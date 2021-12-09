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Изменились до неузнаваемости! Звезды "Гарри Поттера" снялись вместе
© photo: cortesy of Caro Premier / Перейти в фотобанкДэниел Редклифф (Гарри Поттер) и Эмма Уотсон (Гермиона Грэинджер) в сцене из фильма режиссера Дэвида Йетса "Гарри Поттер и Принц-полукровка"
© photo: cortesy of Caro Premier/
Один из актеров волшебной франшизы опубликовал совместный снимок. И он напомнил фанатам "вечер встречи выпускников"
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Звезды волшебной киносаги "Гарри Поттер" собрались вместе: один из актеров фильма показал редкое совместное фото и удивил поклонников.
Франшиза о мальчике-волшебнике стала одной из самых популярных за историю кино и прославила всех актеров. Даже те, кто играл эпизодические роли в фильме о Гарри Поттере, могут похвастаться большой армией фанатов.
Например, недавно болгарский актер Станислав Яневский, сыгравший Виктора Крама в четвертой части "Гарри Поттер и Кубок огня", показал снимок с повзрослевшими коллегами и произвел фурор среди подписчиков.
Поклонники не сразу узнали изменившихся героев саги - юного фотографа Колина Криви, неудачника Симуса Финнигана, а также капитана сборной Гриффиндора по квиддичу - Оливера Вуда.
Осталось дождаться премьерного показа праздничной серии "Гарри Поттера": все актеры вернутся на экраны уже 1 января 2022 года.
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