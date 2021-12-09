https://sputnik-georgia.ru/20211209/zvezda-semeyki-adams-kristina-richchi-snova-stala-mamoy--262721677.html

Звезда "Семейки Адамс" Кристина Риччи снова стала мамой

Звезда "Семейки Адамс" Кристина Риччи снова стала мамой

Знаменитая актриса не может скрыть своего счастья - она уже показала первые, редкие кадры со своей крохой

2021-12-09T15:01+0400

2021-12-09T15:01+0400

2021-12-09T15:01+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

шоу-бизнес

зарубежные звезды

кристина риччи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/09/262721249_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a15889a153cf3306d825a14a7480f510.jpg

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Американская актриса Кристина Риччи стала мамой во второй раз – звезда "Семейки Адамс" показала редкие снимки новорожденного. Сегодня Кристина Риччи и ее муж-стилист Марк Хэмптон обрадовали поклонников новостью о пополнении в семье. Напомним, что пара уже растит сына от первого брака актрисы – Фредди. Но теперь на свет появился общий ребенок пары. Риччи родила дочку, которую назвала необычным и красивым именем в честь египетской царицы Клеопатра, а сокращенно Клео. Эту новость фанаты узнали из Инстаграм мужа актрисы, который поспешил поделиться трогательным видео с крошкой. "Я влюбился в малышку Клеопатру Риччи Хэмптон", – написал счастливый папа, а его жена поспешила продублировать публикацию. Актриса отметила, что уже очарована дочкой и благодарна мужу, которого считает лучшим отцом на свете. После этого поклонники начали дружно поздравлять пару с пополнением и назвали Клео "совершенством" и "красавицей". Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шоу-бизнес, зарубежные звезды, кристина риччи