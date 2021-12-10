Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211210/kto-zaymet-kreslo-ministra-zdravookhraneniya-gruzii-262758276.html
Кто займет кресло министра здравоохранения Грузии?
Кто займет кресло министра здравоохранения Грузии?
На пост главы Минздрава Грузии, по неподтвержденной информации, рассматриваются три кандидатуры 10.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-10T14:55+0400
2021-12-10T15:09+0400
новости
грузия
минздрав грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/1c/250736389_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_da37f400c090262b30f91db5dbeb727b.jpg
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Сразу после отставки главы Минздрава Грузии Екатерины Тикарадзе появились кулуарные слухи о том, кто может занять ее место - это Нино Кобахидзе, Леван Ратиани и Автандил Талаквадзе, утверждает телеканал "Мтавари архи".Тикарадзе, которая возглавляла министерство с 2019 года, заявила о своей отставке накануне вечером. Причины ухода министр не назвала, но сообщила, что остается в политсовете правящей партии "Грузинская мечта" и будет курировать сферу здравоохранения из партии.Глава Минздрава Грузии подала в отставку&gt;&gt;Официальной информации о том, кто возглавит Минздрав, пока нет.Леван Ратиани известный в Грузии врач, директор Первой университетской клиники. Нино Кобахидзе сейчас работает в страховом бизнесе, до этого она была заместителем главы администрации правительства Грузии. Что касается Автандила Талаквадзе, он брат экс-спикера парламента и одного из лидеров "Грузинской мечты" Арчила Талаквадзе. Сейчас он занимает пост мэра Озургети (Западная Грузия). До этого Автандил Талаквадзе был директором центра неотложной помощи и координации чрезвычайных ситуаций Минздрава Грузии.СМИ также не исключали, что кресло министра будет предложено замглавы ведомства Тамар Габуния. Однако, в беседе с журналистами она опровергла это. "Однозначно моя кандидатура в качестве министра не рассматривается. Я тоже покидаю должность. Это стандартная процедура: когда министр покидает свою позицию, вместе с ним позиции оставляют и его заместители. Затем новый министр решает, с какой командой и в каком составе будет работать", - сказала Габуния.Она также отметила, что отставка Тикарадзе была неожиданностью - в министерстве узнали об этом тогда же, когда и все остальные.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211210/pochemu-glava-minzdrava-gruzii-podala-v-otstavku--mneniya-politikov-raskhodyatsya-262748726.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/1c/250736389_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_984992ee68bb823a4afb24cde205e06b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, минздрав грузии

Кто займет кресло министра здравоохранения Грузии?

14:55 10.12.2021 (обновлено: 15:09 10.12.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliМинистерство здравоохранения Грузии
Министерство здравоохранения Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 10.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
На пост главы Минздрава Грузии, по неподтвержденной информации, рассматриваются три кандидатуры
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Сразу после отставки главы Минздрава Грузии Екатерины Тикарадзе появились кулуарные слухи о том, кто может занять ее место - это Нино Кобахидзе, Леван Ратиани и Автандил Талаквадзе, утверждает телеканал "Мтавари архи".
Тикарадзе, которая возглавляла министерство с 2019 года, заявила о своей отставке накануне вечером. Причины ухода министр не назвала, но сообщила, что остается в политсовете правящей партии "Грузинская мечта" и будет курировать сферу здравоохранения из партии.
Глава Минздрава Грузии подала в отставку>>
Официальной информации о том, кто возглавит Минздрав, пока нет.
Леван Ратиани известный в Грузии врач, директор Первой университетской клиники. Нино Кобахидзе сейчас работает в страховом бизнесе, до этого она была заместителем главы администрации правительства Грузии.
Что касается Автандила Талаквадзе, он брат экс-спикера парламента и одного из лидеров "Грузинской мечты" Арчила Талаквадзе. Сейчас он занимает пост мэра Озургети (Западная Грузия). До этого Автандил Талаквадзе был директором центра неотложной помощи и координации чрезвычайных ситуаций Минздрава Грузии.
Екатерина Тикарадзе - Sputnik Грузия, 1920, 10.12.2021
Почему глава Минздрава Грузии подала в отставку – мнения политиков расходятся
11:31
СМИ также не исключали, что кресло министра будет предложено замглавы ведомства Тамар Габуния. Однако, в беседе с журналистами она опровергла это.
"Однозначно моя кандидатура в качестве министра не рассматривается. Я тоже покидаю должность. Это стандартная процедура: когда министр покидает свою позицию, вместе с ним позиции оставляют и его заместители. Затем новый министр решает, с какой командой и в каком составе будет работать", - сказала Габуния.
Она также отметила, что отставка Тикарадзе была неожиданностью - в министерстве узнали об этом тогда же, когда и все остальные.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:16Суд Лондона разрешил экстрадицию Джулиана Ассанжа в США
16:15Тикарадзе останется в Минздраве до конца года
15:45"Чипируют, как свиней": как соцсети Грузии взорвались из-за новости о подкожных чипах
15:28В Дманиси избрали председателя сакребуло – решающим оказался голос оппозиционера
15:06"Бегают как электровеники": как живут маленькие мигранты на белорусско-польской границе
15:01Окно в прошлое – о самых известных тифлисских фотографах
14:55Кто займет кресло министра здравоохранения Грузии?
14:46"Мы будем использовать все средства" – жители Имерети выступают против мусорного полигона
14:16Посол Грузии на Украине вручил президенту страны верительные грамоты
14:00Попытка №2: сакребуло Зугдиди вновь остался без председателя
13:54Власти Грузии ответили на предложение Саакашвили начать "большую перезагрузку"
13:39Житель Тбилиси скончался от отравления угарным газом
13:37Вживлять подкожные чипы в Грузии можно будет уже с марта 2022 года
13:24Каков самый опасный сценарий эволюции коронавируса? Мнение вирусолога
12:54Как вы восприняли отставку министра здравоохранения Грузии в разгар пандемии?
12:35В Тбилиси проходит форум по правам человека
12:16Ковид-статистика Грузии: коронавирус пошел на спад
12:01Елки, марш Санта-Клаусов и "Матрица": куда пойти 10-12 декабря в столице?
11:44В седьмой раз – премьер Британии Борис Джонсон стал отцом
11:31Почему глава Минздрава Грузии подала в отставку – мнения политиков расходятся