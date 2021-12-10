https://sputnik-georgia.ru/20211210/popytka-2-sakrebulo-zugdidi-vnov-ostalsya-bez-predsedatelya-262754920.html

Попытка №2: сакребуло Зугдиди вновь остался без председателя

Попытка №2: сакребуло Зугдиди вновь остался без председателя

Оппозиция, у которой большинство в сакребуло Зугдиди, еще раз сорвала выборы председателя совещательного органа 10.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. В сакребуло Зугдиди (Западная Грузия) вновь не смогли избрать председателя – заседание пришлось перенести еще на одну неделю.Причиной тому стал бойкот оппозиции. Представители "Единого национального движения" покинула зал через несколько минут после начала заседания. Принять решение не удалось из-за отсутствия кворума.Кто изменил принципам? - в сакребуло Чхороцку не смогли выбрать председателя>>Это уже вторая неудачная попытка выбрать председателя сакребуло в Зугдиди. Первая попытка была предпринята 3 декабря, когда первые заседания новоизбранных местных совещательных органов прошли в 64 городах и районах Грузии. Тогда представители оппозиции покинули заседания сразу после признания полномочий сакребуло Зугдиди.В сакребуло Зугдиди всего 45 депутатов. А для избрания главы совещательно органа необходимо поддержка по меньшей мере 23 депутатов.В результат выборов в органы местного самоуправления 22 мандата досталось оппозиционной партии "Единое национальное движение", а 20 мандатов у "Грузинской мечты". Еще три мандата у партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария – "Для Грузии".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211203/oppozitsiya-sozdala-problemy-rabote-sakrebulo-v-nekotorykh-rayonakh-gruzii-262582232.html

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