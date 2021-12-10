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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920
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Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
https://sputnik-georgia.ru/20211210/kovid-statistika-gruzii-koronavirus-poshel-na-spad-262749259.html
Ковид-статистика Грузии: коронавирус пошел на спад
Ковид-статистика Грузии: коронавирус пошел на спад
За последние дни число инфицированных коронавирусом в Грузии незначительно сократилось 10.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-10T12:16+0400
2021-12-10T12:16+0400
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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 3 454 новых случая инфицирования COVID-19, скончались 49 пациентов, сообщает пресс-служба правительства.Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 882 822 случая заболевания коронавирусом, 12 631 стали жертвами COVID-19. За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 3 334 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 825 442.В Грузии сократили сроки бустерной прививки от коронавируса&gt;&gt;В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 1 575 новых случаев инфицирования.В регионах ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 543, Шида Картли – 280, Самегрело - Земо Сванети – 236, Квемо Картли – 226, Кахети – 166, Аджария – 148, Гурия – 93, Мцхета-Мтианети – 86, Самцхе-Джавахети –84, 235, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 17.На данный момент в Грузии 44 723 активных случая заболевания, из них 6 266 находятся на стационарном лечении. Состояние 1 600 пациентов тяжелое, из них 344 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 135 граждан помещены в ковид-гостиницы. 37 285 человек проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 35 человек, в самоизоляции – 39 574.В Грузии за последние сутки сделано 50 623 теста на коронавирус: 29 925 – на антиген, 20 698 – ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 9 декабря, составляет 6,82%, за две недели – 8,06%, за семь дней – 7,74%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211210/busternuyu-privivku-ot-koronavirusa-v-gruzii-sdelali-uzhe-26-tysyach-chelovek-262734225.html
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, статистика

Ковид-статистика Грузии: коронавирус пошел на спад

12:16 10.12.2021
© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 10.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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За последние дни число инфицированных коронавирусом в Грузии незначительно сократилось
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 3 454 новых случая инфицирования COVID-19, скончались 49 пациентов, сообщает пресс-служба правительства.
Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 882 822 случая заболевания коронавирусом, 12 631 стали жертвами COVID-19. За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 3 334 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 825 442.
В Грузии сократили сроки бустерной прививки от коронавируса>>
В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 1 575 новых случаев инфицирования.
В регионах ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 543, Шида Картли – 280, Самегрело - Земо Сванети – 236, Квемо Картли – 226, Кахети – 166, Аджария – 148, Гурия – 93, Мцхета-Мтианети – 86, Самцхе-Джавахети –84, 235, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 17.
На данный момент в Грузии 44 723 активных случая заболевания, из них 6 266 находятся на стационарном лечении. Состояние 1 600 пациентов тяжелое, из них 344 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 135 граждан помещены в ковид-гостиницы. 37 285 человек проходят курс лечения на дому.
Амиран Гамкрелидзе - Sputnik Грузия, 1920, 10.12.2021
Пятая волна
Бустерную прививку от коронавируса в Грузии сделали уже 26 тысяч человек
09:36
В карантинных пространствах остаются 35 человек, в самоизоляции – 39 574.
В Грузии за последние сутки сделано 50 623 теста на коронавирус: 29 925 – на антиген, 20 698 – ПЦР-тестов.
Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 9 декабря, составляет 6,82%, за две недели – 8,06%, за семь дней – 7,74%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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