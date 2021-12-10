https://sputnik-georgia.ru/20211210/flydubai-uvelichivaet-chislo-reysov-v-tbilisi-262767911.html

Flydubai увеличивает число рейсов в Тбилиси

Flydubai увеличивает число рейсов в Тбилиси

Согласно заявкам на полеты, Flydubai выполнит 51 дополнительный регулярный рейс между Дубаи и Тбилиси 10.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Государственная бюджетная авиакомпания ОАЭ Flydubai в зимний навигационный сезон будет выполнять дополнительные регулярные рейсы в Тбилиси, сообщило Объединение аэропортов Грузии.В частности, согласно заявкам на полеты, поданным авиакомпанией в Агентство гражданской авиации, Flydubai выполнит 51 дополнительный регулярный рейс между Дубаи и Тбилиси с 10 декабря по 11 января включительно. В сумме, авиаперевозчик выполнит несколько рейсов в день.Агентство гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии предоставило авиакомпании разрешение на выполнение дополнительных полетов по указанному направлению 9 декабря.На сегодняшний день иностранцы могут пересечь воздушную границу Грузии, имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста, или же должны представить документ, подтверждающий, что человек получил две дозы вакцины от коронавируса. Пересечь сухопутную границу страны можно будет с документом о полном курсе вакцинации и с отрицательным ПЦР-тестом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, тбилиси, туризм, flydubai, дубаи, объединение аэропортов грузии