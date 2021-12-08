https://sputnik-georgia.ru/20211208/molodaya-mama-skarlett-yokhansson-pokhvastalas-figuroy-posle-rodov-262691577.html
Молодая мама Скарлетт Йоханссон похвасталась фигурой после родов
Молодая мама Скарлетт Йоханссон похвасталась фигурой после родов
Звезда "Черной вдовы" вышла в свет с любимым мужем и поразил всех своей красотой и ослепительным нарядом
2021-12-08T15:48+0400
2021-12-08T15:48+0400
2021-12-08T15:48+0400
dolce&gabbana
шоу-бизнес
скарлетт йоханссон
зарубежные звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24861/58/248615870_0:172:3026:1874_1920x0_80_0_0_a946053f692255d46c2aec02f80f41d8.jpg
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Американская актриса Скарлетт Йоханссон поразила поклонников – звезда вышла в свет в ослепительном наряде и похвасталась идеальной фигурой после родов. Йоханссон не любит говорить о личной жизни. Например, свой роман с комиком Колином Джойсом звезда подтвердила лишь через пару месяцев после начала отношений. Также фанаты случайно узнали о том, что она снова вышла замуж в 2020 году. А через год актриса спровоцировала слухи о беременности, но подтвердил их ее супруг. Недавно Скарлетт и ее муж вышли на ковровую дорожку, где актриса впечатлила фотографов и фанатов своей безупречной формой после родов. Пара появилась на награждении премии Кеннеди-центра, ради которой Йоханссон надела одно из самых эффектных платьев своего гардероба. Звезда выбрала облегающий наряд от бренда Dolce&Gabbana, расшитый пайетками нескольких цветов. Благодаря вспышкам камер фотографов, Йоханссон буквально сияла рядом с возлюбленным. Свой лук звезда дополнила серебряными босоножками и украшениями.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24861/58/248615870_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_bb0b25c0b80d74e63240ca4c77abd192.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dolce&gabbana, шоу-бизнес, скарлетт йоханссон, зарубежные звезды
Молодая мама Скарлетт Йоханссон похвасталась фигурой после родов
Звезда "Черной вдовы" вышла в свет с любимым мужем и поразила всех своей красотой и ослепительным нарядом
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Американская актриса Скарлетт Йоханссон поразила поклонников – звезда вышла в свет в ослепительном наряде и похвасталась идеальной фигурой после родов.
Йоханссон не любит говорить о личной жизни. Например, свой роман с комиком Колином Джойсом звезда подтвердила лишь через пару месяцев после начала отношений. Также фанаты случайно узнали о том, что она снова вышла замуж в 2020 году. А через год актриса спровоцировала слухи о беременности, но подтвердил их ее супруг.
Недавно Скарлетт и ее муж вышли на ковровую дорожку, где актриса впечатлила фотографов и фанатов своей безупречной формой после родов.
Пара появилась на награждении премии Кеннеди-центра, ради которой Йоханссон надела одно из самых эффектных платьев своего гардероба.
Звезда выбрала облегающий наряд от бренда Dolce&Gabbana, расшитый пайетками нескольких цветов. Благодаря вспышкам камер фотографов, Йоханссон буквально сияла рядом с возлюбленным. Свой лук звезда дополнила серебряными босоножками и украшениями.
Скарлетт Йоханссон стала мамой во второй раз
Кинозвезда Скарлетт Йоханссон уходит из Marvel к Уэсу Андерсону
"Чересчур сексуально
": Йоханссон обвинила киноиндустрию в эксплуатации своего труда
Из милой девочки в горячую мстительницу: Скарлетт Йоханcсон
исполняется 35 лет
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.