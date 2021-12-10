Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920
Пятая волна
Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
https://sputnik-georgia.ru/20211210/busternuyu-privivku-ot-koronavirusa-v-gruzii-sdelali-uzhe-26-tysyach-chelovek-262734225.html
Бустерную прививку от коронавируса в Грузии сделали уже 26 тысяч человек
Бустерную прививку от коронавируса в Грузии сделали уже 26 тысяч человек
Эпидемиологи уже с большей уверенностью говорят, что существующие вакцины действуют на штамм "омикрон" и настоятельно советуют сделать бустрер-дозу 10.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-10T09:36+0400
2021-12-10T09:36+0400
пятая волна
общество
новости
грузия
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/12/251208788_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_021c4e3ab34378bea2580e8ce232deb9.jpg
ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. На сегодняшний день в Грузии сделано 26 тысяч бустерных прививок, заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе."На сегодняшний день в нашей стране насчитывается около 6 тысяч бустеров, обращений постепенно становится больше. Особое значение бустеру придается сегодня, когда появился новый штамм коронавируса , т. н. "омикрон", – заявил Гамкрелидзе.В Грузии сократили сроки бустерной прививки от коронавируса&gt;&gt;По словам главного эпидемиолога, известно, что "омикрон" распространяется быстрее, чем предыдущие штаммы.Он отметил, что в Грузии в основном используются бустеры вакцинами Sinopharm и Pfizer. Последней население отдает большее предпочтение.В то же время Амиран Гамкрелидзе отметил, что случаи инфицирования штаммом "омикрон" в Грузии пока не зарегистрированы.Минздрав Грузии 7 декабря сократил сроки бустер-прививки с шести до трех и пяти месяцев, в зависимости от исходной вакцины.Лицам, привившимся вакциной Pfizer, бустер или третью дозу нужно делать как минимум спустя пять месяцев, после второй прививки.Для тех, кто привился китайскими вакцинами Sinovac и Sinopharm, срок бустер-дозы три месяца.Минздрав также уточнил сроки вакцинации подростков 12-15 лет. Интервал между первой и второй дозами определен от трех до двенадцати недель.Что касается привитых препаратом AstraZeneca, то ранее сообщалось, что для этих лиц допускается третья доза вакциной Pfizer через пять месяцев после второй прививки.Сократить интервал между второй и бустер прививками было решено в связи с угрозой появления в стране нового штамма коронавируса "омикрон".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211201/v-gruzii-polnostyu-vaktsinirovany-ot-koronavirusa-uzhe-bolee-1-mln-chelovek-262523906.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/12/251208788_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_17c7e62b5a9f38cfb5dee8440d99edf9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Бустерную прививку от коронавируса в Грузии сделали уже 26 тысяч человек

09:36 10.12.2021
© Facebook / photo: National Center for Disease Control & Public Health, Georgia (NCDC & PH) / FBАмиран Гамкрелидзе
Амиран Гамкрелидзе - Sputnik Грузия, 1920, 10.12.2021
© Facebook / photo: National Center for Disease Control & Public Health, Georgia (NCDC & PH) / FB
Подписаться на
Эпидемиологи уже с большей уверенностью говорят, что существующие вакцины действуют на штамм "омикрон" и настоятельно советуют сделать бустрер-дозу
ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. На сегодняшний день в Грузии сделано 26 тысяч бустерных прививок, заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
"На сегодняшний день в нашей стране насчитывается около 6 тысяч бустеров, обращений постепенно становится больше. Особое значение бустеру придается сегодня, когда появился новый штамм коронавируса , т. н. "омикрон", – заявил Гамкрелидзе.
В Грузии сократили сроки бустерной прививки от коронавируса>>
По словам главного эпидемиолога, известно, что "омикрон" распространяется быстрее, чем предыдущие штаммы.

"Вчера была опубликована информация Pfizer, которая первой провела исследование защитного действия вакцины на штамм "омикрон", насколько выработанные антитела, особенно после бустерной прививки, обладают нейтрализующими свойствами против штамма. Подтвердилось, что да, бустер нужно делать", – сказал Гамкрелидзе.

Он отметил, что в Грузии в основном используются бустеры вакцинами Sinopharm и Pfizer. Последней население отдает большее предпочтение.
В то же время Амиран Гамкрелидзе отметил, что случаи инфицирования штаммом "омикрон" в Грузии пока не зарегистрированы.
Минздрав Грузии 7 декабря сократил сроки бустер-прививки с шести до трех и пяти месяцев, в зависимости от исходной вакцины.
Лицам, привившимся вакциной Pfizer, бустер или третью дозу нужно делать как минимум спустя пять месяцев, после второй прививки.
Для тех, кто привился китайскими вакцинами Sinovac и Sinopharm, срок бустер-дозы три месяца.
Массовая вакцинация от COVID-19 - Sputnik Грузия, 1920, 01.12.2021
Пятая волна
В Грузии полностью вакцинированы от коронавируса уже более 1 млн человек
1 декабря, 18:52
Минздрав также уточнил сроки вакцинации подростков 12-15 лет. Интервал между первой и второй дозами определен от трех до двенадцати недель.
Что касается привитых препаратом AstraZeneca, то ранее сообщалось, что для этих лиц допускается третья доза вакциной Pfizer через пять месяцев после второй прививки.
Сократить интервал между второй и бустер прививками было решено в связи с угрозой появления в стране нового штамма коронавируса "омикрон".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:36Бустерную прививку от коронавируса в Грузии сделали уже 26 тысяч человек
09:20Курс лари на четверг – 3,114 GEL/$1
09:01Повысится ли тариф за электроэнергию в Грузии – ответ комиссии
08:31Тбилисский фестиваль детской книги впервые пройдет в столице Грузии
08:01Просто Демна: дизайнер Гвасалия отказался от фамилии
07:32Кутаиси и Абу-Даби свяжут прямые авиарейсы
07:01Инвестиции в Грузию выросли
ВчераСтимул подействовал - в Грузии за месяц вакцинировались 80 тысяч пожилых людей
ВчераСемья скончавшейся в Кутаиси роженицы обвиняет врачей в халатности
ВчераДТП на востоке Грузии - водитель скончался на месте
ВчераПрокурор: экс-чиновник помог Саакашвили незаконно попасть из Украины в Грузию
ВчераВаша кошка психопатка? - что установили ученые
ВчераКто изменил принципам? - в сакребуло Чхороцку не смогли выбрать председателя
ВчераСтал известен главный цвет 2022 года
ВчераГлава Минздрава Грузии подала в отставку
ВчераПремия People's Choice Awards: Джонсон - народный герой, Спирс - "Звезда соцсетей"
ВчераОмбудсмен: необходимо изучить психическое состояние Саакашвили
ВчераПодкожные чипы могут появиться в Грузии уже через месяц
ВчераЧем занимается сакребуло?
ВчераЗарубил топором спящих жену и сына - детали зверского убийства на западе Грузии