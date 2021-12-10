https://sputnik-georgia.ru/20211210/pochemu-glava-minzdrava-gruzii-podala-v-otstavku--mneniya-politikov-raskhodyatsya-262748726.html

Почему глава Минздрава Грузии подала в отставку – мнения политиков расходятся

Почему глава Минздрава Грузии подала в отставку – мнения политиков расходятся

Оппозиционеры назвали предсказуемым то, что министр здравоохранения Грузии подала в отставку 10.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-10T11:31+0400

2021-12-10T11:31+0400

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ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" пока не давала четких разъяснений причин отставки министра здравоохранения Екатерины Тикарадзе, оппозиция же считает, что все дело в ее конфликте с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Глава Минздрава Грузии подала в отставку>>Тикарадзе объявила об отставке в четверг вечером. Днем ранее оппозиционные СМИ начали активно муссировать тему возможного конфликта между министром и главой правительства. Основанием для подобных утверждений стало то, что Тикарадзе раньше времени покинула заседание Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией, который возглавляет премьер. Противоречия, по мнению СМИ, были связаны со сроком действия ковид-паспортов. Оппозиционный депутат Саломе Самадашвили, в свою очередь, утверждает, что последние события указывают на "начало распада" правящей партии. "Все это завершится досрочными (парламентскими. – Прим. ред.) выборами и сменой правительства посредством выборов", – отметила Самадашвили.Не оставил без внимания отставку Тикарадзе и осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Саакашвили поблагодарил министра за то, что она укомплектовала объективными специалистами государственную медицинскую комиссию, которая занимается здоровьем экс-президента. Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось на фоне голодовки, которую прекратил только спустя 50 дней. "В такой сложной ситуации и обстановке она сохранила человечность", – говорится в сообщении Саакашвили в Facebook. Представители "Грузинской мечты" хоть и не разъясняли причин ухода Тикарадзе, но в один голос опровергли версию о конфликте. При этом они желают Тикарадзе, которая решила остаться в политсовете партии, успехов. "Для меня это действительно было неожиданностью и у меня действительно не было никакой информации об отставке. Что касается объяснений, я правда ничего не могу сказать о конфликте... Я уважаю ее, она останется членом команды и продолжит работу в этом же направлении", – сказал депутат Михаил Сарджвеладзе.Первый вице-спикер парламента выразил предположение, что причиной отставки главы Минздрава стало переутомление из-за работы в нон-стоп режиме в связи с пандемией коронавируса. "Она сильная женщина. Она работала а 24-часовом режиме вот уже сколько времени, с первого дня ковида. До этого у нее на плечах еще были довольно серьезные темы. Огромная система, много вопросов, которые нужно решать, и в это же время свалившийся на голову ковид. Столько жертв, переутомление, связанное с определенными вопросами, является одной из чрезвычайных причин", – сказал Вольский.Екатерина Тикарадзе была назначена на должность министра вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, здравоохранения и социальной защиты Грузии 18 июня 2019 года. Ранее Тикарадзе возглавляла Сачхерскую районную больницу. До этого работала в одной из ведущих клиник Германии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211203/resheniya-po-kovid-pasportam-mogut-byt-peresmotreny---glava-minzdrava-gruzii-262563231.html

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политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, екатерина тикарадзе