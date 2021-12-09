https://sputnik-georgia.ru/20211209/v-sakrebulo-chkhorotsku-ne-smogli-vybrat-predsedatelya-262739287.html

В сакребуло Чхороцку не смогли выбрать председателя

В сакребуло Чхороцку не смогли выбрать председателя

Ни один из двух представленных кандидатов в сакребуло Чхороцку не смог набрать нужного количества голосов 09.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-09T20:58+0400

2021-12-09T20:58+0400

2021-12-09T21:12+0400

местные выборы в грузии 2021

новости

грузия

сакребуло

местные выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24677/81/246778157_0:64:1100:683_1920x0_80_0_0_600554f33bd2c547fc58e9d981ec33c0.jpg

ТБИЛИСИ, 9 дек – Sputnik. Председатель сакребуло (районное собрание) Чхороцку (Западная Грузия) не избран. Из двух представленных кандидатов ни один не смог набрать необходимых 14 голосов. В результате тайного голосования 13 голосов получил кандидат "Грузинской мечты" Джумбер Изория, а его конкурент от партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" Шота Цурцумия — 12, один бюллетень оказался недействительным. Первое заседание и демарш оппозиции - как избирали главу совещательного органа Тбилиси>>В голосовании принимали участие 26 депутатов из 27. Согласно результатам голосования, кандидата от "Грузинской мечты" поддержал один из оппозиционных депутатов, поскольку правящая партия провела в сакребуло 12 депутатов, но кто из оппозиции проголосовал за него, не известно, поскольку голосование было тайным.Следующее заседание сакребуло Чхороцку назначено на 16 декабря.Для избрания председателя сакребуло необходимо большинство голосов депутатов. Всего сакребуло Чхороцку состоит 27 депутатов, из них 15 от оппозиции (7 депутатов избраны от "Единого национального движения", 7 от партии "За Грузию" и один от "Лело").Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211209/chem-zanimaetsya-sakrebulo-262736099.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, сакребуло, местные выборы