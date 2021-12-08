https://sputnik-georgia.ru/20211208/gornolyzhnye-kurorty-gruzii-zhdut-zimy-262687655.html
Горнолыжные курорты Грузии ждут... зимы
Горнолыжные курорты Грузии ждут... зимы
Компания горных курортов Грузии откроет сезон на горнолыжных курортах страны, как только позволит погода 08.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-08T14:27+0400
2021-12-08T14:27+0400
2021-12-08T14:58+0400
новости
грузия
горнолыжные курорты грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1e/251327325_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_61c4c8586ced273ecb9f12883b0914c9.jpg
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Теплая погода, которая установилась на всей территории Грузии в первой половине декабря, не позволяет открыть зимний сезон на горнолыжных курортах страны, заявили Sputnik в Компании горных курортов Грузии (Mountain Resorts of Georgia)."Сезон не открывается, потому что недостаточно снега и такой температуры, чтобы сохранить искусственный снег и покрытие", – пояснили в компании.Новые канатки и обновленная инфраструктура – горнолыжные курорты Грузии готовятся к сезону>>Прогнозы синоптиков пока не позволяют назвать сроки открытия зимнего сезона, который обычно начинался 10-15 декабря.Однако к нему готовятся. Как сообщали в компании, в этом году гостей будет встречать обновленная инфраструктура. В Сванети строится новый комплекс канатных дорог, устанавливаются опорные колонны и канатные станции. На других курортах все канатки уже прошли технический осмотр, приведены в порядок лыжные трассы и другая инфраструктура.На горнолыжных курортах введены также определенные правила и ковид-ограничения для обеспечения безопасности отдыхающих. Так, по решению Межведомственного координационного совета, пользоваться канатками, селиться в гостиницах, посещать рестораны и кафе смогут только обладатели "зеленых паспортов".Сократится и число пассажиров в гондоле. По информации компании, вместо десяти человек в одной гондоле смогут находиться восемь.В Грузии пять горнолыжных курортов, расположенных в четырех регионах: Гудаури (регион Мцхета-Мтианети), Тетнулди и Хацвали в Сванети, Бакуриани и Кохта-Митарби (Самцхе-Джавахети) и Годердзи (высокогорная Аджария). Туристический сезон на этих курортах начинается обычно со второй половины декабря и длится до конца марта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211021/novye-pravila-posescheniya-dlya-zimnikh-kurortov-razrabotany-v-gruzii-261381291.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1e/251327325_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_5a4a39e194169db206d07db00b13aa29.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, горнолыжные курорты грузии
Горнолыжные курорты Грузии ждут... зимы
14:27 08.12.2021 (обновлено: 14:58 08.12.2021)
Компания горных курортов Грузии откроет сезон на горнолыжных курортах страны, как только позволит погода
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik.
Теплая погода, которая установилась на всей территории Грузии в первой половине декабря, не позволяет открыть зимний сезон на горнолыжных курортах страны, заявили Sputnik
в Компании горных курортов Грузии (Mountain Resorts of Georgia).
"Сезон не открывается, потому что недостаточно снега и такой температуры, чтобы сохранить искусственный снег и покрытие", – пояснили в компании.
Прогнозы синоптиков пока не позволяют назвать сроки открытия зимнего сезона, который обычно начинался 10-15 декабря.
Однако к нему готовятся. Как сообщали в компании, в этом году гостей будет встречать обновленная инфраструктура. В Сванети строится новый комплекс канатных дорог, устанавливаются опорные колонны и канатные станции.
На других курортах все канатки уже прошли технический осмотр, приведены в порядок лыжные трассы и другая инфраструктура.
На горнолыжных курортах введены также определенные правила и ковид-ограничения для обеспечения безопасности отдыхающих. Так, по решению Межведомственного координационного совета, пользоваться канатками, селиться в гостиницах, посещать рестораны и кафе смогут только обладатели "зеленых паспортов".
Сократится и число пассажиров в гондоле. По информации компании, вместо десяти человек в одной гондоле смогут находиться восемь.
В Грузии пять горнолыжных курортов, расположенных в четырех регионах: Гудаури (регион Мцхета-Мтианети), Тетнулди и Хацвали в Сванети, Бакуриани и Кохта-Митарби (Самцхе-Джавахети) и Годердзи (высокогорная Аджария). Туристический сезон на этих курортах начинается обычно со второй половины декабря и длится до конца марта.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.