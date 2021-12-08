https://sputnik-georgia.ru/20211208/gruzinskaya-pismennost-v-litsakh-top-5-sovremennykh-kalligrafistov-iz-gruzii-262658959.html

Грузинская письменность в лицах: Топ-5 современных каллиграфистов из Грузии

Грузинская письменность в лицах: Топ-5 современных каллиграфистов из Грузии

Каллиграфия - это искусство красивого письма. Каллиграфистами же называют тех, кто умеет писать в оригинальной, экспрессивной и искуссной манере. Вряд ли это получится, если чувство прекрасного не у вас в крови

2021-12-08T11:54+0400

2021-12-08T11:54+0400

2021-12-08T12:47+0400

культура

новости

грузия

обзоры

юнеско

грузинский алфавит

алфавит

письменность

каллиграфия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/07/262664632_0:176:1600:1076_1920x0_80_0_0_fdde1b9324df70a5e481510f10ab66f2.jpg

Сегодня каллиграфия активно используется в оформлении рукописных надписей на открытках, пригласительных, в логотипах, граффити, а также в важном деле сохранения уникальной письменности разных стран. Как и в случае с Грузией, которая очень трогательно относится к своей древней письменности, ведь она внесена в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.Sputnik Грузия предлагает узнать о современных грузинских каллиграфистах, благодаря которым грузинское письмо не только радует нас своим неповторимым первозданным видом, но и волнует новыми креативными решениями и стилем, придающим древней культуре невероятный новый шик. Оцените сами! Ника ГунашвилиО грузинском студенте-каллиграфисте Нике Гунашвили из города Рустави (регион Квемо Картли) широкая общественность узнала благодаря его успешному проекту в 2019 году, когда на тот момент 19-летний талантливый паренек создал стилизованный грузинский шрифт, украсивший трамвай во Франции. Оформленный Никой трамвай с изображением букв грузинского алфавита той осенью пустили по улицам Страсбурга. Таким образом дипломаты отпраздновали официальное председательство Грузии в Совете Европы. По словам каллиграфиста, его шрифт был создан на основе декоративного стиля письменности асомтаврули – кидурквавиловани. Это древнегрузинский стиль, который использовали при написании имен и фамилий. Именно по мотивам этой письменности Ника разрисовал 33 буквы алфавита, добавив оригинальный цвет и интересные художественные детали. Юноша работал над своим шрифтом чуть более месяца."Я занимаюсь каллиграфией с восьмилетнего возраста. И это заслуга моей мамы. Именно она отвела меня в школу "Мтацминдели", которая находится у нас в Рустави. Там учат каллиграфии. Не все знают, поэтому скажу, что обучение в этой школе абсолютно бесплатно и здесь ждут всех", – рассказал Ника.По словам студента, все свободное время он уделяет каллиграфии и это занятие доставляет ему огромное удовольствие. Ника является победителем многих каллиграфических конкурсов и проектов. Его каллиграфия украшает рекламные вывески, баннеры, а также литературные издания по всей стране.Георгий СисауриГеоргий Сисаури – 27-летний художник и каллиграфист. Окончил Тбилисскую государственную художественную академию им. А. Кутатладзе, где обучался мастерству реставрации-консервации памятников культурного наследия, а также изучал теорию и историю искусства. С образцами каллиграфического искусства Сисаури выставлялся в Грузии, Германии и Египте. Работы Георгия Сисаури хранятся в музеях, галереях и частных коллекция разных стран.Отар МегрелидзеОтар Мегрелидзе – художник, книжный иллюстратор и каллиграфист, в работах которого крепко поселились грузинские традиции и характер.Наряду с живописью, в его творчестве можно встретить дизайн тканей, батик, гобелены, поп-арт и даже графическую анимацию. С 2010 года работы Мегрелидзе хранятся в московском Современном музее каллиграфии.Шота СаганелидзеШота Саганелидзе – создатель уникального направления в живописи. Он рисует портреты, используя три грузинских письменности (асомтаврули, нусхури и мхедрули), признанные ЮНЕСКО образцами нематериального культурного наследия. Мастер буквами грузинского алфавита создает минималистичные портреты известных грузинских представителей истории и искусства. Так в коллекции Шоты Саганелидзе есть удивительные и изящные портреты царицы Тамар, поэта Шота Руставели, актрисы Софико Чиаурели, режиссера Сергея Параджанова и многих других известных личностей.Кроме этого, Шота Саганелидзе создает оригинальный текстильный дизайн тканей, также вырисовывая на них грузинские буквы. C нереально красивой каллиграфией Саганелидзе можно увидеть прелестные украшения, сумки, скатерти и многое другое.Давид МайсурадзеИмя каллиграфиста Давида Майсурадзе связано с новым проектом создания уникальных шрифтов, разработанных на основе трех видов грузинской письменности. Речь идет о шрифтах "Анбандиди", "Грагнили" и "Медея". Теперь их может использовать в собственном мобильном телефоне или компьютере любой желающий, причем безвозмездно. Скачать эти шрифты можно на сайте calligraphy.ge.Шрифты были созданы Давидом Майсурадзе по рукописям, хранящимся в Национальном архиве министерства юстиции, при сотрудничестве с Архивом и компанией "Джепра".Среди шедевров, по мотивам которых были разработаны новые шрифты, рукописи IX века "Евангелие Анбанда", "Жертвоприношение Иоанна Златоуста" XV века и "История Ясона и Медеи" XVII века.В основу шрифта, созданного согласно письменности асомтаврули, легла выдающаяся рукопись IX века "Анбандидское Евангелие". Шрифт на основе письменности нусхури создан по мотивам кондака "Жертвоприношение Иоанна Златоуста" XV века, а шрифт мхедрули – по мотивам "История Ясона и Медеи" XVII века.Проект был приурочен к пятилетию включения трех видов грузинского алфавита в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

культура, новости, грузия, обзоры, юнеско, грузинский алфавит, алфавит, письменность, каллиграфия