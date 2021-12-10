https://sputnik-georgia.ru/20211210/kovid-statistika-gruzii-koronavirus-poshel-na-spad-262749259.html

Ковид-статистика Грузии: коронавирус пошел на спад

Ковид-статистика Грузии: коронавирус пошел на спад

За последние дни число инфицированных коронавирусом в Грузии незначительно сократилось 10.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-10T12:16+0400

2021-12-10T12:16+0400

2021-12-10T12:16+0400

пятая волна

общество

новости

грузия

коронавирус covid-19

статистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1e/260047453_0:0:2240:1261_1920x0_80_0_0_1d5efbd085bcdc64a44f17c5a6f498c3.jpg

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 3 454 новых случая инфицирования COVID-19, скончались 49 пациентов, сообщает пресс-служба правительства.Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 882 822 случая заболевания коронавирусом, 12 631 стали жертвами COVID-19. За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 3 334 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 825 442.В Грузии сократили сроки бустерной прививки от коронавируса>>В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 1 575 новых случаев инфицирования.В регионах ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 543, Шида Картли – 280, Самегрело - Земо Сванети – 236, Квемо Картли – 226, Кахети – 166, Аджария – 148, Гурия – 93, Мцхета-Мтианети – 86, Самцхе-Джавахети –84, 235, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 17.На данный момент в Грузии 44 723 активных случая заболевания, из них 6 266 находятся на стационарном лечении. Состояние 1 600 пациентов тяжелое, из них 344 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 135 граждан помещены в ковид-гостиницы. 37 285 человек проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 35 человек, в самоизоляции – 39 574.В Грузии за последние сутки сделано 50 623 теста на коронавирус: 29 925 – на антиген, 20 698 – ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 9 декабря, составляет 6,82%, за две недели – 8,06%, за семь дней – 7,74%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211210/busternuyu-privivku-ot-koronavirusa-v-gruzii-sdelali-uzhe-26-tysyach-chelovek-262734225.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, статистика