться в гостиницах, посещать рестораны и кафе смогут только обладатели "зеленых паспортов".Сократится и число пассажиров в гондоле. По информации компании, вместо десяти человек в одной гондоле смогут находиться восемь.В Грузии пять горнолыжных курортов, расположенных в четырех регионах: Гудаури (регион Мцхета-Мтианети), Тетнулди и Хацвали в Сванети, Бакуриани и Кохта-Митарби (Самцхе-Джавахети) и Годердзи (высокогорная Аджария). Туристический сезон на этих курортах начинается обычно со второй половины декабря и длится до конца марта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211021/novye-pravila-posescheniya-dlya-zimnikh-kurortov-razrabotany-v-gruzii-261381291.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1e/251327325_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_5a4a39e194169db206d07db00b13aa29.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, горнолыжные курорты грузии

Горнолыжные курорты Грузии ждут... зимы

14:27 08.12.2021 (обновлено: 14:58 08.12.2021)
© Sputnik / Vladimir UmikashviliЗимний горнолыжный курорт Гудаури - курортный поселок
Зимний горнолыжный курорт Гудаури - курортный поселок - Sputnik Грузия, 1920, 08.12.2021
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Подписаться на
Компания горных курортов Грузии откроет сезон на горнолыжных курортах страны, как только позволит погода
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Теплая погода, которая установилась на всей территории Грузии в первой половине декабря, не позволяет открыть зимний сезон на горнолыжных курортах страны, заявили Sputnik в Компании горных курортов Грузии (Mountain Resorts of Georgia).
"Сезон не открывается, потому что недостаточно снега и такой температуры, чтобы сохранить искусственный снег и покрытие", – пояснили в компании.
Новые канатки и обновленная инфраструктура – горнолыжные курорты Грузии готовятся к сезону>>
Прогнозы синоптиков пока не позволяют назвать сроки открытия зимнего сезона, который обычно начинался 10-15 декабря.
Однако к нему готовятся. Как сообщали в компании, в этом году гостей будет встречать обновленная инфраструктура. В Сванети строится новый комплекс канатных дорог, устанавливаются опорные колонны и канатные станции.
На других курортах все канатки уже прошли технический осмотр, приведены в порядок лыжные трассы и другая инфраструктура.
На горнолыжных курортах введены также определенные правила и ковид-ограничения для обеспечения безопасности отдыхающих. Так, по решению Межведомственного координационного совета, пользоваться канатками, селиться в гостиницах, посещать рестораны и кафе смогут только обладатели "зеленых паспортов".
Зимний горнолыжный курорт Гудаури - курортный поселок - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2021
Новые правила посещения для зимних курортов разработаны в Грузии
21 октября, 19:16
Сократится и число пассажиров в гондоле. По информации компании, вместо десяти человек в одной гондоле смогут находиться восемь.
В Грузии пять горнолыжных курортов, расположенных в четырех регионах: Гудаури (регион Мцхета-Мтианети), Тетнулди и Хацвали в Сванети, Бакуриани и Кохта-Митарби (Самцхе-Джавахети) и Годердзи (высокогорная Аджария). Туристический сезон на этих курортах начинается обычно со второй половины декабря и длится до конца марта.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:07Новым канцлером Германии стал Олаф Шольц
17:03У резиденции действующего президента Грузии требовали освобождения бывшего
16:47Экономика Грузии - совместная оценка и рекомендации ЕБРР и ЕИБ
16:31Тбилисский аэропорт не смог принять несколько рейсов
16:16Владелец "Рустави 2" выиграл суд и сохранил за собой все 100% доли компании
16:04В Грузии будут популяризировать суд присяжных
15:01Торнике Шенгелия не поможет ЦСКА в матче Евролиги против "Жальгириса"
14:44Нацбанк Грузии ужесточил монетарную политику
14:27Горнолыжные курорты Грузии ждут... зимы
14:08Безумие красного цвета: как выглядят шесть гектаров рождественской звезды в Дублине
13:55Ученые выявили вторую генетическую версию штамма коронавируса "омикрон"
13:40В Грузии сократили максимальный срок ипотеки в иностранной валюте
13:33Грузию ждут два самых тяжелых за всю пандемию месяца – Чхаидзе
12:55Идентифицированы останки еще восьми погибших во время войны в Абхазии
12:45Скоро в роддом: сколько женщин в лагере мигрантов готовятся рожать в Беларуси?
12:40"Красные линии" и Украина: что обсуждали Путин и Байден
12:09Ковид-статистика Грузии: количество инфицированных стабилизировалось
11:54Грузинская письменность в лицах: Топ-5 современных каллиграфистов из Грузии
11:38Саакашвили не лишали телевизора – пенитенциарная служба
10:51Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 226