Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920
Пятая волна
Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
https://sputnik-georgia.ru/20211208/kovid-statistika-gruzii-kolichestvo-infitsirovannykh-stabilizirovalos-262682705.html
Ковид-статистика Грузии: количество инфицированных стабилизировалось
Ковид-статистика Грузии: количество инфицированных стабилизировалось
Суточный показатель инфицирования коронавирусом в Грузии в последние дни не выходит за пределы 4 тысяч 08.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-08T12:09+0400
2021-12-08T12:23+0400
пятая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
статистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/0b/251431988_0:0:3233:1819_1920x0_80_0_0_4ea6eebc2e72d1693b3c88b940d9d78f.jpg
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 4 226 новых случаев инфицирования COVID-19, скончались 53 пациента, сообщает пресс-служба правительства.Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 875 806 случаев заболевания коронавирусом, 12 519 стали жертвами COVID-19. За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 4 091 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 817 963 человека.В Грузии сократили сроки бустерной прививки от коронавируса&gt;&gt;В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 1 790 новых случаев инфицирования.В регионах ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 635, Шида Картли – 366, Самегрело - Земо Сванети – 316, Квемо Картли – 269, Самцхе-Джавахети –235, Аджария – 205, Кахети – 169, Гурия – 117, Мцхета-Мтианети – 92, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 51.На данный момент в Грузии 45 298 активных случаев заболевания, из них 6 371 нуждается в стационарном лечении. Состояние 1 600 пациентов тяжелое, из них 344 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 135 граждан помещены в ковид-гостиницы. 37 738 человек проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 39 человек, в самоизоляции – 40 809.В Грузии за последние сутки сделано 55 130 тестов на коронавирус: 33 673 – на антиген, 21 457 – ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 7 декабря, составляет 7,67%, за две недели – 8,31%, за семь дней – 7,96%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211205/koronavirus-v-gruzii-chislo-shkol-na-udalenke-sokraschaetsya-262598878.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/0b/251431988_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_1426d4bb6bf757c8df6bece39757a30b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, статистика

Ковид-статистика Грузии: количество инфицированных стабилизировалось

12:09 08.12.2021 (обновлено: 12:23 08.12.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - прохожие на автобусной остановке в масках
Эпидемия коронавируса - прохожие на автобусной остановке в масках - Sputnik Грузия, 1920, 08.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
Суточный показатель инфицирования коронавирусом в Грузии в последние дни не выходит за пределы 4 тысяч
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 4 226 новых случаев инфицирования COVID-19, скончались 53 пациента, сообщает пресс-служба правительства.
Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 875 806 случаев заболевания коронавирусом, 12 519 стали жертвами COVID-19. За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 4 091 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 817 963 человека.
В Грузии сократили сроки бустерной прививки от коронавируса>>
В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 1 790 новых случаев инфицирования.
В регионах ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 635, Шида Картли – 366, Самегрело - Земо Сванети – 316, Квемо Картли – 269, Самцхе-Джавахети –235, Аджария – 205, Кахети – 169, Гурия – 117, Мцхета-Мтианети – 92, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 51.
На данный момент в Грузии 45 298 активных случаев заболевания, из них 6 371 нуждается в стационарном лечении. Состояние 1 600 пациентов тяжелое, из них 344 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 135 граждан помещены в ковид-гостиницы. 37 738 человек проходят курс лечения на дому.
Учеба в школе во время эпидемии коронавируса - санитарная обработка рук и термоскрининг на входе в учебное заведение - Sputnik Грузия, 1920, 05.12.2021
Коронавирус в Грузии: количество школ "на удаленке" сокращается
5 декабря, 09:01
В карантинных пространствах остаются 39 человек, в самоизоляции – 40 809.
В Грузии за последние сутки сделано 55 130 тестов на коронавирус: 33 673 – на антиген, 21 457 – ПЦР-тестов.
Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 7 декабря, составляет 7,67%, за две недели – 8,31%, за семь дней – 7,96%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:55Ученые выявили вторую генетическую версию штамма коронавируса "омикрон"
13:40В Грузии сократили максимальный срок ипотеки в иностранной валюте
13:33Впереди Грузию ждут два самых тяжелых за всю пандемию месяца – Чхаидзе
12:55Идентифицированы останки еще восьми погибших во время войны в Абхазии
12:45Скоро в роддом: сколько женщин в лагере мигрантов готовятся рожать в Беларуси?
12:40"Красные линии" и Украина: что обсуждали Путин и Байден
12:09Ковид-статистика Грузии: количество инфицированных стабилизировалось
11:54Грузинская письменность в лицах: Топ-5 современных каллиграфистов из Грузии
11:38Саакашвили не лишали телевизора – пенитенциарная служба
10:51Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 226
09:20Курс лари на среду – 3,0909 GEL/$1
09:01Валютные резервы Нацбанка Грузии снизились за ноябрь
08:31Российские ученые создали прибор, определяющий коронавирус по выдоху
07:32Экспорт грузинского фундука стремительно растет
07:01Нацбанк Грузии напоминает об истечении срока обращения старых банкнот лари
01:32Саакашвили прекращает лечение и требует возобновления визитов посетителей
ВчераМеждународный Красный крест построит в Грузии региональный логистический хаб
ВчераСразу 10 станций метро отрылось на Большой кольцевой линии в Москве
ВчераО чем говорили Путин и Байден в течение двух часов
ВчераУтверждены состав правительства Тбилиси и главы районных администраций