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В сакребуло Чхороцку не смогли выбрать председателя
В сакребуло Чхороцку не смогли выбрать председателя
Ни один из двух представленных кандидатов в сакребуло Чхороцку не смог набрать нужного количества голосов 09.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-09T20:58+0400
2021-12-09T20:58+0400
2021-12-09T21:12+0400
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ТБИЛИСИ, 9 дек – Sputnik. Председатель сакребуло (районное собрание) Чхороцку (Западная Грузия) не избран. Из двух представленных кандидатов ни один не смог набрать необходимых 14 голосов. В результате тайного голосования 13 голосов получил кандидат "Грузинской мечты" Джумбер Изория, а его конкурент от партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" Шота Цурцумия — 12, один бюллетень оказался недействительным. Первое заседание и демарш оппозиции - как избирали главу совещательного органа Тбилиси>>В голосовании принимали участие 26 депутатов из 27. Согласно результатам голосования, кандидата от "Грузинской мечты" поддержал один из оппозиционных депутатов, поскольку правящая партия провела в сакребуло 12 депутатов, но кто из оппозиции проголосовал за него, не известно, поскольку голосование было тайным.Следующее заседание сакребуло Чхороцку назначено на 16 декабря.Для избрания председателя сакребуло необходимо большинство голосов депутатов. Всего сакребуло Чхороцку состоит 27 депутатов, из них 15 от оппозиции (7 депутатов избраны от "Единого национального движения", 7 от партии "За Грузию" и один от "Лело").Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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В сакребуло Чхороцку не смогли выбрать председателя
20:58 09.12.2021 (обновлено: 21:12 09.12.2021)
Ни один из двух представленных кандидатов в сакребуло Чхороцку не смог набрать нужного количества голосов
ТБИЛИСИ, 9 дек – Sputnik.
Председатель сакребуло (районное собрание) Чхороцку (Западная Грузия) не избран
.
Из двух представленных кандидатов ни один не смог набрать необходимых 14 голосов. В результате тайного голосования 13 голосов получил кандидат "Грузинской мечты" Джумбер Изория, а его конкурент от партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" Шота Цурцумия — 12, один бюллетень оказался недействительным.
В голосовании принимали участие 26 депутатов из 27.
Согласно результатам голосования, кандидата от "Грузинской мечты" поддержал один из оппозиционных депутатов, поскольку правящая партия провела в сакребуло 12 депутатов, но кто из оппозиции проголосовал за него, не известно, поскольку голосование было тайным.
Следующее заседание сакребуло Чхороцку назначено на 16 декабря.
Для избрания председателя сакребуло необходимо большинство голосов депутатов. Всего сакребуло Чхороцку состоит 27 депутатов, из них 15 от оппозиции (7 депутатов избраны от "Единого национального движения", 7 от партии "За Грузию" и один от "Лело").Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.