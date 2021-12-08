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"Мы сделаем Тбилиси лучше и без вас" - Каладзе ответил оппозиции
"Мы сделаем Тбилиси лучше и без вас" - Каладзе ответил оппозиции
Мэр Тбилиси отказывается сотрудничать с "деструктивной оппозицией" 08.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-08T18:18+0400
2021-12-08T18:18+0400
2021-12-08T19:43+0400
новости
грузия
каха каладзе
мэрия тбилиси
оппозиция
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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Мэрия продолжит работать на благо жителей столицы и без участия "деструктивной оппозиции", заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя обстановку, в которой накануне проходило заседание сакребуло (горсобрание).Утверждены состав правительства Тбилиси и главы районных администраций>>Утверждение нового состава правительства Тбилиси и глав районных администраций столицы проходило на фоне шума - оппозиционные депутаты подвергли жесткой критике работу мэрии и самого Каладзе, обвинив его в коррумпированности.Мэр столицы отметил, что готов был сотрудничать с оппозиционными депутатами в новоизбранном сакребуло, но они не оставили ему выбора. Он призвал свою команду позаботиться о тбилисцах и сосредоточиться на этом деле."Мы напишем новую историю строительства Тбилиси. Я призываю своих товарищей по команде не тратить ни дня, ни секунды на бессмысленные споры, полностью сосредоточиться на деле, чтобы решить проблемы Тбилиси и жителей Тбилиси", - заявил Каладзе.По его словам, ответом на клевету оппонентов должен стать "более зеленый, здоровый, богатый и полный жизни Тбилиси. В новоизбранном сакребуло Тбилиси у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" вновь большинство. "Грузинская мечта" представлена 29 депутатами. У "Единого национального движения" 13 депутатов, у партии "Для Грузии" – четыре, у партии "Лело для Грузии" – два, у партии "Гирчи – больше свободы" – один, у партии "Для народа" – один.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211207/kaladze-rasskazal-deputatam-sakrebulo-o-planakh-merii-na-blizhayshie-chetyre-goda-262669367.html
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"Мы сделаем Тбилиси лучше и без вас" - Каладзе ответил оппозиции
18:18 08.12.2021 (обновлено: 19:43 08.12.2021)
Мэр Тбилиси отказывается сотрудничать с "деструктивной оппозицией"
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Мэрия продолжит работать на благо жителей столицы и без участия "деструктивной оппозиции", заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя обстановку, в которой накануне проходило заседание сакребуло (горсобрание).
Утверждение нового состава правительства Тбилиси и глав районных администраций столицы проходило на фоне шума - оппозиционные депутаты подвергли жесткой критике работу мэрии и самого Каладзе, обвинив его в коррумпированности.
"Мы продолжим заниматься делом... Мы сделаем все, что обещали населению, но без вашего участия. Вы же останетесь с опущенными носами, разочарованными и обессиленными, как прошлые четыре года. Единственная формула и алгоритм ваших действий - чем хуже, тем лучше. Хочу огорчить вас: ничего страшного не произойдет, ближайшие четыре года будут годами строительства и развития Тбилиси", - сказал Каладзе в видеообращении.
Мэр столицы отметил, что готов был сотрудничать с оппозиционными депутатами в новоизбранном сакребуло, но они не оставили ему выбора. Он призвал свою команду позаботиться о тбилисцах и сосредоточиться на этом деле.
"Мы напишем новую историю строительства Тбилиси. Я призываю своих товарищей по команде не тратить ни дня, ни секунды на бессмысленные споры, полностью сосредоточиться на деле, чтобы решить проблемы Тбилиси и жителей Тбилиси", - заявил Каладзе.
По его словам, ответом на клевету оппонентов должен стать "более зеленый, здоровый, богатый и полный жизни Тбилиси.
В новоизбранном сакребуло Тбилиси у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" вновь большинство. "Грузинская мечта" представлена 29 депутатами. У "Единого национального движения" 13 депутатов, у партии "Для Грузии" – четыре, у партии "Лело для Грузии" – два, у партии "Гирчи – больше свободы" – один, у партии "Для народа" – один.
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