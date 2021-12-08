https://sputnik-georgia.ru/20211208/molodaya-mama-skarlett-yokhansson-pokhvastalas-figuroy-posle-rodov-262691577.html

Молодая мама Скарлетт Йоханссон похвасталась фигурой после родов

Молодая мама Скарлетт Йоханссон похвасталась фигурой после родов

Звезда "Черной вдовы" вышла в свет с любимым мужем и поразил всех своей красотой и ослепительным нарядом

2021-12-08T15:48+0400

2021-12-08T15:48+0400

2021-12-08T15:48+0400

dolce&gabbana

шоу-бизнес

скарлетт йоханссон

зарубежные звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24861/58/248615870_0:172:3026:1874_1920x0_80_0_0_a946053f692255d46c2aec02f80f41d8.jpg

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Американская актриса Скарлетт Йоханссон поразила поклонников – звезда вышла в свет в ослепительном наряде и похвасталась идеальной фигурой после родов. Йоханссон не любит говорить о личной жизни. Например, свой роман с комиком Колином Джойсом звезда подтвердила лишь через пару месяцев после начала отношений. Также фанаты случайно узнали о том, что она снова вышла замуж в 2020 году. А через год актриса спровоцировала слухи о беременности, но подтвердил их ее супруг. Недавно Скарлетт и ее муж вышли на ковровую дорожку, где актриса впечатлила фотографов и фанатов своей безупречной формой после родов. Пара появилась на награждении премии Кеннеди-центра, ради которой Йоханссон надела одно из самых эффектных платьев своего гардероба. Звезда выбрала облегающий наряд от бренда Dolce&Gabbana, расшитый пайетками нескольких цветов. Благодаря вспышкам камер фотографов, Йоханссон буквально сияла рядом с возлюбленным. Свой лук звезда дополнила серебряными босоножками и украшениями.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dolce&gabbana, шоу-бизнес, скарлетт йоханссон, зарубежные звезды