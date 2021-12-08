https://sputnik-georgia.ru/20211208/my-sdelaem-tbilisi-luchshe-i-bez-vas-kaladze-otvetil-oppozitsii-262697585.html

"Мы сделаем Тбилиси лучше и без вас" - Каладзе ответил оппозиции

"Мы сделаем Тбилиси лучше и без вас" - Каладзе ответил оппозиции

Мэр Тбилиси отказывается сотрудничать с "деструктивной оппозицией" 08.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-08T18:18+0400

2021-12-08T18:18+0400

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новости

грузия

каха каладзе

мэрия тбилиси

оппозиция

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Мэрия продолжит работать на благо жителей столицы и без участия "деструктивной оппозиции", заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя обстановку, в которой накануне проходило заседание сакребуло (горсобрание).Утверждены состав правительства Тбилиси и главы районных администраций>>Утверждение нового состава правительства Тбилиси и глав районных администраций столицы проходило на фоне шума - оппозиционные депутаты подвергли жесткой критике работу мэрии и самого Каладзе, обвинив его в коррумпированности.Мэр столицы отметил, что готов был сотрудничать с оппозиционными депутатами в новоизбранном сакребуло, но они не оставили ему выбора. Он призвал свою команду позаботиться о тбилисцах и сосредоточиться на этом деле."Мы напишем новую историю строительства Тбилиси. Я призываю своих товарищей по команде не тратить ни дня, ни секунды на бессмысленные споры, полностью сосредоточиться на деле, чтобы решить проблемы Тбилиси и жителей Тбилиси", - заявил Каладзе.По его словам, ответом на клевету оппонентов должен стать "более зеленый, здоровый, богатый и полный жизни Тбилиси. В новоизбранном сакребуло Тбилиси у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" вновь большинство. "Грузинская мечта" представлена 29 депутатами. У "Единого национального движения" 13 депутатов, у партии "Для Грузии" – четыре, у партии "Лело для Грузии" – два, у партии "Гирчи – больше свободы" – один, у партии "Для народа" – один.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211207/kaladze-rasskazal-deputatam-sakrebulo-o-planakh-merii-na-blizhayshie-chetyre-goda-262669367.html

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новости, грузия, каха каладзе, мэрия тбилиси, оппозиция