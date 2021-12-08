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Поругались? Валерий Меладзе приехал на день рождения дочки без жены
12:24 08.12.2021 (обновлено: 12:34 08.12.2021)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
56-летний артист поздравил свою наследницу от первого брака, но спровоцировал слухи о разладе в своей большой семье
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Российский певец Валерий Меладзе спровоцировал слухи о разладе в своей семье – на день рождение дочери артист приехал без супруги Альбины Джанабаевой.
Меладзе и Джанабаева женаты уже семь лет, но вот роман пары длится намного больше. Именно из-за бывшей солистки "ВИА Гры" музыкант развелся с первой женой Ириной, подарившей ему трех дочек. С ними артист поддерживает теплые отношения.
© Instagram / irinameladze_Валерий Меладзе на дне рождения дочери Арины
Валерий Меладзе на дне рождения дочери Арины
© Instagram / irinameladze_
Недавно одна из дочерей Меладзе Арина отпраздновала 19-й день рождения и на мини-вечеринку приехал ее звездный отец, правда, без новой жены. Арина не стала устраивать масштабный праздник и отпраздновала свой день в кругу самых близких. На семейном ужине были замечены ее сестры, а также мама и папа.
Поклонники заподозрили, что Меладзе и Джанабаева переживают непростой период в отношениях, из-за чего Альбина не присутствовала на празднике. Но нашлись и те, кто предположил, что дочь Меладзе до сих пор не приняла мачеху, из-за чего не стала звать ее на свой день рождения.
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