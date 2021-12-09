https://sputnik-georgia.ru/20211209/izmenilis-do-neuznavaemosti-zvezdy-garri-pottera-snyalis-vmeste-262728734.html

Изменились до неузнаваемости! Звезды "Гарри Поттера" снялись вместе

Изменились до неузнаваемости! Звезды "Гарри Поттера" снялись вместе

Один из актеров волшебной франшизы опубликовал совместный снимок. И он напомнил фанатам "вечер встреч выпускников"

2021-12-09T17:31+0400

2021-12-09T17:31+0400

2021-12-09T17:31+0400

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Звезды волшебной киносаги "Гарри Поттер" собрались вместе: один из актеров фильма показал редкое совместное фото и удивил поклонников. Франшиза о мальчике-волшебнике стала одной из самых популярных за историю кино и прославила всех актеров. Даже те, кто играл эпизодические роли в фильме о Гарри Поттере, могут похвастаться большой армией фанатов. Например, недавно болгарский актер Станислав Яневский, сыгравший Виктора Крама в четвертой части "Гарри Поттер и Кубок огня", показал снимок с повзрослевшими коллегами и произвел фурор среди подписчиков. Поклонники не сразу узнали изменившихся героев саги - юного фотографа Колина Криви, неудачника Симуса Финнигана, а также капитана сборной Гриффиндора по квиддичу - Оливера Вуда. Осталось дождаться премьерного показа праздничной серии "Гарри Поттера": все актеры вернутся на экраны уже 1 января 2022 года. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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фильмы о гарри поттере, кино, зарубежные звезды