https://sputnik-georgia.ru/20211208/spros-na-ipoteku-v-natsionalnoy-valyute-v-gruzii-mozhet-vyrasti-mnenie-eksperta-262704901.html

Спрос на ипотеку в национальной валюте в Грузии может вырасти - мнение эксперта

Спрос на ипотеку в национальной валюте в Грузии может вырасти - мнение эксперта

Решение Нацбанка снизить срок ипотеки связан с неопределенностью, сложившейся в стране и в мире, считает эксперт 08.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-08T22:48+0400

2021-12-08T22:48+0400

2021-12-08T22:54+0400

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Сокращение максимального срока ипотечных кредитов в иностранной валюте в Грузии вызовет спрос на кредитование в национальной валюте, заявил в интервью Sputnik Грузия эксперт по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе.В среду, 8 декабря, Комитет по финансовой стабильности Национального банка Грузии принял решение о сокращении максимального срока ипотечных кредитов в иностранной валюте с 15 до 10 лет."Заемщики могут отдать предпочтение ипотеке в национальной валюте. Почему у нас такое отношение к лари - потому что он долгое время обесценивался по отношению к доллару. Если у населения появится уверенность, что лари не только сохраняет паритет по отношению к доллару, но и укрепляется, как это было с 2003 года по 2006-2007 годы, тогда будет гораздо выгоднее брать кредиты в лари и осуществлять экономические операции в национальной валюте", - заявил Арчвадзе.В связи с неопределенностью из-за пандемии коронавируса национальная валюта Грузии начала обесцениваться по отношению к доллару с 9 марта прошлого года и к концу месяца подешевела почти на 20%. Антирекорд обменного курса лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда лари опустился до отметки 3,4842 GEL/$1. Курс лари по отношению к доллару начал укрепляться в мае 2021 года. Чтобы стабилизировать валютный рынок и не допустить чрезмерного обесценивания, Нацбанк проводит валютные интервенции.Решение Нацбанка снизить срок ипотеки Арчвадзе объясняет неопределенностью, сложившейся в стране и в мире.По словам Арчвадзе, нет гарантий, что существующая на данный момент платежеспособность заемщиков сохранится на таком же уровне в ближайшие не то что на 10 лет, но и на 3-5 лет."В определенном смысле это конечно скажется на рынке недвижимости. Потому что более 60% кредитов, выдаваемых бизнесу и гражданам, в иностранной валюте, и это будет бить по их интересам. Но, скорее всего, объем кредитования слишком не уменьшится", - отметил он.С апреля 2021 года параллельно восстановлению экономики и ужесточению монетарной политики ускорился рост ипотечных кредитов в иностранной валюте. В случае сохранения этой тенденции, темы годового роста таких кредитов в 2022 году достигнут 10%.В Нацбанке свое решение объяснили тем, что большинство заемщиков не хеджированы, что указывает на их большую уязвимость, и, исходя из размера кредитного портфеля, способствует скоплению системных рысков в финансовом секторе.Регулятор уверяет, что сокращение максимальных сроков ипотечных кредитов в иностранной валюте облегчит эти уязвимости. Также сокращение сроков ускорит амортизацию кредитов, что сократит кредитные риски и будет способствовать дедолларизации.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211208/v-gruzii-sokratili-maksimalnyy-srok-ipoteki-v-inostrannoy-valyute-262686901.html

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экономика, новости, грузия, национальный банк грузии, кредит