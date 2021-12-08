https://sputnik-georgia.ru/20211208/kovid-statistika-gruzii-kolichestvo-infitsirovannykh-stabilizirovalos-262682705.html

Ковид-статистика Грузии: количество инфицированных стабилизировалось

Ковид-статистика Грузии: количество инфицированных стабилизировалось

Суточный показатель инфицирования коронавирусом в Грузии в последние дни не выходит за пределы 4 тысяч 08.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-08T12:09+0400

2021-12-08T12:09+0400

2021-12-08T12:23+0400

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 4 226 новых случаев инфицирования COVID-19, скончались 53 пациента, сообщает пресс-служба правительства.Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 875 806 случаев заболевания коронавирусом, 12 519 стали жертвами COVID-19. За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 4 091 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 817 963 человека.В Грузии сократили сроки бустерной прививки от коронавируса>>В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 1 790 новых случаев инфицирования.В регионах ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 635, Шида Картли – 366, Самегрело - Земо Сванети – 316, Квемо Картли – 269, Самцхе-Джавахети –235, Аджария – 205, Кахети – 169, Гурия – 117, Мцхета-Мтианети – 92, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 51.На данный момент в Грузии 45 298 активных случаев заболевания, из них 6 371 нуждается в стационарном лечении. Состояние 1 600 пациентов тяжелое, из них 344 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 135 граждан помещены в ковид-гостиницы. 37 738 человек проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 39 человек, в самоизоляции – 40 809.В Грузии за последние сутки сделано 55 130 тестов на коронавирус: 33 673 – на антиген, 21 457 – ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 7 декабря, составляет 7,67%, за две недели – 8,31%, за семь дней – 7,96%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211205/koronavirus-v-gruzii-chislo-shkol-na-udalenke-sokraschaetsya-262598878.html

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