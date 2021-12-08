https://sputnik-georgia.ru/20211208/vperedi-gruziyu-zhdut-dva-samykh-tyazhelykh-za-vsyu-pandemiyu-mesyatsa---chkhaidze-262686685.html

Впереди Грузию ждут два самых тяжелых за всю пандемию месяца – Чхаидзе

Впереди Грузию ждут два самых тяжелых за всю пандемию месяца – Чхаидзе

Эпидемиологическую ситуацию еще больше может осложнить новый штамм коронавируса, который рано или поздно появится и в Грузии 08.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-08T13:33+0400

2021-12-08T13:33+0400

2021-12-08T13:41+0400

пятая волна

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иване чхаидзе

вакцинация от коронавируса

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Декабрь и январь станут самыми тяжелыми месяцами для Грузии за все время ковид-пандемии, об этом заявил руководитель национальной технической группы советников по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили профессор Иване Чхаидзе на пресс-конференции в среду.На пятую волну коронавируса, которую сейчас переживает Грузия, наложился сезон гриппа. Эпидемиологи ничего хорошего не ждут от твиндемии.Ковид-статистика Грузии: количество инфицированных стабилизировалось>>По словам профессора, на прошлой неделе был выявлен первый случай сезонного гриппа, а новый штамм коронавируса "омикрон", появление которого в Грузии неминуемо, обладает способностью легко распространяться, поэтому количество повторных заражений в стране увеличится.Когда штамм "омикрон" появится в Грузии не известно, но он станет, скорее всего, доминирующим, отметил Чхаидзе."Омикрон" следует рассматривать как серьезную угрозу. Несколько дней назад он был зафиксирован в шести странах, а сегодня уже в 52-х. Так что количество стран, где наличествует инфекция, очень быстро растет", – сказал Чхаидзе.Профессор назвал самые распространенные симптомы, характеризующие "омикрон", среди которых нет привычных для других штаммов коронавируса, потери обоняния и вкуса."Для этого варианта характерно более простудное течение: не характерен кашель или продолжительная высокая температура, не характерны потеря запаха и вкуса. Его течение больше похоже на простуду – головные боли, усталость в течение одного-двух дней", – отметил Чхаидзе.Вместе с тем он сообщил, что Всемирная организация здравоохранения дает две рекомендации в борьбе с "омикроном" – увеличить темпы вакцинации и активно делать бустерные прививки.Кроме того, по его словам, в Грузии полностью игнорируется ношения масок, что еще больше усложняет пандемию. Как отметил Иване Чхаидзе, процент ношения масок всего 22%, а необходимо, чтобы было 70-80%.Что касается темпов массовой вакцинации, то по данным на 8 декабря, в Грузии всего вакцинировано 36% взрослого населения страны, в то время как в начале процесса вакцинации предполагалось до конца года привить минимум 60-70% населения. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211207/v-gruzii-sokratili-sroki-busternoy-privivki-ot-koronavirusa-262660165.html

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общество, новости, грузия, иване чхаидзе, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19