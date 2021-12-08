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https://sputnik-georgia.ru/20211208/valyutnye-rezervy-natsbanka-gruzii-snizilis-za-noyabr-262678332.html
Валютные резервы Нацбанка Грузии снизились за ноябрь
Валютные резервы Нацбанка Грузии снизились за ноябрь
С начала пандемии, с марта 2020 года международные резервы выросли на 529 миллионов долларов или на 15,6% 08.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-08T09:01+0400
2021-12-08T09:01+0400
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национальный банк грузии
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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Международные резервы Нацбанка Грузии на 30 ноября 2021 года снизились за месяц на 30,5 миллиона долларов и оставили 3,9 миллиарда долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.Резервы достигали исторического максимума в мае 2021 года – 4 153,5 миллиона долларов.Валютный рынок Грузии стабилен – новая статистика Нацбанка страны &gt;&gt;По информации Нацбанка, сокращение международных резервов произошло в основном за счет своп-операций с банками и валютных расходов правительства.С начала пандемии, с марта 2020 года международные резервы выросли на 529 миллионов долларов или на 15,6%. С начала текущего года рост резервов составил 17,9 миллиона долларов.Структура международных резервовМеждународные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 3,4 миллиарда долларов.В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах – 2,5 миллиарда долларов, и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ, – 0,9 миллиарда долларов.Нацбанк прогнозирует высокую инфляцию зимой &gt;&gt;Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 446,9 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 30,5 тысячи долларов. Нацбанк Грузии не хранит средства в золоте.На что тратит резервы НацбанкПрезидент Национального банка Коба Гвенетадзе ранее заявил, что регулятор планирует осуществлять интервенции для стабилизации рынка."Я анонсирую, что в этом году мы будем тратить резервы для стабилизации курса лари, но так, что это не изменит ту данность, которую определяют фундаментальные факторы. В том случае, если мы попытаемся изменить фундаментальные факторы, то в ответ получим обесценивание в два раза и более высокую инфляцию после", – сказал Гвенетадзе.Чтобы стабилизировать валютный рынок, в 2020 году Нацбанк провел 26 аукционов, на которых в общей сложности продал 873,2 миллиона долларов. В этом году регулятор уже продал 332,9 миллиона долларов на девяти аукционах. Антирекорд обменного курса лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, национальный банк грузии

Валютные резервы Нацбанка Грузии снизились за ноябрь

09:01 08.12.2021
© Pixabay / QuinceCreativeДоллары США
Доллары США - Sputnik Грузия, 1920, 08.12.2021
© Pixabay / QuinceCreative
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С начала пандемии, с марта 2020 года международные резервы выросли на 529 миллионов долларов или на 15,6%
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Международные резервы Нацбанка Грузии на 30 ноября 2021 года снизились за месяц на 30,5 миллиона долларов и оставили 3,9 миллиарда долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
Резервы достигали исторического максимума в мае 2021 года – 4 153,5 миллиона долларов.
Валютный рынок Грузии стабилен – новая статистика Нацбанка страны >>
По информации Нацбанка, сокращение международных резервов произошло в основном за счет своп-операций с банками и валютных расходов правительства.
С начала пандемии, с марта 2020 года международные резервы выросли на 529 миллионов долларов или на 15,6%. С начала текущего года рост резервов составил 17,9 миллиона долларов.

Структура международных резервов

Международные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 3,4 миллиарда долларов.
В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах – 2,5 миллиарда долларов, и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ, – 0,9 миллиарда долларов.
Нацбанк прогнозирует высокую инфляцию зимой >>
Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 446,9 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 30,5 тысячи долларов. Нацбанк Грузии не хранит средства в золоте.

На что тратит резервы Нацбанк

Президент Национального банка Коба Гвенетадзе ранее заявил, что регулятор планирует осуществлять интервенции для стабилизации рынка.
"Я анонсирую, что в этом году мы будем тратить резервы для стабилизации курса лари, но так, что это не изменит ту данность, которую определяют фундаментальные факторы. В том случае, если мы попытаемся изменить фундаментальные факторы, то в ответ получим обесценивание в два раза и более высокую инфляцию после", – сказал Гвенетадзе.
Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.
Чтобы стабилизировать валютный рынок, в 2020 году Нацбанк провел 26 аукционов, на которых в общей сложности продал 873,2 миллиона долларов. В этом году регулятор уже продал 332,9 миллиона долларов на девяти аукционах. Антирекорд обменного курса лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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