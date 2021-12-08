https://sputnik-georgia.ru/20211208/vyzvala-skoruyu-kudryavtseva-postradala-na-semkakh-pesni-goda-262687865.html

"Вызвала скорую": Кудрявцева пострадала на съемках "Песни года"

"Вызвала скорую": Кудрявцева пострадала на съемках "Песни года"

50-летняя артистка решилась на нестандартную процедуру ради восстановления здоровья

2021-12-08T14:11+0400

2021-12-08T14:11+0400

2021-12-08T14:16+0400

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Российская ведущая Лера Кудрявцева пострадала на съемках концерта "Песня года" – звезде даже пришлось вызвать скорую помощь. График Кудрявцевой расписан по часам – съемки передач "Звезды сошлись" и "Секрет на миллион", концерты и праздничные шоу не дают Лере передохнуть. Недавние съемки закончились ночью, о чем поспешила рассказать экс-девушка Сергея Лазарева. Кудрявцева опубликовала новый сторис в Инстаграм, где рассказала подписчикам о том, что пострадала во время съемок "Песни года". Звезда сняла прием у невролога, объяснив, что приехала лечить спину электрическими банками и иголками под током. "Это все после шести часов на "Песне года" на каблуках. Позвонки съехали, и вот пожалуйста", – рассказала ведущая. Кудрявцева пожаловалась, что ей давно запрещено ходить на каблуках и нужно носить мышечный корсет из-за грыжи, но из-за съемок о запрете пришлось забыть. После концерта у звезды свело ногу и даже пришлось вызывать отряд скорой помощи.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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муз-тв, лера кудрявцева, российский шоу-бизнес