https://sputnik-georgia.ru/20211210/busternuyu-privivku-ot-koronavirusa-v-gruzii-sdelali-uzhe-26-tysyach-chelovek-262734225.html

Бустерную прививку от коронавируса в Грузии сделали уже 26 тысяч человек

Бустерную прививку от коронавируса в Грузии сделали уже 26 тысяч человек

Эпидемиологи уже с большей уверенностью говорят, что существующие вакцины действуют на штамм "омикрон" и настоятельно советуют сделать бустрер-дозу 10.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-10T09:36+0400

2021-12-10T09:36+0400

2021-12-10T09:36+0400

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ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. На сегодняшний день в Грузии сделано 26 тысяч бустерных прививок, заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе."На сегодняшний день в нашей стране насчитывается около 6 тысяч бустеров, обращений постепенно становится больше. Особое значение бустеру придается сегодня, когда появился новый штамм коронавируса , т. н. "омикрон", – заявил Гамкрелидзе.В Грузии сократили сроки бустерной прививки от коронавируса>>По словам главного эпидемиолога, известно, что "омикрон" распространяется быстрее, чем предыдущие штаммы.Он отметил, что в Грузии в основном используются бустеры вакцинами Sinopharm и Pfizer. Последней население отдает большее предпочтение.В то же время Амиран Гамкрелидзе отметил, что случаи инфицирования штаммом "омикрон" в Грузии пока не зарегистрированы.Минздрав Грузии 7 декабря сократил сроки бустер-прививки с шести до трех и пяти месяцев, в зависимости от исходной вакцины.Лицам, привившимся вакциной Pfizer, бустер или третью дозу нужно делать как минимум спустя пять месяцев, после второй прививки.Для тех, кто привился китайскими вакцинами Sinovac и Sinopharm, срок бустер-дозы три месяца.Минздрав также уточнил сроки вакцинации подростков 12-15 лет. Интервал между первой и второй дозами определен от трех до двенадцати недель.Что касается привитых препаратом AstraZeneca, то ранее сообщалось, что для этих лиц допускается третья доза вакциной Pfizer через пять месяцев после второй прививки.Сократить интервал между второй и бустер прививками было решено в связи с угрозой появления в стране нового штамма коронавируса "омикрон".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211201/v-gruzii-polnostyu-vaktsinirovany-ot-koronavirusa-uzhe-bolee-1-mln-chelovek-262523906.html

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