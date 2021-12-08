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"Вызвала скорую": Кудрявцева пострадала на съемках "Песни года"
14:11 08.12.2021 (обновлено: 14:16 08.12.2021)
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Лера Кудрявцева. Концерт "Песня года"
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова/
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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Российская ведущая Лера Кудрявцева пострадала на съемках концерта "Песня года" – звезде даже пришлось вызвать скорую помощь.
График Кудрявцевой расписан по часам – съемки передач "Звезды сошлись" и "Секрет на миллион", концерты и праздничные шоу не дают Лере передохнуть. Недавние съемки закончились ночью, о чем поспешила рассказать экс-девушка Сергея Лазарева. Кудрявцева опубликовала новый сторис в Инстаграм, где рассказала подписчикам о том, что пострадала во время съемок "Песни года".
© Instagram / leratvВедущая Лера Кудрявцева на лечении (скрин сторис)
Ведущая Лера Кудрявцева на лечении (скрин сторис)
© Instagram / leratv
Звезда сняла прием у невролога, объяснив, что приехала лечить спину электрическими банками и иголками под током. "Это все после шести часов на "Песне года" на каблуках. Позвонки съехали, и вот пожалуйста", – рассказала ведущая.
Кудрявцева пожаловалась, что ей давно запрещено ходить на каблуках и нужно носить мышечный корсет из-за грыжи, но из-за съемок о запрете пришлось забыть. После концерта у звезды свело ногу и даже пришлось вызывать отряд скорой помощи.
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