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https://sputnik-georgia.ru/20211210/popytka-2-sakrebulo-zugdidi-vnov-ostalsya-bez-predsedatelya-262754920.html
Попытка №2: сакребуло Зугдиди вновь остался без председателя
Попытка №2: сакребуло Зугдиди вновь остался без председателя
Оппозиция, у которой большинство в сакребуло Зугдиди, еще раз сорвала выборы председателя совещательного органа 10.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-10T14:00+0400
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политика
новости
грузия
сакребуло
зугдиди
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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. В сакребуло Зугдиди (Западная Грузия) вновь не смогли избрать председателя – заседание пришлось перенести еще на одну неделю.Причиной тому стал бойкот оппозиции. Представители "Единого национального движения" покинула зал через несколько минут после начала заседания. Принять решение не удалось из-за отсутствия кворума.Кто изменил принципам? - в сакребуло Чхороцку не смогли выбрать председателя&gt;&gt;Это уже вторая неудачная попытка выбрать председателя сакребуло в Зугдиди. Первая попытка была предпринята 3 декабря, когда первые заседания новоизбранных местных совещательных органов прошли в 64 городах и районах Грузии. Тогда представители оппозиции покинули заседания сразу после признания полномочий сакребуло Зугдиди.В сакребуло Зугдиди всего 45 депутатов. А для избрания главы совещательно органа необходимо поддержка по меньшей мере 23 депутатов.В результат выборов в органы местного самоуправления 22 мандата досталось оппозиционной партии "Единое национальное движение", а 20 мандатов у "Грузинской мечты". Еще три мандата у партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария – "Для Грузии".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211203/oppozitsiya-sozdala-problemy-rabote-sakrebulo-v-nekotorykh-rayonakh-gruzii-262582232.html
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политика, новости, грузия, сакребуло, зугдиди

Попытка №2: сакребуло Зугдиди вновь остался без председателя

14:00 10.12.2021 (обновлено: 14:14 10.12.2021)
© photo: Sputnik / StringerПолиция выводит голодающих представителей оппозиции из зала заседаний Сакребуло в Зугдиди
Полиция выводит голодающих представителей оппозиции из зала заседаний Сакребуло в Зугдиди - Sputnik Грузия, 1920, 10.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Оппозиция, у которой большинство в сакребуло Зугдиди, еще раз сорвала выборы председателя совещательного органа
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. В сакребуло Зугдиди (Западная Грузия) вновь не смогли избрать председателя – заседание пришлось перенести еще на одну неделю.
Причиной тому стал бойкот оппозиции. Представители "Единого национального движения" покинула зал через несколько минут после начала заседания. Принять решение не удалось из-за отсутствия кворума.
Кто изменил принципам? - в сакребуло Чхороцку не смогли выбрать председателя>>

"Наша команда приняла решение не принимать участия в голосовании и покинула зал. Это своего рода данность кризиса, который создала политическая команда "Грузинской мечты" после выборов. Не хочу персонифицировать из-за кого или из-за чего произошло это. Все дело в системе в целом, которая в прямом смысле слова отобрала у нас мандаты, и завела дело в тупик", – заявил член ЕНД Теймураз Басилая.

Это уже вторая неудачная попытка выбрать председателя сакребуло в Зугдиди. Первая попытка была предпринята 3 декабря, когда первые заседания новоизбранных местных совещательных органов прошли в 64 городах и районах Грузии. Тогда представители оппозиции покинули заседания сразу после признания полномочий сакребуло Зугдиди.
Площадь Свободы и здание городского совета Сакребуло - Sputnik Грузия, 1920, 03.12.2021
Оппозиция создала проблемы работе сакребуло в некоторых районах Грузии
3 декабря, 19:31
В сакребуло Зугдиди всего 45 депутатов. А для избрания главы совещательно органа необходимо поддержка по меньшей мере 23 депутатов.
В результат выборов в органы местного самоуправления 22 мандата досталось оппозиционной партии "Единое национальное движение", а 20 мандатов у "Грузинской мечты". Еще три мандата у партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария – "Для Грузии".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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