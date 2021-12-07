https://sputnik-georgia.ru/20211207/boginya-krasoty-beremennaya-dzhennifer-lourens-blesnula-na-kovrovoy-dorozhke---262649651.html

Богиня красоты: беременная Дженнифер Лоуренс блеснула на ковровой дорожке

Богиня красоты: беременная Дженнифер Лоуренс блеснула на ковровой дорожке

Сверкающий наряд актрисы выгодно подчеркивал ее положение - поклонники и коллеги не могли отвести взгляд от звезды "Голодных игр"

2021-12-07T12:05+0400

2021-12-07T12:05+0400

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Беременная актриса Дженнифер Лоуренс впервые за последнее время вышла на ковровую дорожку – звезда Голливуда очаровала всех своим блестящим образом. В сентябре 2021 года стало известно, что звезда "Голодных игр" ждет первенца от своего супруга, галериста Кука Марони. Звезда перестала появляться в соцсетях, из-за чего ее фигуру можно было увидеть только на фото уличных фотографов. Но теперь актриса решила выйти в свет и показать себя в новом положении. В начале декабря в Нью-Йорке прошла премьера фильма "Не смотри наверх", где сыграла Лоуренс. На ковровой дорожке будущая мама позировала в ослепительном, блестящем наряде, подчеркивающем ее внушительный срок. Лоуренс в золотом платье от Dior с полупрозрачной накидкой, расшитой бахромой и пайетками стала звездой вечера и привлекла внимание всех присутствующих и поклонников. Поклонники рассмотрели и живот знаменитости, после чего решили, что Дженнифер родит со дня на день, порадовав семью и весь Голливуд. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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беременность, зарубежные звезды, дженнифер лоуренс