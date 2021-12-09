https://sputnik-georgia.ru/20211209/loukoster-myway-airlines-podal-v-sud-na-agentstvo-grazhdanskoy-aviatsii-gruzii--262725738.html

Лоукостер Myway Airlines подал в суд на Агентство гражданской авиации Грузии

Лоукостер Myway Airlines подал в суд на Агентство гражданской авиации Грузии

Myway Airlines рассчитывает вернуть лицензию на авиаперевозки через суд 09.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-09T15:31+0400

2021-12-09T15:31+0400

2021-12-09T15:58+0400

экономика

новости

грузия

тбилиси

тбилисский городской суд

агентство гражданской авиации

myway airlines

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24082/93/240829393_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_a3f7b7c5fbc12d4769ecae9d1c076538.jpg

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Низкобюджетная грузинская авиакомпания Myway Airlines обратилась в Тбилисский городской суд с тем, чтобы обжаловать решение Агентства гражданской авиации Минэкономики Грузии об упразднении лицензии, говорится в сообщении на странице компании в Facebook. Грузинский лоукостер просит помощи у премьера для восстановления лицензии>>Агентство гражданской авиации Грузии 5 декабря объявило об отзыве лицензии у Myway Airlines после того, как 40% акций компании были проданы иностранному гражданину, который впоследствии стал владельцем 89% акций, что является нарушением законодательства Грузии. Согласно закону, лицензия на воздушные перевозки выдается юридическому лицу, зарегистрированному в Грузии, в котором гражданин или юридическое лицо, базирующееся в стране, владеет более 50% акций.На днях руководство Myway Airlines обратилось к премьер-министру и министру экономики с просьбой заинтересоваться спорным вопросом и оказать компании помощь. В письме говорится, что Myway Airlines решила оспариваемый авиационными властями вопрос еще в процессе административного производства. Компания подчеркнула, что упразднение лицензии на авиаперевозки и даже задержка на один день приведет к ущербу в размере 100 тысяч долларов, что означает разорение компании в короткие сроки. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211205/edinstvennyy-gruzinskiy-loukoster-lishilsya-litsenzii-262611074.html

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, грузия, тбилиси, тбилисский городской суд, агентство гражданской авиации, myway airlines