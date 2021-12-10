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Посол Грузии на Украине вручил президенту страны верительные грамоты

Посол Грузии на Украине вручил президенту страны верительные грамоты

В своим обязанностям в Киеве приступил посол Георгий Закарашвили 10.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-10T14:16+0400

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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Новый чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Киеве Георгий Закарашвили вручил верительные грамоты президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает МИД Грузии. После вручения верительных грамот посол и президент обсудили стратегические отношения между Грузией и Украиной, подчеркнув важность совместных усилий в плане европейской и евроатлантической интеграции, в том числе в формате ассоциированной тройки. Грузия назначила новых послов в пяти странах>>На встрече также речь шла о запланированных контактах, организации первого заседания Стратегического совета и праздновании в следующем году 30-летия установления дипломатических отношений между странами.Георгий Закарашвили, который занимал должность директора политического департамента МИД Грузии, был назначен послом на Украине 4 октября текущего года. На дипломатической службе с 2004 года. В 2016-2019 годах он был чрезвычайным и полномочным посланником секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в РФ, а в 2007-2011 годах – старшим советником. В 2012-2016 годах Закарашвили уже занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Грузии на Украине.Закарашвили сменил в Киеве Теймураза Шарашенидзе, который был послом на Украине с сентября 2019 года. Весной 2020 года его отозвали из Киева для консультаций из-за позиции официального Тбилиси в отношении третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Назад в Киев Теймураз Шарашенидзе вернулся почти через год, в апреле 2021 года.Грузия и Украина установили дипломатические отношения в 1992 году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211111/posol-gruzii-v-kieve-vnov-vyzvan-v-mid-ukrainy-iz-za-saakashvili-262001455.html

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