https://sputnik-georgia.ru/20211210/kto-zaymet-kreslo-ministra-zdravookhraneniya-gruzii-262758276.html

Кто займет кресло министра здравоохранения Грузии?

Кто займет кресло министра здравоохранения Грузии?

На пост главы Минздрава Грузии, по неподтвержденной информации, рассматриваются три кандидатуры 10.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-10T14:55+0400

2021-12-10T14:55+0400

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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Сразу после отставки главы Минздрава Грузии Екатерины Тикарадзе появились кулуарные слухи о том, кто может занять ее место - это Нино Кобахидзе, Леван Ратиани и Автандил Талаквадзе, утверждает телеканал "Мтавари архи".Тикарадзе, которая возглавляла министерство с 2019 года, заявила о своей отставке накануне вечером. Причины ухода министр не назвала, но сообщила, что остается в политсовете правящей партии "Грузинская мечта" и будет курировать сферу здравоохранения из партии.Глава Минздрава Грузии подала в отставку>>Официальной информации о том, кто возглавит Минздрав, пока нет.Леван Ратиани известный в Грузии врач, директор Первой университетской клиники. Нино Кобахидзе сейчас работает в страховом бизнесе, до этого она была заместителем главы администрации правительства Грузии. Что касается Автандила Талаквадзе, он брат экс-спикера парламента и одного из лидеров "Грузинской мечты" Арчила Талаквадзе. Сейчас он занимает пост мэра Озургети (Западная Грузия). До этого Автандил Талаквадзе был директором центра неотложной помощи и координации чрезвычайных ситуаций Минздрава Грузии.СМИ также не исключали, что кресло министра будет предложено замглавы ведомства Тамар Габуния. Однако, в беседе с журналистами она опровергла это. "Однозначно моя кандидатура в качестве министра не рассматривается. Я тоже покидаю должность. Это стандартная процедура: когда министр покидает свою позицию, вместе с ним позиции оставляют и его заместители. Затем новый министр решает, с какой командой и в каком составе будет работать", - сказала Габуния.Она также отметила, что отставка Тикарадзе была неожиданностью - в министерстве узнали об этом тогда же, когда и все остальные.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211210/pochemu-glava-minzdrava-gruzii-podala-v-otstavku--mneniya-politikov-raskhodyatsya-262748726.html

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