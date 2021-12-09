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https://sputnik-georgia.ru/20211209/zvezda-semeyki-adams-kristina-richchi-snova-stala-mamoy--262721677.html
Звезда "Семейки Адамс" Кристина Риччи снова стала мамой
Звезда "Семейки Адамс" Кристина Риччи снова стала мамой
Знаменитая актриса не может скрыть своего счастья - она уже показала первые, редкие кадры со своей крохой
2021-12-09T15:01+0400
2021-12-09T15:01+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
шоу-бизнес
зарубежные звезды
кристина риччи
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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Американская актриса Кристина Риччи стала мамой во второй раз – звезда "Семейки Адамс" показала редкие снимки новорожденного. Сегодня Кристина Риччи и ее муж-стилист Марк Хэмптон обрадовали поклонников новостью о пополнении в семье. Напомним, что пара уже растит сына от первого брака актрисы – Фредди. Но теперь на свет появился общий ребенок пары. Риччи родила дочку, которую назвала необычным и красивым именем в честь египетской царицы Клеопатра, а сокращенно Клео. Эту новость фанаты узнали из Инстаграм мужа актрисы, который поспешил поделиться трогательным видео с крошкой. "Я влюбился в малышку Клеопатру Риччи Хэмптон", – написал счастливый папа, а его жена поспешила продублировать публикацию. Актриса отметила, что уже очарована дочкой и благодарна мужу, которого считает лучшим отцом на свете. После этого поклонники начали дружно поздравлять пару с пополнением и назвали Клео "совершенством" и "красавицей". Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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шоу-бизнес, зарубежные звезды, кристина риччи

Звезда "Семейки Адамс" Кристина Риччи снова стала мамой

15:01 09.12.2021
© AFP / RICH FURYАктриса Кристина Риччи
Актриса Кристина Риччи - Sputnik Грузия, 1920, 09.12.2021
© AFP / RICH FURY
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Знаменитая актриса не может скрыть своего счастья – она уже показала первые, редкие кадры со своей крохой
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Американская актриса Кристина Риччи стала мамой во второй раз – звезда "Семейки Адамс" показала редкие снимки новорожденного.
Сегодня Кристина Риччи и ее муж-стилист Марк Хэмптон обрадовали поклонников новостью о пополнении в семье. Напомним, что пара уже растит сына от первого брака актрисы – Фредди. Но теперь на свет появился общий ребенок пары.
Риччи родила дочку, которую назвала необычным и красивым именем в честь египетской царицы Клеопатра, а сокращенно Клео. Эту новость фанаты узнали из Инстаграм мужа актрисы, который поспешил поделиться трогательным видео с крошкой.
"Я влюбился в малышку Клеопатру Риччи Хэмптон", – написал счастливый папа, а его жена поспешила продублировать публикацию.
Актриса отметила, что уже очарована дочкой и благодарна мужу, которого считает лучшим отцом на свете. После этого поклонники начали дружно поздравлять пару с пополнением и назвали Клео "совершенством" и "красавицей".
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