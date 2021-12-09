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Грузия не будет участвовать в заседании платформы "3+3" в Москве
Грузия не будет участвовать в заседании платформы "3+3" в Москве
Официальный Тбилиси не допускает возможности участия Грузии в данном формате сотрудничества 09.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-09T15:53+0400
2021-12-09T15:53+0400
2021-12-09T15:53+0400
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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Грузинская сторона не будет участвовать во встрече, которая пройдет в Москве в рамках платформы "3+3", заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия журналистам.Карасин сожалеет об отказе Грузии участвовать в формате "3+3">>Инициативу создания переговорного формата "3+3" с Азербайджаном, Арменией, Грузией и Турцией по вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе озвучил министр иностранных дел России Сергей Лавров в начале октября по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.Первое заседание платформы "3+3" по урегулированию на Южном Кавказе пройдет в пятницу, 10 декабря, в Москве на уровне заместителей министров иностранных дел Азербайджана, Армении, Турции, России и Ирана.Грузия предлагает альтернативу формату "3+3", предложенному Россией>>Россия рассматривает механизм как очень важный, обещающий, перспективный формат, где можно обсуждать региональные проблемы безопасности с участием государств региона.Лавров ранее отметил, что у Ирана позитивное отношение к этой инициативе, как и у Турции и Азербайджана, а также выразил надежду, что Грузия проявит заинтересованность в создании такого механизма консультаций и согласования решений по развитию Закавказья.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, россия, новости, грузия, азербайджан, турция, армения, сергей лавров, иран, внешняя политика грузии
Грузия не будет участвовать в заседании платформы "3+3" в Москве
Официальный Тбилиси не допускает возможности участия Грузии в данном формате сотрудничества
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Грузинская сторона не будет участвовать во встрече, которая пройдет в Москве в рамках платформы "3+3", заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия журналистам.
Инициативу создания переговорного формата "3+3" с Азербайджаном, Арменией, Грузией и Турцией по вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе озвучил министр иностранных дел России Сергей Лавров в начале октября по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.
"Грузия не рассматривает вопрос участия в этом формате, соответственно, Грузия не примет участия в запланированной в Москве встрече... В этой связи есть однозначная позиция Грузии – для нас этот формат неприемлем, и мы об этом говорили. Соответственно, ни сейчас и ни в будущем участие в подобном формате не рассматривается", – заявил Дарсалия.
Первое заседание платформы "3+3" по урегулированию на Южном Кавказе пройдет в пятницу, 10 декабря, в Москве на уровне заместителей министров иностранных дел Азербайджана, Армении, Турции, России и Ирана.
Россия рассматривает механизм как очень важный, обещающий, перспективный формат, где можно обсуждать региональные проблемы безопасности с участием государств региона.
Лавров ранее отметил, что у Ирана позитивное отношение к этой инициативе, как и у Турции и Азербайджана, а также выразил надежду, что Грузия проявит заинтересованность в создании такого механизма консультаций и согласования решений по развитию Закавказья.
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