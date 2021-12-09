https://sputnik-georgia.ru/20211209/gruzinskie-prava-na-vozhdenie-mozhno-budet-ispolzovat-v-evrope-262656635.html

Грузинские права на вождение можно будет использовать в Европе

Грузинские права на вождение можно будет использовать в Европе

Власти Грузии работают над тем, чтобы грузинские автомобилисты могли пользоваться своими водительскими правами в Европе 09.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-09T07:31+0400

2021-12-09T07:31+0400

2021-12-09T07:31+0400

общество

новости

грузия

грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Грузинские водительские права в ближайшем будущем можно будет использовать в европейских странах, заявил заместитель министр иностранных дел Грузии Владимир Константиниди в эфире Первого канала.Как отметил замглавы внешнеполитического ведомства, правила сдачи экзаменов в Грузии изменились и были приведены в соответствие с европейскими стандартами.Парламент Грузии в середине ноября утвердил поправки в закон "О дорожном движении", согласно которым с 25 апреля будущего года желающим получить права категории "В" и "ВЕ" на вождение легкового автомобиля придется сдавать дополнительный экзамен на улицах.С 7 ноября 2022 года это правило будет обязательным для всех желающих получить права всех категорий.Таким образом экзамен на получение прав на вождение станет трехэтапным – теория, практика на площадке и практика на улице.Сегодня практический экзамен сдают на специальных площадках, осуществляя определенные маневры. Экзамен можно сдавать на ведомственных машинах как с механической, так и с автоматической коробкой передач.Такие площадки есть в 13 городах Грузии, в том числе в Рустави (близ Тбилиси), Поти, Батуми, Зугдиди, Гори и Телави.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211026/sdavat-ekzamen-po-vozhdeniyu-v-gruzii-budut-na-novykh-avtomobilyakh-261505213.html

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, грузинские дороги, машины и их водители