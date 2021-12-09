Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211209/loukoster-myway-airlines-podal-v-sud-na-agentstvo-grazhdanskoy-aviatsii-gruzii--262725738.html
Лоукостер Myway Airlines подал в суд на Агентство гражданской авиации Грузии
Лоукостер Myway Airlines подал в суд на Агентство гражданской авиации Грузии
Myway Airlines рассчитывает вернуть лицензию на авиаперевозки через суд 09.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-09T15:31+0400
2021-12-09T15:58+0400
экономика
новости
грузия
тбилиси
тбилисский городской суд
агентство гражданской авиации
myway airlines
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24082/93/240829393_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_a3f7b7c5fbc12d4769ecae9d1c076538.jpg
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Низкобюджетная грузинская авиакомпания Myway Airlines обратилась в Тбилисский городской суд с тем, чтобы обжаловать решение Агентства гражданской авиации Минэкономики Грузии об упразднении лицензии, говорится в сообщении на странице компании в Facebook. Грузинский лоукостер просит помощи у премьера для восстановления лицензии&gt;&gt;Агентство гражданской авиации Грузии 5 декабря объявило об отзыве лицензии у Myway Airlines после того, как 40% акций компании были проданы иностранному гражданину, который впоследствии стал владельцем 89% акций, что является нарушением законодательства Грузии. Согласно закону, лицензия на воздушные перевозки выдается юридическому лицу, зарегистрированному в Грузии, в котором гражданин или юридическое лицо, базирующееся в стране, владеет более 50% акций.На днях руководство Myway Airlines обратилось к премьер-министру и министру экономики с просьбой заинтересоваться спорным вопросом и оказать компании помощь. В письме говорится, что Myway Airlines решила оспариваемый авиационными властями вопрос еще в процессе административного производства. Компания подчеркнула, что упразднение лицензии на авиаперевозки и даже задержка на один день приведет к ущербу в размере 100 тысяч долларов, что означает разорение компании в короткие сроки. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211205/edinstvennyy-gruzinskiy-loukoster-lishilsya-litsenzii-262611074.html
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24082/93/240829393_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_a928d0108ca3d467ef614abe2f61a3d1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, новости, грузия, тбилиси, тбилисский городской суд, агентство гражданской авиации, myway airlines

Лоукостер Myway Airlines подал в суд на Агентство гражданской авиации Грузии

15:31 09.12.2021 (обновлено: 15:58 09.12.2021)
© photo: courtesy of Myway AirlinesСамолет Myway Airlines
Самолет Myway Airlines - Sputnik Грузия, 1920, 09.12.2021
© photo: courtesy of Myway Airlines
Подписаться на
Myway Airlines рассчитывает вернуть лицензию на авиаперевозки через суд
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Низкобюджетная грузинская авиакомпания Myway Airlines обратилась в Тбилисский городской суд с тем, чтобы обжаловать решение Агентства гражданской авиации Минэкономики Грузии об упразднении лицензии, говорится в сообщении на странице компании в Facebook.
Грузинский лоукостер просит помощи у премьера для восстановления лицензии>>
Агентство гражданской авиации Грузии 5 декабря объявило об отзыве лицензии у Myway Airlines после того, как 40% акций компании были проданы иностранному гражданину, который впоследствии стал владельцем 89% акций, что является нарушением законодательства Грузии.
Согласно закону, лицензия на воздушные перевозки выдается юридическому лицу, зарегистрированному в Грузии, в котором гражданин или юридическое лицо, базирующееся в стране, владеет более 50% акций.
Самолет грузинской авиакомпании MyWay Airlines - Sputnik Грузия, 1920, 05.12.2021
Единственный грузинский лоукостер лишился лицензии
5 декабря, 23:21
На днях руководство Myway Airlines обратилось к премьер-министру и министру экономики с просьбой заинтересоваться спорным вопросом и оказать компании помощь. В письме говорится, что Myway Airlines решила оспариваемый авиационными властями вопрос еще в процессе административного производства.
Компания подчеркнула, что упразднение лицензии на авиаперевозки и даже задержка на один день приведет к ущербу в размере 100 тысяч долларов, что означает разорение компании в короткие сроки.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:16Гарибашвили: Грузия - первая в регионе в области борьбы с коррупцией
17:01Верхний Ларс сегодня: на дороге к границе с Россией сняты все ограничения
16:27Еженедельный брифинг Марии Захаровой - видео
16:24У федерации баскетбола Грузии будет новый президент
16:08Расцветающие в кармане фиалки и назаретянин, исполняющий Eko & Vinda Folio
15:53Грузия не будет участвовать в заседании платформы "3+3" в Москве
15:31Лоукостер Myway Airlines подал в суд на Агентство гражданской авиации Грузии
15:16В Тбилиси восстановят теннисные корты
13:47Юношеская сборная Грузии по футболу узнала соперников по элит-раунду ЧЕ
13:32Когда в Тбилиси зажжется главная новогодняя елка?
13:17Ковид-статистика в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим
13:07Погребинский: о встрече Путина и Байдена и переустройстве мира
13:01"Выслушаем всех" – Каладзе ввел дни приема граждан в мэрии Тбилиси
12:48Женевские переговоры – основной вопрос вновь остался нерешенным
12:32Как иностранцам в Грузии подтвердить свой ковид-статус?
12:17Итоги уходящего года подведут в грузинской диаспоре в Москве
12:01Житель Грузии убил топором жену и сына – СМИ
11:46Каковы главные симптомы штамма коронавируса "омикрон"? Ответ врача
11:31Тысячи семей в Тбилиси остались без природного газа
11:16Тбилисский "Сабуртало" стал обладателем Кубка Грузии по футболу