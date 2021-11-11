https://sputnik-georgia.ru/20211111/posol-gruzii-v-kieve-vnov-vyzvan-v-mid-ukrainy-iz-za-saakashvili-262001455.html
Посол Грузии в Киеве вновь вызван в МИД Украины из-за Саакашвили
Посол Грузии в Киеве вновь вызван в МИД Украины из-за Саакашвили
Украина намерена и дальше уделять особое внимание соблюдению прав гражданина страны Саакашвили 11.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-11T21:52+0400
2021-11-11T21:52+0400
2021-11-11T22:23+0400
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возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Посол Грузии в Киеве Георгий Закарашвили был вызван в четверг в МИД Украины, где ему было заявлено о недопустимости применения физической силы к экс-президенту Грузии, председателю украинского исполнительного комитета Национального совета реформ Михаилу Саакашвили, говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.Специальная пенитенциарная служба Грузии опубликовала видео перевода Саакашвили из тюрьмы в глданскую тюремную больницу. На кадрах видно, что правоохранители силой вывели политика из автомобиля, после чего он оскорбил сотрудников и повредил медицинское оборудование.Посла Грузии в Киеве вызвали в МИД Украины из-за ситуации с Саакашвили >>Заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий на встрече с послом Грузии отметил, что Украина намерена и дальше уделять особое внимание соблюдению прав гражданина Украины Саакашвили, "которые Грузия обязана гарантировать в соответствии с нормами международного права".Кроме того, 11 ноября украинский адвокат Саакашвили Евгений Грушовец подал в Госбюро расследований заявление о преступлении по факту применения силы в отношении экс-президента во время перевода из тюрьмы в больницу.Как Саакашвили доставили в Глданскую тюремную больницу - видео Минюста >>"Защищая людей в различных уголовных процессах, я видел много ситуаций, но не вспоминаю ни одной подобной тому, как сейчас издеваются над гражданином Украины в тюрьме в Грузии. Мы не можем не отреагировать на преступление, совершаемое в отношении Саакашвили", - написал адвокат на своей странице в Facebook.Саакашвили тайно пересек границу Грузии 29 сентября и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, украина, михаил саакашвили, мид украины, возвращение и арест саакашвили
Посол Грузии в Киеве вновь вызван в МИД Украины из-за Саакашвили
21:52 11.11.2021 (обновлено: 22:23 11.11.2021)
Украина намерена и дальше уделять особое внимание соблюдению прав гражданина страны Саакашвили
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik.
Посол Грузии в Киеве Георгий Закарашвили был вызван в четверг в МИД Украины, где ему было заявлено о недопустимости применения физической силы к экс-президенту Грузии, председателю украинского исполнительного комитета Национального совета реформ Михаилу Саакашвили, говорится в заявлении
украинского внешнеполитического ведомства.
Специальная пенитенциарная служба Грузии опубликовала видео перевода Саакашвили из тюрьмы в глданскую тюремную больницу. На кадрах видно, что правоохранители силой вывели политика из автомобиля, после чего он оскорбил сотрудников и повредил медицинское оборудование.
Заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий на встрече с послом Грузии отметил, что Украина намерена и дальше уделять особое внимание соблюдению прав гражданина Украины Саакашвили, "которые Грузия обязана гарантировать в соответствии с нормами международного права".
Кроме того, 11 ноября украинский адвокат Саакашвили Евгений Грушовец подал в Госбюро расследований заявление о преступлении по факту применения силы в отношении экс-президента во время перевода из тюрьмы в больницу.
"Защищая людей в различных уголовных процессах, я видел много ситуаций, но не вспоминаю ни одной подобной тому, как сейчас издеваются над гражданином Украины в тюрьме в Грузии. Мы не можем не отреагировать на преступление, совершаемое в отношении Саакашвили", - написал адвокат на своей странице в Facebook
.
Саакашвили тайно пересек границу Грузии 29 сентября и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.
Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.
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