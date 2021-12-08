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Молодая мама Скарлетт Йоханссон похвасталась фигурой после родов
Молодая мама Скарлетт Йоханссон похвасталась фигурой после родов
Звезда "Черной вдовы" вышла в свет с любимым мужем и поразил всех своей красотой и ослепительным нарядом
2021-12-08T15:48+0400
2021-12-08T15:48+0400
dolce&gabbana
шоу-бизнес
скарлетт йоханссон
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Американская актриса Скарлетт Йоханссон поразила поклонников – звезда вышла в свет в ослепительном наряде и похвасталась идеальной фигурой после родов. Йоханссон не любит говорить о личной жизни. Например, свой роман с комиком Колином Джойсом звезда подтвердила лишь через пару месяцев после начала отношений. Также фанаты случайно узнали о том, что она снова вышла замуж в 2020 году. А через год актриса спровоцировала слухи о беременности, но подтвердил их ее супруг. Недавно Скарлетт и ее муж вышли на ковровую дорожку, где актриса впечатлила фотографов и фанатов своей безупречной формой после родов. Пара появилась на награждении премии Кеннеди-центра, ради которой Йоханссон надела одно из самых эффектных платьев своего гардероба. Звезда выбрала облегающий наряд от бренда Dolce&amp;Gabbana, расшитый пайетками нескольких цветов. Благодаря вспышкам камер фотографов, Йоханссон буквально сияла рядом с возлюбленным. Свой лук звезда дополнила серебряными босоножками и украшениями.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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dolce&gabbana, шоу-бизнес, скарлетт йоханссон, зарубежные звезды

Молодая мама Скарлетт Йоханссон похвасталась фигурой после родов

15:48 08.12.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАктриса Скарлетт Йоханссон перед показом фильма "Побудь в моей шкуре" на 70-м Венецианском международном кинофестивале
Актриса Скарлетт Йоханссон перед показом фильма Побудь в моей шкуре на 70-м Венецианском международном кинофестивале - Sputnik Грузия, 1920, 08.12.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
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Звезда "Черной вдовы" вышла в свет с любимым мужем и поразила всех своей красотой и ослепительным нарядом
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Американская актриса Скарлетт Йоханссон поразила поклонников – звезда вышла в свет в ослепительном наряде и похвасталась идеальной фигурой после родов.
Йоханссон не любит говорить о личной жизни. Например, свой роман с комиком Колином Джойсом звезда подтвердила лишь через пару месяцев после начала отношений. Также фанаты случайно узнали о том, что она снова вышла замуж в 2020 году. А через год актриса спровоцировала слухи о беременности, но подтвердил их ее супруг.
Недавно Скарлетт и ее муж вышли на ковровую дорожку, где актриса впечатлила фотографов и фанатов своей безупречной формой после родов.
Пара появилась на награждении премии Кеннеди-центра, ради которой Йоханссон надела одно из самых эффектных платьев своего гардероба.
Звезда выбрала облегающий наряд от бренда Dolce&Gabbana, расшитый пайетками нескольких цветов. Благодаря вспышкам камер фотографов, Йоханссон буквально сияла рядом с возлюбленным. Свой лук звезда дополнила серебряными босоножками и украшениями.
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