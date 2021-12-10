https://sputnik-georgia.ru/20211210/popytka-2-sakrebulo-zugdidi-vnov-ostalsya-bez-predsedatelya-262754920.html
Попытка №2: сакребуло Зугдиди вновь остался без председателя
Попытка №2: сакребуло Зугдиди вновь остался без председателя
Оппозиция, у которой большинство в сакребуло Зугдиди, еще раз сорвала выборы председателя совещательного органа 10.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-10T14:00+0400
2021-12-10T14:00+0400
2021-12-10T14:14+0400
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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. В сакребуло Зугдиди (Западная Грузия) вновь не смогли избрать председателя – заседание пришлось перенести еще на одну неделю.Причиной тому стал бойкот оппозиции. Представители "Единого национального движения" покинула зал через несколько минут после начала заседания. Принять решение не удалось из-за отсутствия кворума.Кто изменил принципам? - в сакребуло Чхороцку не смогли выбрать председателя>>Это уже вторая неудачная попытка выбрать председателя сакребуло в Зугдиди. Первая попытка была предпринята 3 декабря, когда первые заседания новоизбранных местных совещательных органов прошли в 64 городах и районах Грузии. Тогда представители оппозиции покинули заседания сразу после признания полномочий сакребуло Зугдиди.В сакребуло Зугдиди всего 45 депутатов. А для избрания главы совещательно органа необходимо поддержка по меньшей мере 23 депутатов.В результат выборов в органы местного самоуправления 22 мандата досталось оппозиционной партии "Единое национальное движение", а 20 мандатов у "Грузинской мечты". Еще три мандата у партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария – "Для Грузии".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211203/oppozitsiya-sozdala-problemy-rabote-sakrebulo-v-nekotorykh-rayonakh-gruzii-262582232.html
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политика, новости, грузия, сакребуло, зугдиди
Попытка №2: сакребуло Зугдиди вновь остался без председателя
14:00 10.12.2021 (обновлено: 14:14 10.12.2021)
Оппозиция, у которой большинство в сакребуло Зугдиди, еще раз сорвала выборы председателя совещательного органа
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik.
В сакребуло Зугдиди (Западная Грузия) вновь не смогли избрать председателя – заседание
пришлось перенести еще на одну неделю.
Причиной тому стал бойкот оппозиции. Представители "Единого национального движения" покинула зал через несколько минут после начала заседания. Принять решение не удалось из-за отсутствия кворума.
"Наша команда приняла решение не принимать участия в голосовании и покинула зал. Это своего рода данность кризиса, который создала политическая команда "Грузинской мечты" после выборов. Не хочу персонифицировать из-за кого или из-за чего произошло это. Все дело в системе в целом, которая в прямом смысле слова отобрала у нас мандаты, и завела дело в тупик", – заявил член ЕНД Теймураз Басилая.
Это уже вторая неудачная попытка выбрать председателя сакребуло в Зугдиди. Первая попытка была предпринята 3 декабря, когда первые заседания новоизбранных местных совещательных органов прошли в 64 городах и районах Грузии. Тогда представители оппозиции покинули заседания сразу после признания полномочий сакребуло Зугдиди.
В сакребуло Зугдиди всего 45 депутатов. А для избрания главы совещательно органа необходимо поддержка по меньшей мере 23 депутатов.
В результат выборов в органы местного самоуправления 22 мандата досталось оппозиционной партии "Единое национальное движение", а 20 мандатов у "Грузинской мечты". Еще три мандата у партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария – "Для Грузии".
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