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Flydubai увеличивает число рейсов в Тбилиси
Flydubai увеличивает число рейсов в Тбилиси
Согласно заявкам на полеты, Flydubai выполнит 51 дополнительный регулярный рейс между Дубаи и Тбилиси 10.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-10T21:12+0400
2021-12-10T21:12+0400
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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Государственная бюджетная авиакомпания ОАЭ Flydubai в зимний навигационный сезон будет выполнять дополнительные регулярные рейсы в Тбилиси, сообщило Объединение аэропортов Грузии.В частности, согласно заявкам на полеты, поданным авиакомпанией в Агентство гражданской авиации, Flydubai выполнит 51 дополнительный регулярный рейс между Дубаи и Тбилиси с 10 декабря по 11 января включительно. В сумме, авиаперевозчик выполнит несколько рейсов в день.Агентство гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии предоставило авиакомпании разрешение на выполнение дополнительных полетов по указанному направлению 9 декабря.На сегодняшний день иностранцы могут пересечь воздушную границу Грузии, имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста, или же должны представить документ, подтверждающий, что человек получил две дозы вакцины от коронавируса. Пересечь сухопутную границу страны можно будет с документом о полном курсе вакцинации и с отрицательным ПЦР-тестом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, тбилиси, туризм, flydubai, дубаи, объединение аэропортов грузии
Flydubai увеличивает число рейсов в Тбилиси
Согласно заявкам на полеты, Flydubai выполнит 51 дополнительный регулярный рейс между Дубаи и Тбилиси
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik.
Государственная бюджетная авиакомпания ОАЭ Flydubai в зимний навигационный сезон будет выполнять дополнительные регулярные рейсы в Тбилиси, сообщило Объединение аэропортов Грузии
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В частности, согласно заявкам на полеты, поданным авиакомпанией в Агентство гражданской авиации, Flydubai выполнит 51 дополнительный регулярный рейс между Дубаи и Тбилиси с 10 декабря по 11 января включительно. В сумме, авиаперевозчик выполнит несколько рейсов в день.
Агентство гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии предоставило авиакомпании разрешение на выполнение дополнительных полетов по указанному направлению 9 декабря.
На сегодняшний день иностранцы могут пересечь воздушную границу Грузии, имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста, или же должны представить документ, подтверждающий, что человек получил две дозы вакцины от коронавируса. Пересечь сухопутную границу страны можно будет с документом о полном курсе вакцинации и с отрицательным ПЦР-тестом.
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